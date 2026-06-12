HeartseedがiPS細胞由来心筋球®のカテーテル投与治験で1例目の実施を発表 ニコン・セル・イノベーションが治験用のiPS細胞由来心筋細胞・心筋球を製造

HeartseedがiPS細胞由来心筋球®のカテーテル投与治験で1例目の実施を発表 ニコン・セル・イノベーションが治験用のiPS細胞由来心筋細胞・心筋球を製造