本格江戸前寿司を提供する「ITAMAE SUSHI」を運営する株式会社 板前寿司ジャパン(本社：東京都中央区)は、2026年に迎えた創業20周年の節目として、近隣オフィスの接待やランチミーティング、重要なビジネス会食の需要に応えるため、愛宕店平日限定の新メニュー「旬彩 昼会席」を2026年6月22日(月)よりスタートいたします。

店舗ページはこちら： https://itamae.co.jp/shop/atago/





愛宕店平日限定 旬彩 昼会席





■ 開発の背景と狙い：オフィス回帰で急増する「ランチ会食」需要へ

リモートワークからオフィス回帰が完全定着する中、ビジネスの街 虎ノ門・愛宕周辺では、周囲を気にせず機密性の高いディスカッションや接待ができる「ランチミーティング」「ビジネス会食」の需要が急速に高まっています。

東京寿司 ITAMAE SUSHI愛宕店では、これまでディナー利用が中心だった「限定8席のプレミアム個室」をランチタイムに完全開放。ビジネスパーソンが限られた時間の中でも、最大限の成果とおもてなしを両立できる、タイムパフォーマンスとホスピタリティに優れたランチ専用会席を開発いたしました。









■ 「旬彩 昼会席」がビジネス会食に選ばれる3つの理由

1. 限られた昼休憩を無駄にしない「30分スピード提供」

お料理は着席から30分以内にすべて提供を完了いたします。限られた時間でも、焦ることなくスマートに進行でき、残りの30分を重要な商談や懇親の時間として有効に活用いただけます。





2. 限定8席、プライベートが完全確保された「プレミアム個室」

周囲の視線や音を一切気にすることなく、大切な顧客へのおもてなしや、機密性の高いビジネスの話に集中できる上質な個室空間へご案内いたします。





個室





3. 国内外のゲストを魅了する、職人技が光る会席仕立て

ITAMAE SUSHIが誇る職人が握る極上の江戸前寿司(6貫)を中心に、前菜、刺身、焼き物、揚げ物、お椀、デザートまでを網羅。旬の厳選食材を贅沢に組み込んだ洗練された構成で、ビジネスの場にふさわしい特別感を演出します(※料理内容は季節により変更となります)。





料理全体





■ コース概要

コース名 ：愛宕店平日限定「旬彩 昼会席」

提供開始日：2026年6月22日(月)～ ※要事前予約

価格 ：4,000円(税込)

内容 ：前菜3種、刺身、揚げ物、焼き物、季節の一品、季節の茶碗蒸し、

江戸前寿司(6貫)、お椀(しじみ赤出汁)、デザート、ソフトドリンク付

※季節や仕入れ状況により、お料理の内容は変更となります。









■ ご予約方法

本コースは「食べログ」等にて事前予約を承ります。

食べログ予約ページ ： https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130704/13118655/

電話でも承っております： 03-5408-8240









■ 店舗情報

店名 ： 板前寿司 愛宕店

所在地 ： 東京都港区虎ノ門3-21-5 愛宕グリーンヒルズプラザ 1F

営業時間： ランチ 11：00～15：00 / ディナー 15：00～23：00

※終日お店は閉めずに営業中

公式HP ： https://itamae.co.jp/shop/atago/





外観