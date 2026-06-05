気分で選べる初夏のアレンジを描く　北村 匠海さん・岸井 ゆきのさん出演「ネスカフェ エスプレッソベース」新CM、6月5日（金）から放映開始

ネスカフェ エスプレッソベース「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」イメージビジュアル



（左から： 北村 匠海さん、岸井 ゆきのさん）









































■「ネスカフェ エスプレッソベース」について2026年5月15日（金）配信のプレスリリース：「ネスカフェ エスプレッソベース」を新デザインでリニューアル発売「ネスカフェ エスプレッソベース」ブランド情報：https://nescafe.nestle.jp/espresso-base■CMに登場するアレンジ例“ネスカフェ エスプレッソベース”でアップルジンジャーコーヒー「コーヒートニック」の基本の作り方を少しアレンジして、おしゃれなアイスドリンクに。濃縮コーヒーだからこそできる2層のビジュアルが、気分を上げてくれます。https://nescafe.nestle.jp/recipes/espresso-base-apple-ginger-coffee“ネスカフェ エスプレッソベース”でアフォガート風コーヒー「ネスカフェ エスプレッソベース 無糖」を使って、バニラアイスとコーヒーを使用したイタリアのデザートをドリンクにアレンジ。まるでスイーツのようなおいしさで、カフェ気分が楽しめます。https://nescafe.nestle.jp/recipes/espresso-base-affogato-style-coffee“ネスカフェ エスプレッソベース”で簡単！コーヒーレモネードレモンとソーダの爽快感に「ネスカフェ エスプレッソベース 無糖」の程よい苦みをプラス。2層になったソーダ部分に浮かぶレモンの輪切りがポイントになった1杯です。https://nescafe.nestle.jp/recipes/espresso-base-coffee-lemonade“ネスカフェ エスプレッソベース”でベリーエスプレッソスムージー冷凍ベリーミックスを使った、色味も可愛いフローズンドリンク。「ネスカフェ エスプレッソベース 無糖」のほろ苦さとベリーの酸味が程よくマッチして、大人風味のスムージーに仕上がります。https://nescafe.nestle.jp/recipes/espresso-base-berry-espresso-smoothieそのほか50種類のアレンジレシピを、以下のサイト内で公開しています。「ネスカフェ エスプレッソベース」ブランド情報：https://nescafe.nestle.jp/espresso-base