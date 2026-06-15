消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中国・四国地区】受賞商品決定のお知らせ
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一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中国・四国地区の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
中国・四国地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「ハンバーグ」が鳥取県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：神坂屋 鳥取和牛 極みハンバーグ
会社名：株式会社新藤
商品概要：鳥取和牛100％を使用したハンバーグです。和牛の旨味と脂の甘みを最大限に引き出すため、味付けにもこだわり、ソースなしでも美味しく召し上がれるよう仕上げました。オレイン酸を豊富に含む鳥取和牛は口どけが良く、しつこさのない上品な味わいが特長。粗挽き肉を使用し、噛むほどに旨味が広がる、和牛の魅力を存分に楽しめるごちそうハンバーグです。
住 所：鳥取県東伯郡三朝町山田197-1
問合せ：0120-43-0626
https://www.kanzakaya.jp
内容量：150g
販売価格：864円（税込）
■評価されたポイント■
・生ハンバーグなのでとろけるような味わい
・赤身は深いコクがあって素晴らしい
・まろやかでバランスが良く、玉ねぎや脂の甘みも感じられる
・牛骨エキスが加えられたことで旨味を引き立てている
・牛肉の旨味とコクをしっかり感じられ、食べ応えがある
・オレイン酸が豊富で脂肪の融点が低く、旨味が凝縮されている
・従業員の方に幸せのメッセージを送れるハガキが入っていて良い
【2品目】
金賞 受賞
商品名：和三盆ポルポブラン
会社名：株式会社菓子工房みずほ
商品概要：徳島県で作られた名産品『阿波和三盆糖』とベルギー産ホワイトチョコレートを合わせたみずほ流ポルポローネ。阿波和三盆糖の優しい味わいを生地に閉じ込め、食べるとやみつきになるテイストに仕上げました。一般的なポルポローネより硬めに仕上げることにより和三盆の香りを楽しめるようになっております。食感と風味のアクセントにアーモンドを練り込んでいます。
住 所：徳島県吉野川市鴨島町喜来乙67-8
問合せ：0883-24-6850
https://www.mizuhopatisserie.com/
内容量：30個入り
販売価格：2,808円（税込）
■評価されたポイント■
・和三盆の上品な甘さが穏やかに広がる印象
・アーモンドの香ばしさが味に奥行きを添える
・硬めの食感が焼き菓子らしい記憶を残す
・徳島素材を生かした和洋折衷の魅力がある
・缶入りで贈答や手土産にも使いやすい設計
・日持ちと個数設計で分けやすさが感じられる
・SNSやECを活用した積極的な発信姿勢が良い
【ジャパン・フード・セレクションとは】
日本初の本格的な食品・食材の審査・認証制度です。日本人の繊細な味覚や嗜好性、感性、食文化に配慮し、約23,000人のフードアナリストが審査に関わっています。
フードアナリストは、「食の情報」について幅広い知識を有する、プロの知識を持った消費者です。“おいしさ”の構成から、お箸の成り立ち、旬の食材、テーブルマナーなど多岐に渡る分野を学び、厳しい試験に合格した有資格者が、全国で活動しています。
この「食の情報」の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と五つの段階を経て、グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」という、二つの視点を高い次元で融合させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中国・四国地区の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
中国・四国地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「ハンバーグ」が鳥取県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：神坂屋 鳥取和牛 極みハンバーグ
会社名：株式会社新藤
商品概要：鳥取和牛100％を使用したハンバーグです。和牛の旨味と脂の甘みを最大限に引き出すため、味付けにもこだわり、ソースなしでも美味しく召し上がれるよう仕上げました。オレイン酸を豊富に含む鳥取和牛は口どけが良く、しつこさのない上品な味わいが特長。粗挽き肉を使用し、噛むほどに旨味が広がる、和牛の魅力を存分に楽しめるごちそうハンバーグです。
住 所：鳥取県東伯郡三朝町山田197-1
問合せ：0120-43-0626
https://www.kanzakaya.jp
内容量：150g
販売価格：864円（税込）
■評価されたポイント■
・生ハンバーグなのでとろけるような味わい
・赤身は深いコクがあって素晴らしい
・まろやかでバランスが良く、玉ねぎや脂の甘みも感じられる
・牛骨エキスが加えられたことで旨味を引き立てている
・牛肉の旨味とコクをしっかり感じられ、食べ応えがある
・オレイン酸が豊富で脂肪の融点が低く、旨味が凝縮されている
・従業員の方に幸せのメッセージを送れるハガキが入っていて良い
【2品目】
金賞 受賞
商品名：和三盆ポルポブラン
会社名：株式会社菓子工房みずほ
商品概要：徳島県で作られた名産品『阿波和三盆糖』とベルギー産ホワイトチョコレートを合わせたみずほ流ポルポローネ。阿波和三盆糖の優しい味わいを生地に閉じ込め、食べるとやみつきになるテイストに仕上げました。一般的なポルポローネより硬めに仕上げることにより和三盆の香りを楽しめるようになっております。食感と風味のアクセントにアーモンドを練り込んでいます。
住 所：徳島県吉野川市鴨島町喜来乙67-8
問合せ：0883-24-6850
https://www.mizuhopatisserie.com/
内容量：30個入り
販売価格：2,808円（税込）
■評価されたポイント■
・和三盆の上品な甘さが穏やかに広がる印象
・アーモンドの香ばしさが味に奥行きを添える
・硬めの食感が焼き菓子らしい記憶を残す
・徳島素材を生かした和洋折衷の魅力がある
・缶入りで贈答や手土産にも使いやすい設計
・日持ちと個数設計で分けやすさが感じられる
・SNSやECを活用した積極的な発信姿勢が良い
【ジャパン・フード・セレクションとは】
日本初の本格的な食品・食材の審査・認証制度です。日本人の繊細な味覚や嗜好性、感性、食文化に配慮し、約23,000人のフードアナリストが審査に関わっています。
フードアナリストは、「食の情報」について幅広い知識を有する、プロの知識を持った消費者です。“おいしさ”の構成から、お箸の成り立ち、旬の食材、テーブルマナーなど多岐に渡る分野を学び、厳しい試験に合格した有資格者が、全国で活動しています。
この「食の情報」の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と五つの段階を経て、グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」という、二つの視点を高い次元で融合させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
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