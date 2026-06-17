三幸学園ビューティーアート専門学校 ・ビューティー＆ブライダル専門学校× 韓国ヨンソン大学 単位互換による専門学校卒業後のヨンソン大学への編入学制度
韓国美容の最前線へ、新たなルートが開く 2027年3月卒業生より正式スタート
2026年6月8日、学校法人三幸学園 ビューティーアート専門学校・ビューティー＆ブライダル専門学校は、韓国のYeonsung University（ヨンソン大学）との教育連携をさらに強化するため、「単位互換および編入制度に関する調印式」を執り行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352699/images/bodyimage1】
当日は、ヨンソン大学 総長の権萊希（クォン・ミン ヒ）氏をはじめとする計4名の訪問団が来校し、本校の最新美容実習設備や学生たちが学ぶ授業の様子を視察しました。学生たちが主体的に学ぶ姿や実践的な教育環境に触れ、日本の美容教育への理解を深めていただきました。
続いて実施された調印式では、両校の代表者が出席し、単位互換および編入制度に関する提携合意書へ署名。本制度の締結により、全国ビューティーアート専門学校・ビューティー＆ブライダル専門学校の学生は、在学中に取得した単位を活用しながらヨンソン大学への編入学を目指すことが可能となり、国際的な学びとキャリア形成の選択肢が大きく広がります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352699/images/bodyimage2】
また、訪問団は東京ビューティーアート専門学校に加え、学校法人三幸学園が運営する通信制高校である飛鳥未来高等学校などの関連施設も視察しました。美容教育にとどまらず、日本の教育システム全体への理解を深めるとともに、今後の幅広い教育交流の可能性について意見交換を行いました。
ヨンソン大学 総長 権 萊希氏は、「今回の提携により、日本の意欲ある学生が韓国の美容技術を学び、さらなる知見を深める環境が整ったことを大変嬉しく思います。K-Beautyの最前線で皆さんと会えることを楽しみにしています。」と述べられました。
また、学校法人三幸学園 理事長 鳥居 敏は、「今回の教育提携がお互いの学校にとってWin-Winな関係であることを確信しています。留学を通して友好と友情を育み、互いのさらなる発展に寄与することで、世界で活躍する美容人材を輩出していきたいと考えています。」と今後の展望を語りました。
本制度は、2027年3月卒業予定者より適用開始となります。学校法人三幸学園は今後も海外教育機関との連携を推進し、学生一人ひとりの可能性を広げる国際教育の充実に努めてまいります。
制度の概要
三幸学園ビューティーアート専門学校・ビューティー＆ブライダル専門学校での修得単位が、韓国・ヨンソン大学の単位として互換認定される編入制度が、2027年3月卒業生を対象に正式にスタートします。専門学校での学びを土台に、韓国の大学で美容をさらに深めるという、これまでにない進路選択肢が誕生しました。
学費減免制度について
本制度の開始にあわせ、三幸学園卒業生を対象の特別学費減免制度も同時に始動します。
韓国語能力試験（TOPIK）の取得級に応じて、30％～最大70％の学費免除が受けられます。(入学時／学期)
編入・進学ルート
本校より、韓国・ヨンソン大学 短期大学士課程「ビューティースタイリスト科」への編入が可能です。
同学科では、「ヘアデザイン専攻」「メイクアップ専攻」「スキンケア専攻」に分かれ、各分野を専門的に学ぶことができます。
■修学モデル
・ビューティーアート専門学校またはビューティー＆ブライダル専門学校卒業後、ヨンソン大学の2年次へ編入し、短期大学士（専門学位）を取得
2026年6月8日、学校法人三幸学園 ビューティーアート専門学校・ビューティー＆ブライダル専門学校は、韓国のYeonsung University（ヨンソン大学）との教育連携をさらに強化するため、「単位互換および編入制度に関する調印式」を執り行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352699/images/bodyimage1】
当日は、ヨンソン大学 総長の権萊希（クォン・ミン ヒ）氏をはじめとする計4名の訪問団が来校し、本校の最新美容実習設備や学生たちが学ぶ授業の様子を視察しました。学生たちが主体的に学ぶ姿や実践的な教育環境に触れ、日本の美容教育への理解を深めていただきました。
続いて実施された調印式では、両校の代表者が出席し、単位互換および編入制度に関する提携合意書へ署名。本制度の締結により、全国ビューティーアート専門学校・ビューティー＆ブライダル専門学校の学生は、在学中に取得した単位を活用しながらヨンソン大学への編入学を目指すことが可能となり、国際的な学びとキャリア形成の選択肢が大きく広がります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352699/images/bodyimage2】
また、訪問団は東京ビューティーアート専門学校に加え、学校法人三幸学園が運営する通信制高校である飛鳥未来高等学校などの関連施設も視察しました。美容教育にとどまらず、日本の教育システム全体への理解を深めるとともに、今後の幅広い教育交流の可能性について意見交換を行いました。
ヨンソン大学 総長 権 萊希氏は、「今回の提携により、日本の意欲ある学生が韓国の美容技術を学び、さらなる知見を深める環境が整ったことを大変嬉しく思います。K-Beautyの最前線で皆さんと会えることを楽しみにしています。」と述べられました。
また、学校法人三幸学園 理事長 鳥居 敏は、「今回の教育提携がお互いの学校にとってWin-Winな関係であることを確信しています。留学を通して友好と友情を育み、互いのさらなる発展に寄与することで、世界で活躍する美容人材を輩出していきたいと考えています。」と今後の展望を語りました。
本制度は、2027年3月卒業予定者より適用開始となります。学校法人三幸学園は今後も海外教育機関との連携を推進し、学生一人ひとりの可能性を広げる国際教育の充実に努めてまいります。
制度の概要
三幸学園ビューティーアート専門学校・ビューティー＆ブライダル専門学校での修得単位が、韓国・ヨンソン大学の単位として互換認定される編入制度が、2027年3月卒業生を対象に正式にスタートします。専門学校での学びを土台に、韓国の大学で美容をさらに深めるという、これまでにない進路選択肢が誕生しました。
学費減免制度について
本制度の開始にあわせ、三幸学園卒業生を対象の特別学費減免制度も同時に始動します。
韓国語能力試験（TOPIK）の取得級に応じて、30％～最大70％の学費免除が受けられます。(入学時／学期)
編入・進学ルート
本校より、韓国・ヨンソン大学 短期大学士課程「ビューティースタイリスト科」への編入が可能です。
同学科では、「ヘアデザイン専攻」「メイクアップ専攻」「スキンケア専攻」に分かれ、各分野を専門的に学ぶことができます。
■修学モデル
・ビューティーアート専門学校またはビューティー＆ブライダル専門学校卒業後、ヨンソン大学の2年次へ編入し、短期大学士（専門学位）を取得