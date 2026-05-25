【京都橘大学】 本学客員教授でゲームAIの第一人者・三宅 陽一郎客員教授による特別講義を開催しました

【京都橘大学】 本学客員教授でゲームAIの第一人者・三宅 陽一郎客員教授による特別講義を開催しました