メンズ専用眉毛サロン「眉ダンディズム」(運営：株式会社アメリスト、本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：西山 潤)は、2026年6月1日より、眉タトゥーサービス「INK MAKE(インクメイク)」の提供を開始しました。大阪本町店および大阪天神橋六丁目店の両店舗で、2026年6月1日より予約受付を開始します。









◆2026年6月1日サービス提供開始

INK MAKE(インクメイク)は、一般社団法人国際タトゥーアーティスト協会が定める美容施術技術「INK MAKE(インクメイク)」を基盤とし、男性の骨格・毛流れに合わせて当社が独自開発した「DDストローク技法」(Dandyism Detail Stroke)を導入したサービスです。





毛一本ずつ描くストローク100％の手法で、お化粧感を抑えた仕上がりを目指します。色素は2～3年で薄くなり、5年程度で消失するため(個人差があります)、流行やお顔の変化に合わせた修正が可能です。









◆ご予約・お問い合わせ

【大阪本町店】 TEL：06-6684-8817

【大阪天神橋六丁目店】TEL：06-6379-5995





最高の眉のカタチ 手に入れませんか？





営業時間(両店舗共通)

・平日：11:00～22:00(最終予約20:00)

・土曜：9:00～22:00(最終予約20:00)

・日祝：9:00～20:00(最終予約18:00)





※スタッフが全員施術中の場合は、電話に出られないことがございます。確認後、折り返しご連絡いたします。

※リアルタイムの営業情報は各店舗のGoogleマップをご参照ください。









◆サービス特徴

1. 男性の骨格・表情筋を踏まえたデザイン設計

2. 独自開発「DDストローク技法」によるストローク100％の3D仕上げ

3. 書き足す毛の向き・長さ・質感を一本ずつ設計

4. 理想のデザインと自眉のギャップを埋める、自眉を活かす設計









◆料金体系(すべて税込・眉のスタイリング込み)

・1回コース ：55,000円(単回施術)

・2回セット ：88,000円

・レタッチ ：44,000円(既存施術後のメンテナンス)

・半年入れ放題：132,000円(半年間無制限)









◆使用色素・機器

・色素 ：色素・精製水・二酸化チタンを主成分とし、カーボン不使用。

金属成分が極めて少なく、MRI撮影への影響について医師より

問題ない旨の確認を得ています(個人差があります)。

・機器 ：MediTouch Estella

・針・インク：使い捨てを徹底し、衛生管理に配慮した環境で施術









◆安全性・体制

・医学的監修： 大阪大学名誉教授・形成外科専門医 細川 恵氏

・技術者 ： 一般社団法人国際タトゥーアーティスト協会の認定

(美容師免許＋知識・技術・衛生管理試験合格)

・法的整理 ： 2020年最高裁判決に基づき、医師法上の医業に該当しない

美容施術行為として実施。

・詳細 ： https://inkmake.jp/news/20251229/





※本サービスは医療行為ではなく美容施術行為です。効果や経過には個人差があります。









◆店舗情報

【メンズ専用眉毛サロン「眉ダンディズム」大阪本町店】

所在地：〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2丁目1-1

RE-009(旧大金ビル)5b号室

TEL ：06-6684-8817





【メンズ専用眉毛サロン「眉ダンディズム」大阪天神橋六丁目店】

所在地：〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋6丁目7-10 Gazelle Rio.6 6階

TEL ：06-6379-5995





サロン公式サイト ： https://mayudan.com/

INK MAKE(インクメイク) サービスサイト： https://inkmake.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/mayudan.tattoo/

@mayudan.tattoo









◆会社概要

会社名：株式会社アメリスト

代表取締役： 西山 潤

所在地 ： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2丁目1-1

RE-009(旧大金ビル)5b号室

電話番号 ： 06-6684-8818

事業内容 ： 眉毛サロン事業／研修事業