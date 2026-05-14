【21LIVE】5月19日（火）より『BOYS&GIRLSグランプリ』開催！ランキング上位で21LIVE公式Webモデルへ
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、5月19日（火）より『BOYS&GIRLSグランプリ』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349025/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼殿堂入りライバーを目指そう！／
ランキング上位で公式サイト掲載＆モデル出演のチャンス
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5月19日（火）より『BOYS＆GIRLSグランプリ』を開催します。
本イベントでは、配信中に獲得した「LOVE」ギフトをもとにランキングを決定！
総合ランキング入賞者には、21LIVE公式Webサイトに掲載される動画への出演権が付与されます。
さらに、上位入賞者は画像掲載にも登場し、公式コンテンツのモデルとして活躍できるチャンスも広がります。
BOYS／GIRLS各ランキング1位には、提携芸能プロダクション「F.Enterprise」公式サイトでの掲載やバナー出演など、注目度を高める特典もラインナップ！
また、ボーダー達成者には限定の「殿堂入りプロフィール背景」をプレゼントします。
配信での成果が、公式サイトでの露出やモデル出演につながる本イベント。
殿堂入りライバーとして名を残すチャンスに、ぜひ挑戦してみてください！
＼プライズ詳細／
★21公式モデル★
●総合ランキング1～8位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト動画出演権
●総合ランキング1～3位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト画像出演権
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349025/images/bodyimage2】
★プロフ背景★
●10万GOLD以上達成+1～3位
●10万GOLD以上達成
●5万GOLD以上達成
└「殿堂入り版プロフ背景」となり、達成条件ごとにデザインが異なります。
★「F.Enterprise」のHPにてピックアップ出演★
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└21LIVE公式ライバーが掲載されている一覧ページ最上部に、ご本人様のコメント付きで大きく紹介
└公式サイトに掲載されている21LIVE紹介バナーへの出演
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349025/images/bodyimage3】
★「公式ライバーになろう」ページにて特別掲載★
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└グランプリを勝ち取ったトップライバーとして紹介
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
5月19日（火）～5月25日（月）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※BOYS／GIRLSランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動的にエントリーされます。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349025/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349025/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼殿堂入りライバーを目指そう！／
ランキング上位で公式サイト掲載＆モデル出演のチャンス
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5月19日（火）より『BOYS＆GIRLSグランプリ』を開催します。
本イベントでは、配信中に獲得した「LOVE」ギフトをもとにランキングを決定！
総合ランキング入賞者には、21LIVE公式Webサイトに掲載される動画への出演権が付与されます。
さらに、上位入賞者は画像掲載にも登場し、公式コンテンツのモデルとして活躍できるチャンスも広がります。
BOYS／GIRLS各ランキング1位には、提携芸能プロダクション「F.Enterprise」公式サイトでの掲載やバナー出演など、注目度を高める特典もラインナップ！
また、ボーダー達成者には限定の「殿堂入りプロフィール背景」をプレゼントします。
配信での成果が、公式サイトでの露出やモデル出演につながる本イベント。
殿堂入りライバーとして名を残すチャンスに、ぜひ挑戦してみてください！
＼プライズ詳細／
★21公式モデル★
●総合ランキング1～8位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト動画出演権
●総合ランキング1～3位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト画像出演権
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349025/images/bodyimage2】
★プロフ背景★
●10万GOLD以上達成+1～3位
●10万GOLD以上達成
●5万GOLD以上達成
└「殿堂入り版プロフ背景」となり、達成条件ごとにデザインが異なります。
★「F.Enterprise」のHPにてピックアップ出演★
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└21LIVE公式ライバーが掲載されている一覧ページ最上部に、ご本人様のコメント付きで大きく紹介
└公式サイトに掲載されている21LIVE紹介バナーへの出演
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349025/images/bodyimage3】
★「公式ライバーになろう」ページにて特別掲載★
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└グランプリを勝ち取ったトップライバーとして紹介
5月19日（火）～5月25日（月）
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※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※BOYS／GIRLSランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動的にエントリーされます。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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