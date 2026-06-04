シルバーアクセサリー「迅」が天然石ECモールのPascleに出店。没入感を楽しむ次世代アイテムを6月4日より発売
報道関係者 各位
プレスリリース
2026年6月4日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、https://www.leafworks.jp）が運営する天然石・パワーストーン専門のECモール「Pascle（https://pascle.net）」は、本日（6月4日）、シルバーアクセサリーブランド「迅（ジン）」が出店したことをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351429/images/bodyimage1】
▼迅 誘致の背景
パスクルは、世界にひとつを届けるECサイトです。地球が長い年月をかけて生み出した天然石にストーリーをのせて、ユーザーに提案してきました。
天然石の歴史・文化・魅力をさらに広く、深く伝えたい。その想いから、パスクルは天然石・パワーストーンのプラットフォームへと拡大しました。
今回、シルバーアクセサリーブランド「迅（https://jin.jewelry）」が、パスクルに出店することとなりました。
天然石とシルバー925の融合で、日本のサブカルチャーを表現。未来都市・AI・テクノロジーなどの世界観をアクセサリーに落とし込み、これまでにない没入感を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351429/images/bodyimage2】
▼天然石・パワーストーン通販 Pascle
天然石のラインナップは230種類以上。「一期一会の飾るで彩りを」をコンセプトに、十人十色のストーリーを大切にするECモール。今年でオープン13周年を迎える。ブレスレットが手軽に制作できるオーダーメイドサービスをはじめ、こだわりの天然石でつくる一点ものシリーズに定評がある。
▼迅（ジン）
2026年誕生のシルバーアクセサリーブランド。
「Wear culture. Live art. Create luxury.（カルチャーを纏う。それは日常をアートに変え、ラグジュアリーを描くこと）」をコンセプトに、緻密なディテールと静かな気品を宿したアイテムを展開。
代表シリーズ「Cyber Relic」は、“未来文明の遺物”をコンセプトに制作。平面・直角を維持する研磨や複数面にまたがるスジ彫りなど、高度な職人技を詰め込んだ。
シルバーと糸魚川翡翠の融合体である未来的な造形に、日本古来の文化や記憶を重ね合わせている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351429/images/bodyimage3】
▼パスクル出店に寄せて
迅は日本石を使ったアクセサリーを展開しています。特に糸魚川翡翠は、日本古来から愛されてきた天然石として、ブランドの思想と非常に強いシナジーを持っています。迅は「カルチャーを纏（まと）う」をブランドコンセプトとしています。日本の歴史と共に歩んできた翡翠と、サブカルチャーを刻んだシルバー。両者が織りなす世界観に没入するという体験を、パスクルのお客様に届けられると幸いです。
＜迅 トータルブランディングデザイナー 堀野 裕之＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351429/images/bodyimage4】
▼今後の展望
パスクルは、世界中から個性的な素材を集めて販売するECモールです。パスクルの想いに共感してくださったブランドと連携し、天然石業界のDXを牽引してきたノウハウをかけ合わせ、新しいビジネスを創出していきます。
迅ブランドページ
https://pascle.net/brand/jin
Pascleに関する詳細はこちら
https://pascle.net
【会社概要】
会社名 株式会社リーフワークス
代表者 代表取締役 澤 健太
資本金 10,000,000円
設 立 2010年7月6日
所在地 本社オフィス
〒520-0232 滋賀県大津市真野1丁目14-34
インキュベーションオフィス「TOKIZA」
〒520-0241 滋賀県大津市今堅田2丁目10-4
武蔵野オフィス
〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
TEL 077-535-9027
URL https://www.leafworks.jp
事業内容 ビジネス向けクラウドサービスの提供
Webサービス開発 / ECサイト運営 / ITコンサルティング業務
配信元企業：株式会社リーフワークス
プレスリリース
2026年6月4日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、https://www.leafworks.jp）が運営する天然石・パワーストーン専門のECモール「Pascle（https://pascle.net）」は、本日（6月4日）、シルバーアクセサリーブランド「迅（ジン）」が出店したことをお知らせします。
▼迅 誘致の背景
パスクルは、世界にひとつを届けるECサイトです。地球が長い年月をかけて生み出した天然石にストーリーをのせて、ユーザーに提案してきました。
天然石の歴史・文化・魅力をさらに広く、深く伝えたい。その想いから、パスクルは天然石・パワーストーンのプラットフォームへと拡大しました。
今回、シルバーアクセサリーブランド「迅（https://jin.jewelry）」が、パスクルに出店することとなりました。
天然石とシルバー925の融合で、日本のサブカルチャーを表現。未来都市・AI・テクノロジーなどの世界観をアクセサリーに落とし込み、これまでにない没入感を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351429/images/bodyimage2】
▼天然石・パワーストーン通販 Pascle
天然石のラインナップは230種類以上。「一期一会の飾るで彩りを」をコンセプトに、十人十色のストーリーを大切にするECモール。今年でオープン13周年を迎える。ブレスレットが手軽に制作できるオーダーメイドサービスをはじめ、こだわりの天然石でつくる一点ものシリーズに定評がある。
▼迅（ジン）
2026年誕生のシルバーアクセサリーブランド。
「Wear culture. Live art. Create luxury.（カルチャーを纏う。それは日常をアートに変え、ラグジュアリーを描くこと）」をコンセプトに、緻密なディテールと静かな気品を宿したアイテムを展開。
代表シリーズ「Cyber Relic」は、“未来文明の遺物”をコンセプトに制作。平面・直角を維持する研磨や複数面にまたがるスジ彫りなど、高度な職人技を詰め込んだ。
シルバーと糸魚川翡翠の融合体である未来的な造形に、日本古来の文化や記憶を重ね合わせている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351429/images/bodyimage3】
▼パスクル出店に寄せて
迅は日本石を使ったアクセサリーを展開しています。特に糸魚川翡翠は、日本古来から愛されてきた天然石として、ブランドの思想と非常に強いシナジーを持っています。迅は「カルチャーを纏（まと）う」をブランドコンセプトとしています。日本の歴史と共に歩んできた翡翠と、サブカルチャーを刻んだシルバー。両者が織りなす世界観に没入するという体験を、パスクルのお客様に届けられると幸いです。
＜迅 トータルブランディングデザイナー 堀野 裕之＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351429/images/bodyimage4】
▼今後の展望
パスクルは、世界中から個性的な素材を集めて販売するECモールです。パスクルの想いに共感してくださったブランドと連携し、天然石業界のDXを牽引してきたノウハウをかけ合わせ、新しいビジネスを創出していきます。
迅ブランドページ
https://pascle.net/brand/jin
Pascleに関する詳細はこちら
https://pascle.net
【会社概要】
会社名 株式会社リーフワークス
代表者 代表取締役 澤 健太
資本金 10,000,000円
設 立 2010年7月6日
所在地 本社オフィス
〒520-0232 滋賀県大津市真野1丁目14-34
インキュベーションオフィス「TOKIZA」
〒520-0241 滋賀県大津市今堅田2丁目10-4
武蔵野オフィス
〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
TEL 077-535-9027
URL https://www.leafworks.jp
事業内容 ビジネス向けクラウドサービスの提供
Webサービス開発 / ECサイト運営 / ITコンサルティング業務
配信元企業：株式会社リーフワークス
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