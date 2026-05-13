スチール製セクション式ガレージドアの世界市場2026年、グローバル市場規模（単層スチールパネル、二層鋼スチールパネル）・分析レポートを発表
2026年5月13日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スチール製セクション式ガレージドアの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、スチール製セクション式ガレージドアのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、スチール製セクション式ガレージドア市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は1760百万ドルと評価されており、2031年には2561百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は5.6％であり、住宅および商業施設の建設需要の拡大に伴い、安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に検討されています。
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スチール製セクション式ガレージドアは、複数の鋼製パネルで構成されるガレージドアであり、トラックシステムに沿って垂直または水平方向に移動します。
各パネルはヒンジで接続されており、開閉時には天井や壁面に沿って折りたたまれる構造となっています。この構造により省スペース性に優れ、耐久性、防犯性、断熱性にも優れているため、住宅、商業施設、産業施設など幅広い用途で使用されています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは単層鋼板パネルと二層鋼板パネルに分類されます。
用途別では住宅用と商業用に分かれており、特に住宅分野での需要が市場を牽引しています。断熱性能や安全性への関心の高まりが製品選択に影響を与えています。
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競争環境においては、Amarr、Hormann、Dako Windows、Novoferm、Dominator、Lux Garage Doors、Ryterna、Wayne Dalton、Barron、Raynor Garage Doorsなどが主要企業として挙げられます。
これらの企業は製品の品質、デザイン性、機能性の向上を図り、市場における競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。北米では住宅市場の拡大により需要が高く、欧州では断熱性能や環境性能への関心が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域では都市化の進展とともに住宅建設が増加し、市場の拡大が見込まれています。
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市場の成長要因としては、住宅建設の増加、セキュリティ意識の向上、断熱性能への需要拡大が挙げられます。一方で、原材料価格の変動や施工コストの上昇が市場の課題となっています。
また、高性能製品の開発やスマート機能の導入が今後の成長機会として期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析により、企業が市場戦略を構築するための重要な示唆が提供されています。
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総括として、本市場は住宅および商業施設の需要拡大に支えられ、今後も安定した成長が期待される分野です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スチール製セクション式ガレージドアの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、スチール製セクション式ガレージドアのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、スチール製セクション式ガレージドア市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は1760百万ドルと評価されており、2031年には2561百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は5.6％であり、住宅および商業施設の建設需要の拡大に伴い、安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に検討されています。
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スチール製セクション式ガレージドアは、複数の鋼製パネルで構成されるガレージドアであり、トラックシステムに沿って垂直または水平方向に移動します。
各パネルはヒンジで接続されており、開閉時には天井や壁面に沿って折りたたまれる構造となっています。この構造により省スペース性に優れ、耐久性、防犯性、断熱性にも優れているため、住宅、商業施設、産業施設など幅広い用途で使用されています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは単層鋼板パネルと二層鋼板パネルに分類されます。
用途別では住宅用と商業用に分かれており、特に住宅分野での需要が市場を牽引しています。断熱性能や安全性への関心の高まりが製品選択に影響を与えています。
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競争環境においては、Amarr、Hormann、Dako Windows、Novoferm、Dominator、Lux Garage Doors、Ryterna、Wayne Dalton、Barron、Raynor Garage Doorsなどが主要企業として挙げられます。
これらの企業は製品の品質、デザイン性、機能性の向上を図り、市場における競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。北米では住宅市場の拡大により需要が高く、欧州では断熱性能や環境性能への関心が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域では都市化の進展とともに住宅建設が増加し、市場の拡大が見込まれています。
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市場の成長要因としては、住宅建設の増加、セキュリティ意識の向上、断熱性能への需要拡大が挙げられます。一方で、原材料価格の変動や施工コストの上昇が市場の課題となっています。
また、高性能製品の開発やスマート機能の導入が今後の成長機会として期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析により、企業が市場戦略を構築するための重要な示唆が提供されています。
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総括として、本市場は住宅および商業施設の需要拡大に支えられ、今後も安定した成長が期待される分野です。