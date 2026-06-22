2026年夏、学習に取り組む全国の小学生・中学生・高校生を対象としたオンライン学習イベント「べんきょう夏Fes 2026 in My eトレ」を開催します。昨年は約3,000名の生徒が参加し、約18万枚ものプリント学習に取り組みました。年間で最も日数が長い“夏休み”の過ごし方は多様化していますが、学習においても重要な期間であることは不変です。ICTの活用により時間と場所の制約を飛び出して、部活も、休暇も、勉強も、盛り上がって楽しめる夏休みを実現します。





べんきょう夏FES2026_イメージ画像





■昨年約3,000名が参加 学習量と学習の質を全国ランキングで可視化

べんきょう夏Fesとは教育開発出版株式会社(本社：東京都杉並区、代表取締役：糸井 幸男)とエルソフト株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長 丹羽 裕正)が主催するオンライン学習イベントです。本イベントは、夏休み期間中の生徒一人ひとりの努力を全国ランキングで可視化し、オンライン上の仲間と切磋琢磨し“盛り上がる”ことで、自立学習の習慣化とモチベーション向上を図ることを目的としています。





学習定着は演習が要となります。自らどんどん進める演習を得意とする「My eトレ」を活用し、積み上げた努力の証である「学習の量」と正確さを求められる「学習の質」を測定・集計して可視化します。勉強は苦手、夏休みは遊びと部活がしたい、家族との予定もある、けれども本当は勉強した方がよいことは知っている。そんな生徒に夏Fesのように熱く楽しく、“集中してやりきる”、“いつもよりみんなと盛り上がってみる”5日間だけグッと頑張る短期集中学習をご提供します。









■イベント概要

●イベント名 ：べんきょう夏Fes 2026 in My eトレ

●イベント開催期間：チャレンジターム1：7月27日(月)～7月31日(金)

：チャレンジターム2：8月 3日(月)～8月 7日(金)

：チャレンジターム3：8月17日(月)～8月21日(金)





べんきょう夏FES2026_開催期間





上記チャレンジターム1～3における生徒の学習状況を日次で集計し、全国ランキングTOP50を特設ページにて発表・更新します





●開催形式： オンライン

●対象者 ： 小学3年～高校3年

●準備物 ： タブレット端末・タッチペン・My eトレアカウント

推奨環境 ※2026年5月時点





べんきょう夏FES2026_推奨環境





●参加方法

(1)自動エントリー(既にMy eトレを利用中の団体・生徒 ※学習塾・学校)

(2)新規申し込み(各塾・各学校より教育開発出版 各営業所宛てにお問い合わせください)

イベント専用申し込みページ： https://myetr.jp/summerFes2026/





●表彰・特典

・個人賞：学習の量部門／学習の質部門の2部門それぞれを表彰

・団体賞：各団体での上位入賞者数に応じて表彰

・参加賞：10ファイル以上の学習をした本企画の参加者全員

上記、各賞に対してべんきょう夏Fes オリジナル賞品をお届けします。









■My eトレ 概要

累計出荷8,000台以上・収録設問数125万題以上を誇り学習塾業界の演習シーンを支えてきた学習システム「eトレ」をベースとしたアカウント型学習サービスとして2020年にリリース。生徒にはより主体的に学習するための、教師には労務負担を軽減し新たなコミュニケーションに取り組むための仕掛けを搭載しています。演習に不可欠な「書く」行為を大切にし、生徒の筆跡による手書き解答や、自動採点を特徴としています。

https://myetr.jp/









■教育開発出版株式会社 概要

所在地 ： 東京都杉並区下高井戸1-39-12

代表取締役： 糸井 幸男

事業内容 ： 全国学習塾並びに公・私立小・中学校・

高校向け教育サービス(出版／ICT関連)の提案～販売

設立 ： 1969年8月

URL ： https://www.kyo-kai.co.jp/









■エルソフト株式会社 概要

所在地 ： 東京都新宿区新宿1-17-11 BN御苑ビル6F

代表取締役社長： 丹羽 裕正

事業内容 ： 教育事業に関するソフトウェアおよび

教材データベースの開発・販売

教育事業に関する経営コンサルタント

設立 ： 2001年5月

URL ： https://www.lsoft.co.jp/