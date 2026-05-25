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【京都橘大学】 本学客員教授でゲームAIの第一人者・三宅 陽一郎客員教授による特別講義を開催しました
2026年4月28日（火）、「ロボティクス概論」（工学部学内科目 担当：松原 仁教授）にて、ゲームAIの第一人者で本学客員教授の三宅 陽一郎氏による特別講義を開催しました。当日は、ロボティクス学科の1回生を中心に、大学院生を含む約70名が参加しました。
ロボティクスは、AI、情報、機械、電気・電子、ヒューマンロボットインタラクション、社会実装などさまざまな要素からなる学問領域であり、この授業では、現代社会におけるロボティクスの役割まで考えることを目的としています。そのため、ロボットの基本構造や知覚・行動・意思決定の仕組みを理解し、産業・サービス・エンターテインメントなど多様な分野との関係性を学びます。
今回登壇した三宅氏は、これまでデジタルゲームにおける人工知能研究の第一線で研究と実装の双方に携わってこられました。講義の中では、実際のデジタルゲームの事例を通して、AIがどのようにキャラクターの行動や意思決定を行い、プレイヤーのレベルに合わせていかに楽しませることができるかについて紹介しました。
さらに、仮想空間におけるキャラクター設計の考え方と、現実世界におけるロボットの頭脳設計との共通点にも触れながら、ゲームAIとロボティクス研究の接点について講義が行われました。
講義終了後には学生から、キャラクターAIへの個性の持たせ方や、強化学習（AIに試行錯誤を繰り返させ、最適な行動を学習させること）に関する質問も寄せられ、活発な質疑応答が行われました。
本学では今後も、第一線で活躍する研究者や実務家による講義を通じて、学生が最先端の知見と現実社会との結びつきを学ぶ機会を提供していきます。
【登壇者プロフィール】
●三宅 陽一郎（みやけ・よういちろう）
博士（工学、東京大学）。1975年、兵庫県生まれ。
東京大学生産技術研究所 特任教授
●専門
デジタルゲーム/スマートシティ/メタバースの人工知能/AI空間学
●研究概要
デジタルゲームにおいて、ゲーム全体を統括する「メタAI」、キャラクターの頭脳にあたる「キャラクターAI」、空間そのものを解析する「スパーシャルAI（空間知能）」の3つから構成 されるゲームAIの開発・研究に取り組まれています。AIによりプレーヤーの心理を推測しながらゲーム全体を監視し、ゲームが人間に合わせて難易度を変えることで没入感の醸成、ゲーム体験の向上をめざされています。また、デジタルゲームで培ったAI技術を現実空間に実装し、物理空間とデジタル空間を空間知能でつなぐ研究を推進されています。
【学部・学科概要】
●工学部ロボティクス学科
●設置年月：2026年4月
●入学定員：80名 取得学位：学士（工学）
●教育の特色：
先端AI技術から機械系、情報系まで、社会で活躍できる知識と技術を基礎から体系的に学びます。カリキュラムは、機械、AI・情報、電気電子、計測・制御などロボティクスに関わる分野をバランスよく配置しており、様々な分野の知見を統合するロボティクスの醍醐味を体感できます。各分野のなかでもAI分野や人とロボットの関わり合いに着目した科目を充実させ、この分野での著名な教員から先端的で実践的なロボティクスを学ぶことができます。
▼本件に関する問い合わせ先
京都橘大学 企画部 広報課
住所：〒607-8175 京都市山科区大宅山田町３４
TEL：075-574-4112
FAX：075-574-4151
メール：pub@tachibana-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
ロボティクスは、AI、情報、機械、電気・電子、ヒューマンロボットインタラクション、社会実装などさまざまな要素からなる学問領域であり、この授業では、現代社会におけるロボティクスの役割まで考えることを目的としています。そのため、ロボットの基本構造や知覚・行動・意思決定の仕組みを理解し、産業・サービス・エンターテインメントなど多様な分野との関係性を学びます。
さらに、仮想空間におけるキャラクター設計の考え方と、現実世界におけるロボットの頭脳設計との共通点にも触れながら、ゲームAIとロボティクス研究の接点について講義が行われました。
講義終了後には学生から、キャラクターAIへの個性の持たせ方や、強化学習（AIに試行錯誤を繰り返させ、最適な行動を学習させること）に関する質問も寄せられ、活発な質疑応答が行われました。
本学では今後も、第一線で活躍する研究者や実務家による講義を通じて、学生が最先端の知見と現実社会との結びつきを学ぶ機会を提供していきます。
【登壇者プロフィール】
●三宅 陽一郎（みやけ・よういちろう）
博士（工学、東京大学）。1975年、兵庫県生まれ。
東京大学生産技術研究所 特任教授
●専門
デジタルゲーム/スマートシティ/メタバースの人工知能/AI空間学
●研究概要
デジタルゲームにおいて、ゲーム全体を統括する「メタAI」、キャラクターの頭脳にあたる「キャラクターAI」、空間そのものを解析する「スパーシャルAI（空間知能）」の3つから構成 されるゲームAIの開発・研究に取り組まれています。AIによりプレーヤーの心理を推測しながらゲーム全体を監視し、ゲームが人間に合わせて難易度を変えることで没入感の醸成、ゲーム体験の向上をめざされています。また、デジタルゲームで培ったAI技術を現実空間に実装し、物理空間とデジタル空間を空間知能でつなぐ研究を推進されています。
【学部・学科概要】
●工学部ロボティクス学科
●設置年月：2026年4月
●入学定員：80名 取得学位：学士（工学）
●教育の特色：
先端AI技術から機械系、情報系まで、社会で活躍できる知識と技術を基礎から体系的に学びます。カリキュラムは、機械、AI・情報、電気電子、計測・制御などロボティクスに関わる分野をバランスよく配置しており、様々な分野の知見を統合するロボティクスの醍醐味を体感できます。各分野のなかでもAI分野や人とロボットの関わり合いに着目した科目を充実させ、この分野での著名な教員から先端的で実践的なロボティクスを学ぶことができます。
▼本件に関する問い合わせ先
京都橘大学 企画部 広報課
住所：〒607-8175 京都市山科区大宅山田町３４
TEL：075-574-4112
FAX：075-574-4151
メール：pub@tachibana-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/