【5万円から・最短14日】大学研究室ホームページを制作。研究成果の発信、共同研究募集、学生募集に活用できる研究室LPを提供開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353209/images/bodyimage1】
学会・大学向けWebシステムを提供するサイエンスウェブは、大学研究室向けに、共同研究の案内や学生募集、研究成果の発信に活用できる「研究室LP（ランディングページ）」の制作サービスを開始しました。
制作費用は5万円から。最短14日間で納品可能です。
大学研究室のホームページについて、
「必要性は感じているが、なかなか整理できない」
「何を掲載すればよいかわからない」
「更新が止まってしまっている」
というご相談を、多くの大学教授や研究室からお聞きしています。
例えば、
・研究内容が外部に伝わりにくい
・共同研究の問い合わせが少ない
・学生募集ページが十分に活用できていない
・研究成果が発信できていない
・大学内向けの説明資料が増え続けている
といった課題があります。
研究室LPは、研究内容や研究成果を整理し、企業担当者、共同研究先、受験生、大学院進学希望者などに「わかりやすく伝えるため」のホームページです。
研究者同士では伝わる専門用語も、企業担当者や学生には伝わりにくいことがあります。
そのため、専門性を保ちながら、研究内容をわかりやすく伝える構成が重要です。
サイエンスウェブでは、大学教授が説明しやすい形で、共同研究や学生募集につながる研究室ホームページを制作します。
■主な内容
・トップページ制作
・研究概要の整理
・教授プロフィール掲載
・研究テーマ掲載
・共同研究への導線設計
・お問い合わせ導線の設置
・スマートフォン対応
・MSゴシック対応
・修正5回まで無料
まずは必要な情報だけを整理したシンプルなホームページとして導入し、研究成果の追加やページ拡張にも対応できます。
■このような研究室におすすめ
・共同研究先を増やしたい研究室
・研究成果を広く発信したい研究室
・学生募集を強化したい研究室
・研究室紹介ページを整備したい大学研究室
・ホームページを長期間更新できていない研究室
・研究内容をわかりやすく整理したい大学教授
■制作の流れ
1．無料相談（研究分野・目的を確認）
2．資料のご送付（研究概要・論文・大学ページなど）
3．構成案の作成
4．初稿の納品（最短14日）
5．修正・データ納品
■ご活用例
・共同研究募集
・学生募集
・研究成果の発信
・シンポジウム告知
・研究室紹介
■研究室LP制作サービス（5万円プラン）
https://science-web.co.jp/lab.trial/
【お問い合わせ先】
Science Alliance Japan株式会社
TEL：050-3538-7006
Mail：science-mg@science-web.co.jp
配信元企業：Science Alliance Japan株式会社
学会・大学向けWebシステムを提供するサイエンスウェブは、大学研究室向けに、共同研究の案内や学生募集、研究成果の発信に活用できる「研究室LP（ランディングページ）」の制作サービスを開始しました。
制作費用は5万円から。最短14日間で納品可能です。
大学研究室のホームページについて、
「必要性は感じているが、なかなか整理できない」
「何を掲載すればよいかわからない」
「更新が止まってしまっている」
というご相談を、多くの大学教授や研究室からお聞きしています。
例えば、
・研究内容が外部に伝わりにくい
・共同研究の問い合わせが少ない
・学生募集ページが十分に活用できていない
・研究成果が発信できていない
・大学内向けの説明資料が増え続けている
といった課題があります。
研究室LPは、研究内容や研究成果を整理し、企業担当者、共同研究先、受験生、大学院進学希望者などに「わかりやすく伝えるため」のホームページです。
研究者同士では伝わる専門用語も、企業担当者や学生には伝わりにくいことがあります。
そのため、専門性を保ちながら、研究内容をわかりやすく伝える構成が重要です。
サイエンスウェブでは、大学教授が説明しやすい形で、共同研究や学生募集につながる研究室ホームページを制作します。
■主な内容
・トップページ制作
・研究概要の整理
・教授プロフィール掲載
・研究テーマ掲載
・共同研究への導線設計
・お問い合わせ導線の設置
・スマートフォン対応
・MSゴシック対応
・修正5回まで無料
まずは必要な情報だけを整理したシンプルなホームページとして導入し、研究成果の追加やページ拡張にも対応できます。
■このような研究室におすすめ
・共同研究先を増やしたい研究室
・研究成果を広く発信したい研究室
・学生募集を強化したい研究室
・研究室紹介ページを整備したい大学研究室
・ホームページを長期間更新できていない研究室
・研究内容をわかりやすく整理したい大学教授
■制作の流れ
1．無料相談（研究分野・目的を確認）
2．資料のご送付（研究概要・論文・大学ページなど）
3．構成案の作成
4．初稿の納品（最短14日）
5．修正・データ納品
■ご活用例
・共同研究募集
・学生募集
・研究成果の発信
・シンポジウム告知
・研究室紹介
■研究室LP制作サービス（5万円プラン）
https://science-web.co.jp/lab.trial/
【お問い合わせ先】
Science Alliance Japan株式会社
TEL：050-3538-7006
Mail：science-mg@science-web.co.jp
配信元企業：Science Alliance Japan株式会社
プレスリリース詳細へ