エプソピア楽天市場店は、2026年6月18日（木）「楽天ご愛顧感謝デー」に合わせ、新商品のペパーミント精油を組み合わせた「夏を乗り切るひんやり温活セット」を、【ポイント20倍】の特別価格にて販売いたします。 ■ キャンペーン概要 エプソピア600g とペパーミント精油のセット商品がポイント20倍に。 対象商品URL：https://item.rakuten.co.jp/happymag/epsopia-600-peppermint-10ml/ ※単品購入より500円お得で、送料無料です。 ■ 楽天ご愛顧感謝デーとの連動でさらにお得に！ 楽天ご愛顧感謝デーURL：https://event.rakuten.co.jp/campaign/rank/point/ ダイヤモンド会員様 ポイント4倍 プラチナ会員様 ポイント3倍 ゴールド会員様 ポイント2倍

天然メントール70%以上含有の圧倒的な高品質スペック

ペパーミントのクリアな爽快感を最大限に引き出すため、成分の質に徹底的にこだわりました。 1. 高品質な天然メントールを70%以上含有 ペパーミント精油の爽やかさの指標となる「天然メントール」を70%以上という高い割合で含有しています。頭が冴え渡るような、突き抜けるクリアな芳香をお楽しみいただけます。 2. 100%天然のエッセンシャルオイル 合成香料や希釈剤を一切使用していない、植物から抽出したままのピュアな精油です。お部屋の空気のリフレッシュ、ディフューザーを用いた空間演出など、上質なライフスタイルを彩るアロマとしてマルチにご活用いただけます。

『エプソピア』とは？

『エプソピア』は、瀬戸内海産100％の完全無添加のバスソルト（塩化マグネシウム）です。 湯冷めしにくい温浴効果で血行を促進し、冷えやだるさを和らげ、心身をじんわり温め、めぐりをサポートします。 特殊製法により、風呂釜を傷める原因となる塩分（ナトリウム）を99.5%以上取り除いているため、追い焚きや残り湯の洗濯利用も可能です。肌への優しさと使い勝手の良さを両立した、忙しい現代人のためのバスアイテムです。

お問合せ先

本件のお問い合わせに関しては 下記にお願いいたします。 株式会社ＨａｐｐｙＡｄｗｏｒｄｓ https://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/ 027-384-8221