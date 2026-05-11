がん治療におけるゲノミクス市場2035年までに2,197億9,000万米ドル到達へ 次世代シーケンシング技術革新を背景に年平均15.14％成長予測 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

がん治療におけるゲノミクス市場2035年までに2,197億9,000万米ドル到達へ 次世代シーケンシング技術革新を背景に年平均15.14％成長予測 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース