長野県白馬村で北欧スタイルの一棟貸切宿泊施設「JOKIJOKI(ヨキヨキ)」を運営する合同会社はらぺこ組(本社:長野県北安曇郡白馬村、代表:浅井 悠)は、宿泊施設に併設する本場フィンランド式のアウトドアサウナ「JOKIJOKI Sauna」の導入に向け、[2026年5月22日(金)]より、国内最大級クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」にて支援の受付を開始しました。

代表自らフィンランドへ渡り1週間で12施設を視察。本場のサウナ小屋を白馬の地で再現し、北アルプスの絶景・澄みきった空気・やわらかな雪解け水を丸ごと味わえる"自然体験型サウナ"として、2026年6月中旬からプレオープン、7月の本格オープンを目指します。

▶ プロジェクトページ:https://camp-fire.jp/projects/905249/

▶ 施設ホームページ:https://jokijoki-hakuba.com/

▶ 公式インスタグラム:https://www.instagram.com/jokijoki_hakuba/

◾️背景:なぜ白馬で、本場フィンランドサウナか

白馬村は北アルプスの麓に位置し、冬は国際的なスノーリゾートとして、夏は登山やウォーターアクティビティの拠点として、国内外から多くの観光客が訪れる国際観光地です。一方、自然環境が時に厳しいこの土地では古くから「いかに自然と向き合い、調和するか」が大切にされてきました。これは8,000km離れた北欧の暮らしの思想と通じます。

当社では2023年のJOKIJOKI開業以来、白馬の大自然の中での本格的なフィンランドサウナの実現に向けて構想してきました。本プロジェクトに先立ち、フィンランド(ヘルシンキ/タンペレ/ロヴァニエミ)で12のサウナ施設を視察し、サウナの構造・設計や人々の楽しみ方を徹底研究。その経験をもとに本場のサウナ小屋の再現を目指し、建設に踏み切りました。

白馬の豊かな自然、日本の古くからの受け継がれてきた里山の四季折々の風景が、サウナ体験をより特別なものにします。

◾️ 「JOKIJOKI Sauna」7つの特徴

① フィンランドNarvi製薪ストーブを採用。フィンランドシェアNo.1、セルフロウリュ対応。

② 熱の循環を最適化した設計。熱の特性とストーブ・座面・天井の位置関係にこだわり、足元から温まる空間を実現。

③ 隣接する糸魚川産杉を外壁・内装に使用し、地産地消と地域貢献に寄与。

④ 寒冷地に適応した高断熱構造。本棟を手掛けた職人の施工技術により高い品質を実現。

⑤ 吸排気を緻密に設計した「息苦しくないサウナ」。初心者でも快適な空気環境。

⑥ 北アルプスの雪解け水(超軟水)でやわらかなクールダウン。

⑦ 白馬連峰・五竜岳を望む外気浴で、自然と一体化する"ととのい"体験。

※イラストはイメージです。

◾️ 主なリターン

以下が主なリターン品

【宿泊クーポン＋サウナ利用権セット】宿泊に使用可能なクーポンの割引提供と滞在中1回分のサウナ利用権

【サウナ利用権】滞在中1回分のサウナ利用権の割引提供

【オリジナルグッズ】JOKIJOKI Sauna公式キャラクター"totta(トッタ)"をあしらったステッカー/タオル/タンブラー。

※リターンの一部は数量限定です。詳細・在庫はプロジェクトページをご確認ください。

◾️ プロジェクト概要

| プロジェクト名 | 白馬をアウトドアサウナの聖地へ。北欧スタイル貸別荘に大自然を堪能するサウナを! | | 実施プラットフォーム | CAMPFIRE(株式会社CAMPFIRE) | | プロジェクトURL | https://camp-fire.jp/projects/905249/ | | 募集期間 | 2026年5月22日(金)～2026年7月31日(金) | | 目標金額 | [100万円](All-in方式) | | 資金使途 | サウナ建設工事費/広告宣伝費 | | 施設オープン予定 | 2026年7月 | | 営業許可番号 | 長野県大町保健所指令4大保第922-65号 |

◾️ 既存施設「JOKIJOKI」について

「自然と調和し穏やかなときを。」をコンセプトに、北欧デザインを基調とした一棟貸切型の宿泊施設。経年で味わいを増す糸魚川杉の外壁、北欧ヴィンテージ家具、トリプルガラスによる高断熱仕様など、白馬の四季を心地よく過ごすための工夫を随所に施しています。

| 所在地 | 長野県北安曇郡白馬村北城2801-1(白馬駅から徒歩8分) | | 建物仕様 | 室内面積114㎡、キッチン、洗濯機・乾燥機備付 | | 最大宿泊人数 | 大人7名(クイーンベッド1台、セミダブルベッド2台、シングル布団3台) | | Instagram | https://www.instagram.com/jokijoki_hakuba | | 営業許可番号 | 長野県大町保健所指令4大保第922-65号 |

◾️ 会社概要

● 会社名:合同会社はらぺこ組 ● 代表者:代表社員 浅井 悠 ● 設立:2022年 ● 所在地:長野県北安曇郡白馬村北城2801-1 ● 事業内容:宿泊施設運営、アウトドアサウナ事業(2026年7月開始予定)

◾️ 本件に関するお問い合わせ

● E-mail:contact@harapeco-gumi.com