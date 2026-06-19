インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、『北斗の拳』レザーウォレット【ケンシロウ】を販売開始いたしました。









199X年――暴力が支配する世紀末を舞台としたアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』。世紀末救世主にして「北斗神拳」の伝承者・ケンシロウをイメージしたレザーウォレットが登場！

重厚で堅牢なアドバン加工のレザーを使用し、青く輝く闘気や７つの胸の傷を立体的な型押しで表現。見た瞬間に惹きつけられる揺るぎない存在感にケンシロウのベルトやスタッズをプラスしたデザインとなっています。

『北斗の拳』のロゴチャームがついた引き手でファスナーを開ければ、内側は19ポケットの収納力。内装にも丈夫な牛革を使用した長く愛用できる逸品です。作品ロゴが箔押しされた特製BOXに収めてお届けします。





2026年6月19日（金）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたします。

商品特設ページ：https://iei.jp/hokuto-leather/





小銭が出し入れしやすいL字形ファスナー。便利な中仕切り入りです。

12のカードポケットや2室の札入れなど充実の収納力。

お札を折らずに出し入れできる長財布タイプ。大きく開くラウンドファスナーでカードやお札が一目瞭然。





ケンシロウの服装をイメージした茶色のベルトにバックル使い。闘気漂う青×黒のグラデーション調レザーに7つの傷。取り外し可能な『「北斗の拳』ロゴチャームの引き手。





作品ロゴが箔押しされた特製BOXに収めてお届けします。





■商品情報

商品名：『北斗の拳』レザーウォレット【ケンシロウ】

価格 ：29,800円（税込32,780円)

発売日：2026年6月19日（金）

お届け：2026年7月中旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/hokuto-leather/

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス,「北斗の拳」製作委員会





■商品仕様

材質 ：材質：牛革、ポリエステル（内装）、亜鉛合金（チャーム類）

サイズ（約）：縦10×横20×厚さ3cm

生産国：中国

※手加工で仕上げているため、革の表情が写真と異なる場合があります。

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。

PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。