2026年6月11日、英ボナムスがロンドンで開催した宝飾オークション「Exceptional Jewels」で、ブシュロンが1924年に手がけたダイヤモンドのティアラが、事前推定額を大きく上回る50万8,400ポンド(約1億900万円)で落札されました。買取専門店「おもいお」を運営する株式会社Tieel(本社:東京都中央区銀座、代表取締役:髙源 雅洋)は、こうしたアンティークジュエリーの再評価を受け、査定体制の強化を進めています。

■約100年前のブシュロン製ティアラ 推定超えでメゾン自身が取得

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2026年6月11日、ロンドン・ニューボンドストリートのボナムスで宝飾オークション「Exceptional Jewels」が開催されました。最も注目を集めたのは、ブシュロンが1924年に制作した「ハーコート ダイヤモンド バンドー ティアラ」です。

事前推定額は20万～30万ポンドでしたが、最終的に50万8,400ポンド(約1億900万円／1ポンド＝約214円換算)で落札されました。

落札したのは、ブシュロン自身のヘリテージ部門でした。約100年前に手がけた作品を、メゾン自らが自社コレクションのために取得した形となります。平和と繁栄を象徴するオリーブの葉をモチーフにした透かし細工が特徴で、制作以来およそ100年ぶりに公の場へ姿を現しました。

同オークションでは、25.48カラットのスリランカ産サファイアのリングが43万2,200ポンド、9.13カラットのコロンビア産エメラルドのリングが17万8,200ポンドで落札されるなど、カラーストーンへの需要も特に堅調でした。

出典:Bonhams「Exceptional Jewels Sale Delivers Remarkable Results」(2026年6月11日):https://www.bonhams.com/press_release/41456/ ※円換算は2026年6月時点の為替レート(1ポンド＝約214円)に基づく概算です。

■アンティークジュエリー再評価の波と「眠る名品」の見極め

メゾンが自らの歴史的作品を取得する動きや、由緒あるカラーストーンが推定を超えて取引される状況は、アンティーク・ヴィンテージジュエリーの価値が世界的に見直されていることを示しています。

新品の高級ジュエリーが相次いで価格改定されるなか、時代を経た一点物の希少性に注目が集まっていると考えられます。日本国内の家庭にも、受け継がれたリングやブローチが保管されているケースは少なくありません。

しかし、デザインが古く感じられることや、鑑別書が手元にないことから、その価値に気づかないまま仕舞い込まれていることもあります。アンティークジュエリーは、宝石そのものの品質に加え、年代やメゾン、デザインの背景によって評価が大きく変わるため、専門的な見極めが欠かせません。

■「おもいお」がアンティークジュエリーの査定体制を強化

こうした市場背景を受け、宝石買取専門店「おもいお」では、アンティーク・ヴィンテージジュエリーの査定体制を強化しています。年代物のジュエリーは、宝石の品質だけでなく、制作されたメゾンや年代、デザインの希少性までを含めて総合的に見極めることが重要となります。

おもいおでは、GIA-GG資格保有者をはじめとする鑑定士が在籍しており、カラーストーンの産地や処理の有無の確認に加え、ブランドメゾンとしての評価も踏まえて査定を行っております。査定にあたっては、アジア・欧米の海外販路を通じたリアルタイムの相場を参照しております。

■おもいお銀座本店鑑定士のコメント

「今回のオークション結果は、由緒あるアンティークジュエリーが、時を経てもなお高く評価される存在であることを改めて示しました。とりわけ、メゾンが自らの歴史的な作品を取得したことは、作品に刻まれた物語そのものに価値が宿ることを物語っています。

ご家庭で受け継がれてきたティアラやリングのなかにも、宝石の品質や年代によって、現在の市場で見直されるお品物が眠っているかもしれません。まずは今の価値を知ることが、思い出の品と向き合う第一歩になると考えております。」

■買取専門店「おもいお」について

「おもいお」は、宝石・ジュエリー・貴金属を中心に査定を行う買取専門店です。ダイヤモンドやカラーストーン、アンティーク・ヴィンテージジュエリー、ブランドメゾンの作品まで幅広く対応しており、店頭買取のほか、LINE査定・宅配買取も展開しています。

・店頭買取(銀座／築地／心斎橋) ・宅配買取(全国対応) ・出張買取(全国対応)

・LINE査定:https://lin.ee/FJYmS4C ・公式サイト:https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞ 営業時間 :10:30～19:30(年中無休) 電話番号 :03-6263-0835 公式サイト:https://omoio.co.jp 公式LINE :https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞ 所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞ 所在地:〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

■会社概要

社名 :株式会社Tieel(ティール) 所在地:東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F 設立 :2016年1月8日 代表者:代表取締役社長 髙源 雅洋 事業 :リユース事業・EC事業 URL :https://tieel.jp