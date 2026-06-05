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気分で選べる初夏のアレンジを描く 北村 匠海さん・岸井 ゆきのさん出演「ネスカフェ エスプレッソベース」新CM、6月5日（金）から放映開始
北村さんはアップルジンジャー、岸井さんはアフォガート風で“自由な飲み方”を表現
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、濃縮コーヒー「ネスカフェ エスプレッソベース」の新CMを、2026年6月5日（金）より全国で放映開始します。本CMには、俳優の北村 匠海さんと岸井 ゆきのさんを起用し、自分の好みや気分に合わせて“割って楽しむ”コーヒーの新しい楽しみ方を描いています。
近年、コーヒーの楽しみ方は、ブラックやラテといった定番に加え、濃さや割り方を自分で選び、気分やシーンに合わせてアレンジするスタイルへと広がっています。こうした背景から、濃縮コーヒーは、自宅でも本格的な味わいを手軽に楽しめる点が支持されています。
2025年3月に発売した500mlボトル入りの濃縮コーヒー「ネスカフェ エスプレッソベース」は、水や牛乳のほか、炭酸水やジュース、フルーツなどとも組み合わせることができ、濃さや割り方を調整しながら、自分好みの一杯を楽しめる点が特長です。発売以降、これまで濃縮コーヒーを購入したことのなかった方からも支持を集め、2026年6月には新デザインへと刷新し、リニューアル発売しました。
■「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」をキーメッセージに掲げた新CM
製品リニューアルにあわせて、2026年6月5日（金）から放映を開始する新CM“ネスカフェ エスプレッソベース「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」People篇”は、“次はなにで割ろう？”という問いかけを起点に、コーヒーを自由に楽しむ時間を描いています。決まった飲み方にとらわれず、その日の気分や好みに合わせて、自分らしい一杯を見つけていく過程そのものを表現しました。
CM内で北村 匠海さんは、濃縮コーヒーにりんごジュースとジンジャーエール、さらにローズマリーを組み合わせた「アップルジンジャーコーヒー」を作り、身近な飲み物の意外な組み合わせから生まれる新しい味わいに出会うワクワクした表情を見せます。一方、岸井 ゆきのさんは、ミルクやアイスクリームを合わせたアフォガート風のアレンジを通して、自分のペースで“かわいく”コーヒーを楽しむひとときを表現しています。完成した一杯を口にした瞬間の自然なリアクションが、コーヒーを味わう素直な気持ちを印象づけます。
さらに、北村さん、岸井さんに加え、友人同士や仲間など、さまざまな人々がそれぞれの発想でコーヒーを楽しむ様子も描いています。異なるアレンジを作って味わうシーンを通して、コーヒーが人と人をつなぎ、自由な楽しみ方が広がっていく様子を表現しました。「ネスカフェ エスプレッソベース」を“割って楽しむ”という工程そのものが、誰にとっても気軽で楽しい体験であることを伝えながら、コーヒーがもっと自由な存在になることを描いています。
出演： 北村 匠海、岸井 ゆきの
放映開始日： 2026年 6月 5日（金）
放映地域： 全国
ネスカフェ エスプレッソベース
「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」People篇 15秒
また、以下のサイトでも、動画を公開します。
ネスカフェ エスプレッソベース
「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」People篇 30秒
ネスカフェ エスプレッソベース
「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」Moment篇 北村 匠海 15秒
ネスカフェ エスプレッソベース
「それは、あなたを自由にするエスプレッソ」Moment篇 岸井 ゆきの 15秒
＜北村 匠海さんコメント＞
実際に「ネスカフェ エスプレッソベース」を使って「アップルジンジャーコーヒー」を作って飲んでみて、こんなに合うとは驚きでした。爽やかさとコーヒーの深みが合わさっていて、朝も昼も夜も似合うドリンクだと感じました。今回の撮影は、素敵な空間で撮影できたので楽しかったです。シンプルにおいしくて、最後まで素のままの自分でいられました。
＜岸井 ゆきのさんコメント＞
海が見える気持ちのいい場所で、リラックスしながら、時にはスタッフさんとお話ししながら、楽しく撮影することができました。「アフォガート風コーヒー」を実際に作って飲んでみると、アイスが贅沢に入っていて、コーヒーとミルクが絶妙に合わさり、とても飲みやすかったです。ご褒美のような一杯だと感じました。大事な場面の前に、リラックスするために飲みたいと思いました。クリーミーで心がほぐれますし、冷たさで気合いも入ると思います。
■出演者プロフィール
北村 匠海（きたむら たくみ）
東京都出身。2008年に映画「DIVE!!」で映画デビュー、2011年には4人組バンド「DISH//」を結成。
映画「君の膵臓をたべたい」で第41回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。近年の主な出演作に、ドラマ「あんぱん」「ちょっとだけエスパー」、映画「悪い夏」「愚か者の身分」がある。現在、主演ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ）が放送中。また、公開待機作に映画「シャドウワーク」（9月25日公開）、主演映画「しびれ」（9月25日公開）がある。
岸井 ゆきの（きしい ゆきの）
1992年2月11日生まれ、神奈川県出身。2009年女優デビュー。以降映画、ドラマ、舞台と様々な作品に出演。17年、映画『おじいちゃん、死んじゃったって。』で映画初主演を務め、第39回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞受賞。19年『愛がなんだ』では、第11回TAMA映画祭最優秀新進女優賞ならびに第43回日本アカデミー賞新人賞を獲得。主演映画『ケイコ 目を澄ませて』では、第46回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞受賞をはじめ数々の映画賞を受賞。待機作に、映画『シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE』（6/29(金)公開）、映画「すべて真夜中の恋人たち」(今秋公開)などがある。
■ネスカフェ エスプレッソベース
「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」People篇 15秒 ストーリーボード
※ストーリーボード画像の2 次利用はお控えください。
■「ネスカフェ エスプレッソベース」について
2026年5月15日（金）配信のプレスリリース：
「ネスカフェ エスプレッソベース」を新デザインでリニューアル発売
https://www.nestle.co.jp/media/pressreleases/20260515_nescafe
「ネスカフェ エスプレッソベース」ブランド情報：
https://nescafe.nestle.jp/espresso-base
■CMに登場するアレンジ例
“ネスカフェ エスプレッソベース”でアップルジンジャーコーヒー
「コーヒートニック」の基本の作り方を少しアレンジして、おしゃれなアイスドリンクに。濃縮コーヒーだからこそできる2層のビジュアルが、気分を上げてくれます。
https://nescafe.nestle.jp/recipes/espresso-base-apple-ginger-coffee
“ネスカフェ エスプレッソベース”でアフォガート風コーヒー
「ネスカフェ エスプレッソベース 無糖」を使って、バニラアイスとコーヒーを使用したイタリアのデザートをドリンクにアレンジ。まるでスイーツのようなおいしさで、カフェ気分が楽しめます。
https://nescafe.nestle.jp/recipes/espresso-base-affogato-style-coffee
“ネスカフェ エスプレッソベース”で簡単！コーヒーレモネード
レモンとソーダの爽快感に「ネスカフェ エスプレッソベース 無糖」の程よい苦みをプラス。2層になったソーダ部分に浮かぶレモンの輪切りがポイントになった1杯です。
https://nescafe.nestle.jp/recipes/espresso-base-coffee-lemonade
“ネスカフェ エスプレッソベース”でベリーエスプレッソスムージー
冷凍ベリーミックスを使った、色味も可愛いフローズンドリンク。「ネスカフェ エスプレッソベース 無糖」のほろ苦さとベリーの酸味が程よくマッチして、大人風味のスムージーに仕上がります。
https://nescafe.nestle.jp/recipes/espresso-base-berry-espresso-smoothie
そのほか50種類のアレンジレシピを、以下のサイト内で公開しています。
「ネスカフェ エスプレッソベース」ブランド情報：
https://nescafe.nestle.jp/espresso-base
関連リンク
「ネスカフェ エスプレッソベース」ブランド情報
https://nescafe.nestle.jp/espresso-base
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、濃縮コーヒー「ネスカフェ エスプレッソベース」の新CMを、2026年6月5日（金）より全国で放映開始します。本CMには、俳優の北村 匠海さんと岸井 ゆきのさんを起用し、自分の好みや気分に合わせて“割って楽しむ”コーヒーの新しい楽しみ方を描いています。
ネスカフェ エスプレッソベース「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」イメージビジュアル
（左から： 北村 匠海さん、岸井 ゆきのさん）
（左から： 北村 匠海さん、岸井 ゆきのさん）
近年、コーヒーの楽しみ方は、ブラックやラテといった定番に加え、濃さや割り方を自分で選び、気分やシーンに合わせてアレンジするスタイルへと広がっています。こうした背景から、濃縮コーヒーは、自宅でも本格的な味わいを手軽に楽しめる点が支持されています。
2025年3月に発売した500mlボトル入りの濃縮コーヒー「ネスカフェ エスプレッソベース」は、水や牛乳のほか、炭酸水やジュース、フルーツなどとも組み合わせることができ、濃さや割り方を調整しながら、自分好みの一杯を楽しめる点が特長です。発売以降、これまで濃縮コーヒーを購入したことのなかった方からも支持を集め、2026年6月には新デザインへと刷新し、リニューアル発売しました。
■「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」をキーメッセージに掲げた新CM
製品リニューアルにあわせて、2026年6月5日（金）から放映を開始する新CM“ネスカフェ エスプレッソベース「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」People篇”は、“次はなにで割ろう？”という問いかけを起点に、コーヒーを自由に楽しむ時間を描いています。決まった飲み方にとらわれず、その日の気分や好みに合わせて、自分らしい一杯を見つけていく過程そのものを表現しました。
CM内で北村 匠海さんは、濃縮コーヒーにりんごジュースとジンジャーエール、さらにローズマリーを組み合わせた「アップルジンジャーコーヒー」を作り、身近な飲み物の意外な組み合わせから生まれる新しい味わいに出会うワクワクした表情を見せます。一方、岸井 ゆきのさんは、ミルクやアイスクリームを合わせたアフォガート風のアレンジを通して、自分のペースで“かわいく”コーヒーを楽しむひとときを表現しています。完成した一杯を口にした瞬間の自然なリアクションが、コーヒーを味わう素直な気持ちを印象づけます。
さらに、北村さん、岸井さんに加え、友人同士や仲間など、さまざまな人々がそれぞれの発想でコーヒーを楽しむ様子も描いています。異なるアレンジを作って味わうシーンを通して、コーヒーが人と人をつなぎ、自由な楽しみ方が広がっていく様子を表現しました。「ネスカフェ エスプレッソベース」を“割って楽しむ”という工程そのものが、誰にとっても気軽で楽しい体験であることを伝えながら、コーヒーがもっと自由な存在になることを描いています。
出演： 北村 匠海、岸井 ゆきの
放映開始日： 2026年 6月 5日（金）
放映地域： 全国
ネスカフェ エスプレッソベース
「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」People篇 15秒
また、以下のサイトでも、動画を公開します。
ネスカフェ エスプレッソベース
「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」People篇 30秒
ネスカフェ エスプレッソベース
「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」Moment篇 北村 匠海 15秒
ネスカフェ エスプレッソベース
「それは、あなたを自由にするエスプレッソ」Moment篇 岸井 ゆきの 15秒
＜北村 匠海さんコメント＞
実際に「ネスカフェ エスプレッソベース」を使って「アップルジンジャーコーヒー」を作って飲んでみて、こんなに合うとは驚きでした。爽やかさとコーヒーの深みが合わさっていて、朝も昼も夜も似合うドリンクだと感じました。今回の撮影は、素敵な空間で撮影できたので楽しかったです。シンプルにおいしくて、最後まで素のままの自分でいられました。
＜岸井 ゆきのさんコメント＞
海が見える気持ちのいい場所で、リラックスしながら、時にはスタッフさんとお話ししながら、楽しく撮影することができました。「アフォガート風コーヒー」を実際に作って飲んでみると、アイスが贅沢に入っていて、コーヒーとミルクが絶妙に合わさり、とても飲みやすかったです。ご褒美のような一杯だと感じました。大事な場面の前に、リラックスするために飲みたいと思いました。クリーミーで心がほぐれますし、冷たさで気合いも入ると思います。
■出演者プロフィール
北村 匠海（きたむら たくみ）
東京都出身。2008年に映画「DIVE!!」で映画デビュー、2011年には4人組バンド「DISH//」を結成。
映画「君の膵臓をたべたい」で第41回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。近年の主な出演作に、ドラマ「あんぱん」「ちょっとだけエスパー」、映画「悪い夏」「愚か者の身分」がある。現在、主演ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ）が放送中。また、公開待機作に映画「シャドウワーク」（9月25日公開）、主演映画「しびれ」（9月25日公開）がある。
岸井 ゆきの（きしい ゆきの）
1992年2月11日生まれ、神奈川県出身。2009年女優デビュー。以降映画、ドラマ、舞台と様々な作品に出演。17年、映画『おじいちゃん、死んじゃったって。』で映画初主演を務め、第39回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞受賞。19年『愛がなんだ』では、第11回TAMA映画祭最優秀新進女優賞ならびに第43回日本アカデミー賞新人賞を獲得。主演映画『ケイコ 目を澄ませて』では、第46回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞受賞をはじめ数々の映画賞を受賞。待機作に、映画『シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE』（6/29(金)公開）、映画「すべて真夜中の恋人たち」(今秋公開)などがある。
■ネスカフェ エスプレッソベース
「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」People篇 15秒 ストーリーボード
※ストーリーボード画像の2 次利用はお控えください。
■「ネスカフェ エスプレッソベース」について
2026年5月15日（金）配信のプレスリリース：
「ネスカフェ エスプレッソベース」を新デザインでリニューアル発売
https://www.nestle.co.jp/media/pressreleases/20260515_nescafe
「ネスカフェ エスプレッソベース」ブランド情報：
https://nescafe.nestle.jp/espresso-base
■CMに登場するアレンジ例
“ネスカフェ エスプレッソベース”でアップルジンジャーコーヒー
「コーヒートニック」の基本の作り方を少しアレンジして、おしゃれなアイスドリンクに。濃縮コーヒーだからこそできる2層のビジュアルが、気分を上げてくれます。
https://nescafe.nestle.jp/recipes/espresso-base-apple-ginger-coffee
“ネスカフェ エスプレッソベース”でアフォガート風コーヒー
「ネスカフェ エスプレッソベース 無糖」を使って、バニラアイスとコーヒーを使用したイタリアのデザートをドリンクにアレンジ。まるでスイーツのようなおいしさで、カフェ気分が楽しめます。
https://nescafe.nestle.jp/recipes/espresso-base-affogato-style-coffee
“ネスカフェ エスプレッソベース”で簡単！コーヒーレモネード
レモンとソーダの爽快感に「ネスカフェ エスプレッソベース 無糖」の程よい苦みをプラス。2層になったソーダ部分に浮かぶレモンの輪切りがポイントになった1杯です。
https://nescafe.nestle.jp/recipes/espresso-base-coffee-lemonade
“ネスカフェ エスプレッソベース”でベリーエスプレッソスムージー
冷凍ベリーミックスを使った、色味も可愛いフローズンドリンク。「ネスカフェ エスプレッソベース 無糖」のほろ苦さとベリーの酸味が程よくマッチして、大人風味のスムージーに仕上がります。
https://nescafe.nestle.jp/recipes/espresso-base-berry-espresso-smoothie
そのほか50種類のアレンジレシピを、以下のサイト内で公開しています。
「ネスカフェ エスプレッソベース」ブランド情報：
https://nescafe.nestle.jp/espresso-base
関連リンク
「ネスカフェ エスプレッソベース」ブランド情報
https://nescafe.nestle.jp/espresso-base