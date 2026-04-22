コンピュータゲームの企画・開発・販売を行う株式会社メビウス(所在地：東京都三鷹市、代表取締役：森 麻子)は、Nintendo Switchで「エルミナージュORIGINAL ～闇の巫女と神々の指輪～」を2026年4月23日(木)に発売することをお知らせいたします。





メイン画像





同時に本作に対するゲームの動画配信・実況のガイドラインを設定させていただきます。

また、同時にゲームをより快適に遊べるようにするためのパッチを配信しております。

下記を参考にソフトを最新のバージョンにしてください。





ソフトの更新方法

https://support-jp.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/34636/









■物語

“6つの意思”が生み出した世界「ハルドラ・イール」。

竜の牙と呼ばれる塔には、神々の力を宿す6つの指輪が安置されている。

指輪が作り出す結界により、世界は長らく見えざる脅威から護られていた。

しかし、魔王の降臨を目論む巫女の手で、その結界が崩されてしまう。

巫女たちは指輪をも消滅させようとしたが、1つの指輪は不可侵の力で存在し続け、残った5つの指輪も巫女を拒絶するかのように世界に飛び散り、行方をくらます。





世界は不安定になり、モンスターの勢力が急激に増していった。

知らせを受けた各地の王は、指輪捜索のために軍を動かしたが、成果は全くあがらない。

この事態を収拾すべく、ついに冒険者たちに御触れが発せられた。





「5つの指輪を探し出し、竜の牙の結界を再生した者には望むだけの謝礼を出す」

同様の御触れは、ここ城塞都市トランジェルダからも出ていた。

富、名誉、平和への祈り。

それぞれの想いを胸に秘めながら、今日も多くの冒険者がトランジェルダの城門を潜る……。





SS1





ss2





ss3





■キャラクターメイキング

エルミナージュでは「9種類の種族」と「16種類の職業」を自由に選んでキャラクターを作成します。

キャラクターには「名前」や「ニックネーム」の他、「性別」「性格」「年齢」も自由に決定。ただし「性別」や「性格」により就ける職業が変化したり、性格「善」「悪」のキャラクターは同じパーティーになれないといった制限もあります。「職業」には選択する際に必要な能力値が設定されています。初期の基本能力は選んだ「種族」により異なりますが、各キャラクターには職業を選ぶ前にボーナスポイントが得られるので、このポイントを自由に振り分けることで自分の好きな職業に就くことができます。

また、このボーナスポイントはランダムで取得されるので、根気よく「再生成」すれば、いきなり上級職に就くこともできます。





ss4





ss5





■パーティー編成

本作は最大6人でパーティーを組むことができます。

どんなキャラクターを入れるのかはプレイヤーの自由ですが、画面に向かって左側3人が前衛、右側3人が後衛となります。

また、後衛にいるキャラクターの武器射程が「S」の場合は攻撃が敵に届かないので注意してください。





ss6





ss7





■ゲームの目的

冒険者たちの目的は世界に飛び散った5つの指輪を探し出すことです。

指輪の殆どはダンジョン内に配置されていますが、ゲーム開始と共にランダムに配置されるのでコンパスの力が必要になります。





コンパスはイベントをクリアすることで得られるフェイムを捧げることで光を放ち、指輪の在り処を指し示してくれます。

コンパスはフェイムを多く捧げるほど指輪に対する反応が強くなるので沢山のフェイムを捧げてください。





また、本作には指輪を探し出すメインイベント以外にも、さまざまなイベントが存在します。

イベントの全てをクリアする必要はありませんが、クリアすることでフェイムやGPの取得、場合によっては新しい機能が解放されます。





ss8





ss9





■DLCによるフェイスグラフィックの追加

ゲーム中に用意されているプレイヤーキャラクターの顔アイコンはデフォルトで用意されている顔グラフィック、職業アイコン以外にも追加DLCによるフェイスグラフィックの追加を予定しております。現在、準備中です。





ss10





ss11





■製品情報

タイトル ： 「エルミナージュORIGINAL ～闇の巫女と神々の指輪～」

対応機種 ： Nintendo Switch

ジャンル ： RPG

プレイ人数 ： 1人

発売配信予定日： 2026年4月23日(木)

販売価格 ： ダウンロード版 4,000円(税込)

パッケージ版 5,500円(税込)

開発 ： 株式会社オペラハウス、株式会社メビウス

オリジナル楽曲： ベイシスケイプ

権利表記 ： (C)STARFISH-SD INC.

(C)mebius.





・「エルミナージュオリジナル～闇の巫女と神々の指輪～」公式サイト

http://d-mebius.com/elminages/





・ダウンロード版購入リンク

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000095437





・株式会社メビウス

http://d-mebius.com/





・株式会社メビウス 公式X(旧：Twitter)

https://x.com/digitalmebius





現在、続編でもある「エルミナージュII～双生の女神と運命の大地～」の開発にも着手予定です。そのためにも本作をより多くの方に楽しんでいただけるように今後も邁進してまいります。