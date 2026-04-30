Classys、Kビューティーの枠を超えてグローバル医療美容分野のリーダーとして台頭、売上45％成長・50％超の利益率・継続収益モデルを強調

- 80か国以上で事業を展開し、45,000台超のプラットフォームが導入されており、売上の66％を海外市場が占める

- 消耗品が売上の46％を占めており、世界で年間550万件以上のHIFU施術が実施されている

- 過去2年間で2件の戦略的M&Aを実施することで、成長を加速

韓国・ソウル、2026年4月30日 /PRNewswire/ -- グローバルな医療美容プラットフォーム企業であるClassys Inc.（KOSDAQ：214150）は、最新の年次報告書を発表し、同社のグローバルな導入実績およびスケーラブルなビジネスモデルについて説明しています。



Largest Installed Base



同社は80か国以上で事業を展開し、累計45,000台超のシステム導入実績を有しており、高利益率の消耗品主導型の収益構造に支えられています。

グローバルな医療美容市場は、Galdermaなどの企業が主導する注入系施術への強い需要によって、引き続きけん引されています。同時に、より自然な仕上がりを実現するソリューションを求める医療提供者および患者のニーズを背景に、エネルギーベース機器（EBD）への注目が高まっています。

こうした背景のもと、Classysは差別化されたエネルギーベース技術のポートフォリオを構築し、進化する市場ニーズに対応できる体制を整えています。

今後を見据えると、2026年はClassysにとって重要な転換点となる見通しであり、収益見通しの確実性が高いと見られています。同社は、約4,900億韓国ウォンの売上高見通しを示しており、前年比45％の成長を見込んでいます。この見通しは、日本およびブラジルにおける直販体制の拡大、欧州および米国での導入拡大、ならびに同社のモノポーラRFプラットフォーム「Everesse（Volnewmer）」の継続的な成長を反映しています。

Classysはまた、主要市場において販売代理店モデルから直販体制への移行を進めることで、グローバルな市場展開戦略を推進しています。この移行により、ブランド管理の強化、顧客エンゲージメントの向上、ならびに消耗品の浸透拡大が見込まれています。

同社は中国における規制承認の取得を進めており、これにより米国、欧州、中国という世界の医療美容市場における3大主要市場すべてでの展開が完了する見込みです。業界関係者は、これを長期的な成長に向けた重要な転換点と捉えています。

事業拡大を支えるため、Classysは戦略的なM&Aを実施しており、製品ポートフォリオ拡充のためのIloodaの買収および、グローバルな流通ネットワーク強化のためのブラジルの販売代理店の買収を行っています。

この戦略を通じて、Classysは高成長（年平均成長率30％超）と高収益性（営業利益率50％超）を兼ね備えたスケーラブルなプラットフォーム型ビジネスモデルを確立しており、2030年までの長期的な成長軌道を強化しています。

全文はこちらをご覧ください：https://www.prnewswire.com/news-releases/classys-emerges-as-a-global-leader-in-medical-aesthetics-beyond-k-beauty-highlighting-45-growth-50-margins-and-recurring-revenue-model-302752605.html

（日本語リリース：クライアント提供）

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