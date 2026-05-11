がん治療におけるゲノミクス市場2035年までに2,197億9,000万米ドル到達へ 次世代シーケンシング技術革新を背景に年平均15.14％成長予測 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
がん治療におけるゲノミクス市場は、2025年の536億6,000万米ドルから2035年には2,197億9,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は15.14％に達すると見込まれています。近年、世界的にがん患者数が急増する中、従来型の一律治療ではなく、患者ごとの遺伝子変異や分子特性に基づく「精密医療（プレシジョンメディシン）」への移行が急速に進んでいます。特に次世代シーケンシング（NGS）、遺伝子発現解析、コンパニオン診断、バイオインフォマティクス技術の進歩により、がん診断から治療選択、治療モニタリングまでを包括的に支援するゲノム医療プラットフォームへの需要が急拡大しています。製薬企業、病院、研究機関は、標的治療薬や免疫療法との連携を強化しながら、ゲノムデータを活用した新たな治療戦略の構築を加速させています。
次世代シーケンシング（NGS）ががん診断の精度とスピードを革新
がんゲノミクス市場を支える中核技術として、次世代シーケンシング（NGS）の存在感が急速に高まっています。従来は数週間を要していた遺伝子解析が、現在では短時間かつ低コストで実施可能となり、医療機関における導入障壁が大幅に低下しました。特に肺がん、乳がん、大腸がん、白血病などでは、特定遺伝子変異の検出が治療方針を左右するケースが増加しており、ゲノム解析は「治療前提」の検査へと進化しています。また、AIを活用したバイオインフォマティクス解析の高度化により、膨大な遺伝子データから有効な治療候補を迅速に抽出できるようになりました。これにより、患者ごとの治療成功率向上だけでなく、不要な副作用リスクの軽減や医療コスト削減にもつながることから、世界中の医療システムがゲノム主導型医療へシフトしています。
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アジア太平洋地域が市場成長を牽引、日本のがんゲノム医療政策が加速要因に
アジア太平洋地域は、予測期間中にがん治療におけるゲノミクス市場をリードすると見込まれています。中国、日本、韓国、インドを中心にがん患者数が増加していることに加え、各国政府が精密医療推進政策を強化していることが市場拡大の背景にあります。特に日本では、2019年に国民健康保険適用の「がん遺伝子パネル検査」が導入されて以降、ゲノム医療の実用化が急速に進展しました。国立がん研究センターによると、日本国内のがん死亡者数は2022年に38万人を超えており、早期診断・個別化治療への期待が高まっています。さらに、日本の「がんゲノム情報管理センター（C-CAT）」は、病院や研究機関にゲノム・臨床データを提供し、治療最適化や創薬研究を支援しています。こうした国家レベルのインフラ整備は、日本市場におけるゲノム医療普及を大きく後押ししています。
主要市場のハイライト
● がん治療におけるゲノミクス市場は2035年までに2,197億9,000万米ドルへ拡大予測
● 2026年～2035年の市場CAGRは15.14％
● 次世代シーケンシング（NGS）が主要成長技術として市場を牽引
● コンパニオン診断と免疫療法の統合が加速
● 日本では2019年以降、保険適用によるがん遺伝子パネル検査が普及
● アジア太平洋地域が世界市場の成長中心地域に浮上
● AI・バイオインフォマティクス解析需要が急増
● 腫瘍専門医の70％以上がゲノム検査を重要視
次世代シーケンシング（NGS）ががん診断の精度とスピードを革新
がんゲノミクス市場を支える中核技術として、次世代シーケンシング（NGS）の存在感が急速に高まっています。従来は数週間を要していた遺伝子解析が、現在では短時間かつ低コストで実施可能となり、医療機関における導入障壁が大幅に低下しました。特に肺がん、乳がん、大腸がん、白血病などでは、特定遺伝子変異の検出が治療方針を左右するケースが増加しており、ゲノム解析は「治療前提」の検査へと進化しています。また、AIを活用したバイオインフォマティクス解析の高度化により、膨大な遺伝子データから有効な治療候補を迅速に抽出できるようになりました。これにより、患者ごとの治療成功率向上だけでなく、不要な副作用リスクの軽減や医療コスト削減にもつながることから、世界中の医療システムがゲノム主導型医療へシフトしています。
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アジア太平洋地域が市場成長を牽引、日本のがんゲノム医療政策が加速要因に
アジア太平洋地域は、予測期間中にがん治療におけるゲノミクス市場をリードすると見込まれています。中国、日本、韓国、インドを中心にがん患者数が増加していることに加え、各国政府が精密医療推進政策を強化していることが市場拡大の背景にあります。特に日本では、2019年に国民健康保険適用の「がん遺伝子パネル検査」が導入されて以降、ゲノム医療の実用化が急速に進展しました。国立がん研究センターによると、日本国内のがん死亡者数は2022年に38万人を超えており、早期診断・個別化治療への期待が高まっています。さらに、日本の「がんゲノム情報管理センター（C-CAT）」は、病院や研究機関にゲノム・臨床データを提供し、治療最適化や創薬研究を支援しています。こうした国家レベルのインフラ整備は、日本市場におけるゲノム医療普及を大きく後押ししています。
主要市場のハイライト
● がん治療におけるゲノミクス市場は2035年までに2,197億9,000万米ドルへ拡大予測
● 2026年～2035年の市場CAGRは15.14％
● 次世代シーケンシング（NGS）が主要成長技術として市場を牽引
● コンパニオン診断と免疫療法の統合が加速
● 日本では2019年以降、保険適用によるがん遺伝子パネル検査が普及
● アジア太平洋地域が世界市場の成長中心地域に浮上
● AI・バイオインフォマティクス解析需要が急増
● 腫瘍専門医の70％以上がゲノム検査を重要視