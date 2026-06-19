「BilibiliWorld 2026」、190以上の国と地域でチケット販売を開始し、出展社数が過去最高を記録

上海、2026年6月19日 /PRNewswire/ -- BilibiliWorld 2026（BW2026）は、チケット販売の詳細を発表しました。チケットは、2026年6月20日18時（北京時間）に、世界同時発売されます。本イベントは、2026年7月10日から12日まで、国家会展中心（上海）で開催されます。今回初めて、190を超える国と地域でチケットの販売が行われ、中国で開催されるACG（アニメ・コミック・ゲーム）の総合展示会としては初めて、海外からの来場者向けにチケットを販売することになります。また、本イベントには170社以上の出展者が参加する予定であり、これは同イベントの歴史上最多となります。 6月18日午前0時時点で、BW2026の事前登録者数は、すでに前年同期を上回っています。





2025年、BWには20以上の国と地域から40万人以上の来場者が集まりました。パスポートを利用してチケットを購入した参加者は、チケット購入者全体の13％を占めており、本イベントが海外のオーディエンスの間でますます人気を集めていることがわかります。それ以来、BWはアジア最大規模のACG（アニメ、コミック、ゲーム）展示会へと成長を遂げています。

詳細については、以下をご覧ください。 https://bw.bilibili.com/en/2026/#/

（日本語リリース：クライアント提供）

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