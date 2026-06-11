2026年6月11日

長瀬産業株式会社

一般財団法人 ＮＡＧＡＳＥこどもみらい財団設立のお知らせ 未来を生きるこどもたちの可能性を拓き、その環境を社会で支え続ける取り組みへ

長瀬産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上島 宏之）は、将来世代であるすべてのこどもたちが未来に希望を持てる社会の実現を目指し、一般財団法人 ＮＡＧＡＳＥこどもみらい財団（以下「本財団」）を設立いたします。

本財団は、支援現場を担う非営利団体への助成や協働を通じ、こどもたちの可能性を広げる活動を支援してまいります。また当社はこの活動を通じて、持続的な社会価値の創出と、NAGASEグループへの信頼・共感を通じた企業価値の向上を目指してまいります。

ＮＡＧＡＳＥこどもみらい財団 設立への思い

こどもは国の宝、社会の宝です。私たち大人にとってこどもを守り助ける以上に大切なことはないと考えてきました。しかしながら今の国内を見ると、多くのこどもたちが貧困や教育格差、機会格差に直面し、ネグレクト、ヤングケアラーなど厳しい状況の中で生活しています。

「明日が来なければいい」と願うこどもの話を聞きとてもショックを受けました。

こうした問題は社会課題として認識してきましたが、企業活動の枠の中では、できることに限界があるということも実感しています。

こどもたちが未来に向かって夢を持ち、自分の可能性を信じて歩んでもらうために私たちには何ができるかを考え、この度ＮＡＧＡＳＥこどもみらい財団を設立することにいたしました。現場に根ざした知見と実績をお持ちの支援団体と連携し、こどもたちに寄り添い、ひとりひとりの可能性を広げる活動を支援してまいります。

明日が来ることを楽しみに待てるこどもがひとりでも増えること、そしていつの日かそのこどもたちが夢を語り、社会で活躍し、次の世代へ希望をつないでいくことを私は願っています。

長瀬産業株式会社 代表取締役社長

上島 宏之

一般財団法人ＮＡＧＡＳＥこどもみらい財団について

【財団概要】

・名称 ：一般財団法人 ＮＡＧＡＳＥこどもみらい財団

（英文名 ：ＮＡＧＡＳＥ Children’s Future Foundation）

・所在地 ：東京都千代田区大手町二丁目6番4号 常盤橋タワー

・代表理事 ：筑紫 臣一郎

（長瀬産業株式会社 経営企画本部サステナビリティ推進室 室統括）

・設立 ：2026年6月

・基本財産 ：3,000,000 円

・主な活動内容 ：こどもを支援する非営利団体への助成事業

【ミッション】

すべてのこどもがみらいに希望を持てる社会を

【支援対象】

障がいや病気、貧困など様々な格差の影響を受けるこどもの支援

※具体的な助成対象分野は、今後、募集要項等を通じてお知らせしてまいります。

【そのほか】

本財団は、応募団体の組織運営の健全性と透明性を重視します。審査にあたっては、団体のガバナンスを第三者が認証する、（公益財団法人）日本非営利組織評価センターによる「グッドギビングマーク制度」も参考にしてまいります。

■本件に関するお問い合わせ先

長瀬産業株式会社 URL：https://www.nagase.co.jp/

経営企画本部サステナビリティ推進室

nagasesustainability@nagase.co.jp