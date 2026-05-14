【21LIVE】5月19日（火）より『BOYS&GIRLSグランプリ』開催！ランキング上位で21LIVE公式Webモデルへ

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株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、5月19日（火）より『BOYS&GIRLSグランプリ』を開催します。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349025/images/bodyimage1】

エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　　　　　＼殿堂入りライバーを目指そう！／
ランキング上位で公式サイト掲載＆モデル出演のチャンス
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5月19日（火）より『BOYS＆GIRLSグランプリ』を開催します。

本イベントでは、配信中に獲得した「LOVE」ギフトをもとにランキングを決定！

総合ランキング入賞者には、21LIVE公式Webサイトに掲載される動画への出演権が付与されます。
さらに、上位入賞者は画像掲載にも登場し、公式コンテンツのモデルとして活躍できるチャンスも広がります。

BOYS／GIRLS各ランキング1位には、提携芸能プロダクション「F.Enterprise」公式サイトでの掲載やバナー出演など、注目度を高める特典もラインナップ！
また、ボーダー達成者には限定の「殿堂入りプロフィール背景」をプレゼントします。

配信での成果が、公式サイトでの露出やモデル出演につながる本イベント。
殿堂入りライバーとして名を残すチャンスに、ぜひ挑戦してみてください！

＼プライズ詳細／
★21公式モデル★
●総合ランキング1～8位
　└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト動画出演権

●総合ランキング1～3位
　└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト画像出演権

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349025/images/bodyimage2】

★プロフ背景★
●10万GOLD以上達成+1～3位
●10万GOLD以上達成
●5万GOLD以上達成
　└「殿堂入り版プロフ背景」となり、達成条件ごとにデザインが異なります。

★「F.Enterprise」のHPにてピックアップ出演★
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
　└21LIVE公式ライバーが掲載されている一覧ページ最上部に、ご本人様のコメント付きで大きく紹介
　└公式サイトに掲載されている21LIVE紹介バナーへの出演

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349025/images/bodyimage3】

★「公式ライバーになろう」ページにて特別掲載★
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
　└グランプリを勝ち取ったトップライバーとして紹介

━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
5月19日（火）～5月25日（月）
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※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※BOYS／GIRLSランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動的にエントリーされます。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349025/images/bodyimage4】

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook　 ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　　　　 　： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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