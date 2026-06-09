Antibody Drug Conjugate (ADC) Linker Market(抗体薬物複合体（ADC）リンカー市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月08に「Antibody Drug Conjugate (ADC) Linker Market(抗体薬物複合体（ADC）リンカー市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。抗体薬物複合体（ADC）リンカーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Antibody Drug Conjugate (ADC) Linker Market(抗体薬物複合体（ADC）リンカー市場)の概要
Antibody Drug Conjugate (ADC) Linker Market(抗体薬物複合体（ADC）リンカー市場)に関する当社の調査レポートによると、Antibody Drug Conjugate (ADC) Linker Market(抗体薬物複合体（ADC）リンカー市場)規模は 2035 年に約 348.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Antibody Drug Conjugate (ADC) Linker Market(抗体薬物複合体（ADC）リンカー市場)規模は約 127億米ドルとなっています。抗体薬物複合体（ADC）リンカーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Antibody Drug Conjugate (ADC) Linker Market(抗体薬物複合体（ADC）リンカー市場)のシェア拡大は、新規ADCに対する規制承認のペース加速によって牽引されています。この加速が、リンカーの対象市場を直接的に拡大させているのです。以下に、最近の承認事例を一覧でご紹介します:
● 米国（FDA）：2025年時点で約15種類のADCが承認済み。これには、datopotamab deruxtecan（Datroway）や、AbbVieのc-Met標的ADCであるEmrelisといった、比較的新しい承認薬も含まれます。
● ヨーロッパ（EMA / ヨーロッパ委員会）：がん領域の適応において、約13ー15種類のADCが承認されています。ヨーロッパは、Adcetris、Enhertu、Tivdak、Trodelvy、Elahereといった製品や、Datrowayに関連する申請を含め、主要なADCの市場導入に関しては概してFDA（米国食品医薬品局）に緊密に追随する傾向にあります。
● 中国（NMPA）：中国は、ADC市場において最も急速な成長を遂げている市場の一つとなっています。2025年単年だけでも、NMPAは3種類の新規ADCを承認しており、中国国内における上市済みADCの累積数は、10種類台後半に達すると推定されています。
● 日本（PMDA / 厚生労働省）：日本国内ではこれまでに、エンハーツ（Enhertu）、パドセブ（Padcev）、ティブダク（Tivdak）、トロデルヴィ（Trodelvy）、アドセトリス（Adcetris）、ベスポンサ（Besponsa）など、約10ー12種類のADCが承認されています。また、Daiichi Sankyoをはじめとする企業を通じて、次世代ADCの開発に向けた取り組みもますます活発化しています。
承認された各ADCには、それぞれに最適化された独自のリンカー化学が必要とされます。商業生産へと移行するADCが増加するにつれて、臨床試験用供給のみならず商業規模での生産においても、特化した切断可能型および切断不能型リンカーに対する需要もそれに伴い拡大しています。
抗体薬物複合体（ADC）リンカーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/antibody-drug-conjugate-adc-linker-market/590642388
Antibody Drug Conjugate (ADC) Linker Market(抗体薬物複合体（ADC）リンカー市場)の概要
Antibody Drug Conjugate (ADC) Linker Market(抗体薬物複合体（ADC）リンカー市場)に関する当社の調査レポートによると、Antibody Drug Conjugate (ADC) Linker Market(抗体薬物複合体（ADC）リンカー市場)規模は 2035 年に約 348.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Antibody Drug Conjugate (ADC) Linker Market(抗体薬物複合体（ADC）リンカー市場)規模は約 127億米ドルとなっています。抗体薬物複合体（ADC）リンカーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Antibody Drug Conjugate (ADC) Linker Market(抗体薬物複合体（ADC）リンカー市場)のシェア拡大は、新規ADCに対する規制承認のペース加速によって牽引されています。この加速が、リンカーの対象市場を直接的に拡大させているのです。以下に、最近の承認事例を一覧でご紹介します:
● 米国（FDA）：2025年時点で約15種類のADCが承認済み。これには、datopotamab deruxtecan（Datroway）や、AbbVieのc-Met標的ADCであるEmrelisといった、比較的新しい承認薬も含まれます。
● ヨーロッパ（EMA / ヨーロッパ委員会）：がん領域の適応において、約13ー15種類のADCが承認されています。ヨーロッパは、Adcetris、Enhertu、Tivdak、Trodelvy、Elahereといった製品や、Datrowayに関連する申請を含め、主要なADCの市場導入に関しては概してFDA（米国食品医薬品局）に緊密に追随する傾向にあります。
● 中国（NMPA）：中国は、ADC市場において最も急速な成長を遂げている市場の一つとなっています。2025年単年だけでも、NMPAは3種類の新規ADCを承認しており、中国国内における上市済みADCの累積数は、10種類台後半に達すると推定されています。
● 日本（PMDA / 厚生労働省）：日本国内ではこれまでに、エンハーツ（Enhertu）、パドセブ（Padcev）、ティブダク（Tivdak）、トロデルヴィ（Trodelvy）、アドセトリス（Adcetris）、ベスポンサ（Besponsa）など、約10ー12種類のADCが承認されています。また、Daiichi Sankyoをはじめとする企業を通じて、次世代ADCの開発に向けた取り組みもますます活発化しています。
承認された各ADCには、それぞれに最適化された独自のリンカー化学が必要とされます。商業生産へと移行するADCが増加するにつれて、臨床試験用供給のみならず商業規模での生産においても、特化した切断可能型および切断不能型リンカーに対する需要もそれに伴い拡大しています。
抗体薬物複合体（ADC）リンカーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/antibody-drug-conjugate-adc-linker-market/590642388