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東海大学が6月に全国各地でオープンキャンパスを開催 ― 特待生入試「プレトク」の紹介や、「総合型選抜対策説明会」も
東海大学では6月に全国の各キャンパスでオープンキャンパスを開催する。6月13日（土）は札幌キャンパス（札幌市南区）で実施。その後6月14日（日）に湘南キャンパス（神奈川県平塚市）、静岡キャンパス（静岡市清水区）、熊本キャンパス（熊本市東区）、阿蘇くまもと臨空キャンパス（熊本県上益城郡益城町）で行い、6月21日（日）には伊勢原キャンパス（神奈川県伊勢原市）で開催する。なお、開催時間や申込期間、実施内容などはキャンパスごとに異なる。
東海大学は、6月にオープンキャンパスを実施する。2027年度新設の特待生試験「プレトク」について解説するほか、総合型選抜対策説明会を実施予定。年内入試を考えている高校生の参加が推奨される。概要は下記の通り。
■札幌キャンパス
【開催日】 6月13日（土）
【所在地】 北海道札幌市南区南沢5条1-1-1
【学 部】 国際文化学部、生物学部
■湘南キャンパス
【開催日】 6月14日（日）
【所在地】 神奈川県平塚市北金目4-1-1
【学 部】 国際学部※1／経営学部※1／観光学部※1／情報通信学部※1／政治経済学部※1／文学部／文化社会学部／法学部／教養学部／児童教育学部／体育学部／健康学部／理学部／情報理工学部／建築都市学部／工学部※2
（※1）1〜2年次は湘南キャンパス （※2）医工学科は3年次、伊勢原キャンパスを利用する可能性があります
■伊勢原キャンパス
【開催日】 6月21日（日）
【所在地】 神奈川県伊勢原市下糟屋143
【学 部】 医学部
■静岡キャンパス
【開催日】 6月14日（日）
【所在地】 静岡県静岡市清水区折戸3-20-1
【学 部】 人文学部、海洋学部
■熊本キャンパス
【開催日】 6月14日（日）
【所在地】 熊本県熊本市東区渡鹿9-1-1
【学 部】 文理融合学部／農学部※
※1年次は主として「熊本キャンパス」を、2年次以降は主として「阿蘇くまもと臨空キャンパス」を利用します。
■阿蘇くまもと臨空キャンパス
【開催日】 6月14日（日）
【所在地】 熊本県上益城郡益城町杉堂871−12
【学 部】 農学部※
※1年次は主として「熊本キャンパス」を、2年次以降は主として「阿蘇くまもと臨空キャンパス」を利用します。
●イベント情報（オープンキャンパス、進学相談会 等）
https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/event/
＊詳細については順次イベント情報サイトにて公開
（関連記事）
・東海大学が4月からの新年度に先駆けて「大学案内2027」を発行、3月のオープンキャンパスで配布 ―「ウズウズしてる？」をテーマに全62学科・専攻の学生が登場（2026.03.13）
https://www.u-presscenter.jp/article/122299
▼本件に関する問い合わせ先
東海大学 学長室（広報担当）
住所：〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1
TEL：0463-50-2440（直通）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■札幌キャンパス
【開催日】 6月13日（土）
【所在地】 北海道札幌市南区南沢5条1-1-1
【学 部】 国際文化学部、生物学部
■湘南キャンパス
【開催日】 6月14日（日）
【所在地】 神奈川県平塚市北金目4-1-1
【学 部】 国際学部※1／経営学部※1／観光学部※1／情報通信学部※1／政治経済学部※1／文学部／文化社会学部／法学部／教養学部／児童教育学部／体育学部／健康学部／理学部／情報理工学部／建築都市学部／工学部※2
（※1）1〜2年次は湘南キャンパス （※2）医工学科は3年次、伊勢原キャンパスを利用する可能性があります
■伊勢原キャンパス
【開催日】 6月21日（日）
【所在地】 神奈川県伊勢原市下糟屋143
【学 部】 医学部
■静岡キャンパス
【開催日】 6月14日（日）
【所在地】 静岡県静岡市清水区折戸3-20-1
【学 部】 人文学部、海洋学部
■熊本キャンパス
【開催日】 6月14日（日）
【所在地】 熊本県熊本市東区渡鹿9-1-1
【学 部】 文理融合学部／農学部※
※1年次は主として「熊本キャンパス」を、2年次以降は主として「阿蘇くまもと臨空キャンパス」を利用します。
■阿蘇くまもと臨空キャンパス
【開催日】 6月14日（日）
【所在地】 熊本県上益城郡益城町杉堂871−12
【学 部】 農学部※
※1年次は主として「熊本キャンパス」を、2年次以降は主として「阿蘇くまもと臨空キャンパス」を利用します。
●イベント情報（オープンキャンパス、進学相談会 等）
https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/event/
＊詳細については順次イベント情報サイトにて公開
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・東海大学が4月からの新年度に先駆けて「大学案内2027」を発行、3月のオープンキャンパスで配布 ―「ウズウズしてる？」をテーマに全62学科・専攻の学生が登場（2026.03.13）
https://www.u-presscenter.jp/article/122299
▼本件に関する問い合わせ先
東海大学 学長室（広報担当）
住所：〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1
TEL：0463-50-2440（直通）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/