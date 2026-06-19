日本認定健康食品協会、健康食品の表示情報を確認するための基本項目を整理
一般社団法人日本認定健康食品協会は、健康食品の表示情報を確認する際に見落としやすい基本項目について、消費者向けの確認視点を整理しました。
健康食品の表示では、商品名や素材名だけでなく、原材料名、内容量、摂取目安、保存方法、注意表示、販売者情報、問い合わせ先などを総合的に確認することが重要です。NMN、魚油、コエンザイムQ10などの素材名が表示されている場合でも、含有量の単位や一日当たりの目安量を分けて見る必要があります。
また、健康食品は日常の食生活を補う目的で利用されるものであり、医薬品のような治療目的の商品ではありません。表示を読む際には、過度な期待を持たせる表現や、根拠が分かりにくい説明に注意することが求められます。
当協会では、特定の商品を評価するのではなく、表示を読み解く力を高めるための情報提供を重視しています。事業者においても、消費者が確認しやすい表示と問い合わせ対応の整備が、信頼形成の基礎になると考えています。
【団体概要】
団体名：一般社団法人日本認定健康食品協会
主な活動：健康食品に関する情報確認、表示理解、品質管理に関する普及啓発
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
健康食品の表示では、商品名や素材名だけでなく、原材料名、内容量、摂取目安、保存方法、注意表示、販売者情報、問い合わせ先などを総合的に確認することが重要です。NMN、魚油、コエンザイムQ10などの素材名が表示されている場合でも、含有量の単位や一日当たりの目安量を分けて見る必要があります。
また、健康食品は日常の食生活を補う目的で利用されるものであり、医薬品のような治療目的の商品ではありません。表示を読む際には、過度な期待を持たせる表現や、根拠が分かりにくい説明に注意することが求められます。
当協会では、特定の商品を評価するのではなく、表示を読み解く力を高めるための情報提供を重視しています。事業者においても、消費者が確認しやすい表示と問い合わせ対応の整備が、信頼形成の基礎になると考えています。
【団体概要】
団体名：一般社団法人日本認定健康食品協会
主な活動：健康食品に関する情報確認、表示理解、品質管理に関する普及啓発
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
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