クリスマス装飾市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「クリスマス装飾市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表を行った。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう設計されている。本調査では、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合のベンチマーキング、ならびに市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っている。
クリスマス装飾市場：安定した世界的成長を遂げる祝祭産業
クリスマス装飾市場は、世界の消費財産業の中でも活気があり、回復力の高いセグメントであり、深く根付いた文化的伝統、ホリデーシーズンに対する感情的な結びつき、そして革新的で持続可能な製品への消費者志向の変化によって支えられている。きらめくLEDライトや大型のクリスマスツリーから、パーソナライズされたオーナメントやインフレータブル装飾まで、この市場は毎年ホリデーシーズンに世界中の家庭、商業施設、公共空間を彩っている。2026年初頭時点で、この業界は技術革新、電子商取引の拡大、祝祭体験への消費支出の増加を背景に、着実な成長を遂げている。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/369
市場規模と成長軌道
クリスマス装飾市場は大規模であり、安定した成長を続けているが、対象製品の範囲によって推計値には若干の差がある。世界のクリスマス装飾市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.13％で成長し、2035年末までに113億米ドルの市場規模を生み出すと予測されている。2024年の市場規模は814億米ドルであった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347553/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
クリスマス装飾市場は、いくつかの主要な観点でセグメント化される：
製品タイプ別：市場は、クリスマスツリー（人工および天然）、クリスマスライト（ストリングライト、LEDプロジェクター、ネットライトを含む）、クリスマスオーナメント（ボール、フィギュア、パーソナライズ製品）、リースおよびガーランド、インフレータブル装飾、その他アクセサリーに分類される。クリスマスライトおよびLED装飾は、省エネルギー技術の進歩により最も成長が速いサブセグメントの一つである。
素材別：製品はガラス、プラスチック、金属、木材、布、そして環境配慮型・持続可能素材で製造されており、消費者の環境意識の高まりにより後者の需要が増加している。
照明技術別：市場は従来の白熱電球とLEDライトに区分され、低消費電力、長寿命、スマート機能によりLEDが大きなシェアを獲得している。
使用場所別：屋内装飾と屋外装飾に分かれ、SNSの影響や近隣での装飾トレンドにより屋外装飾の人気が高まっている。
用途別：市場は住宅（最大セグメント）、商業施設（ショッピングモール、ホテル、レストラン、オフィスビル）、公共施設（空港、交通ハブ、自治体装飾）に対応している。
流通チャネル別：オンライン販売（ECプラットフォーム、D2Cサイト）とオフライン販売（スーパーマーケット、専門店、百貨店、クラフトショップ）に分かれ、利便性や商品多様性、価格競争力によりオンライン販売が急速に拡大している。
クリスマス装飾市場：安定した世界的成長を遂げる祝祭産業
クリスマス装飾市場は、世界の消費財産業の中でも活気があり、回復力の高いセグメントであり、深く根付いた文化的伝統、ホリデーシーズンに対する感情的な結びつき、そして革新的で持続可能な製品への消費者志向の変化によって支えられている。きらめくLEDライトや大型のクリスマスツリーから、パーソナライズされたオーナメントやインフレータブル装飾まで、この市場は毎年ホリデーシーズンに世界中の家庭、商業施設、公共空間を彩っている。2026年初頭時点で、この業界は技術革新、電子商取引の拡大、祝祭体験への消費支出の増加を背景に、着実な成長を遂げている。
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市場規模と成長軌道
クリスマス装飾市場は大規模であり、安定した成長を続けているが、対象製品の範囲によって推計値には若干の差がある。世界のクリスマス装飾市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.13％で成長し、2035年末までに113億米ドルの市場規模を生み出すと予測されている。2024年の市場規模は814億米ドルであった。
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市場セグメンテーション
クリスマス装飾市場は、いくつかの主要な観点でセグメント化される：
製品タイプ別：市場は、クリスマスツリー（人工および天然）、クリスマスライト（ストリングライト、LEDプロジェクター、ネットライトを含む）、クリスマスオーナメント（ボール、フィギュア、パーソナライズ製品）、リースおよびガーランド、インフレータブル装飾、その他アクセサリーに分類される。クリスマスライトおよびLED装飾は、省エネルギー技術の進歩により最も成長が速いサブセグメントの一つである。
素材別：製品はガラス、プラスチック、金属、木材、布、そして環境配慮型・持続可能素材で製造されており、消費者の環境意識の高まりにより後者の需要が増加している。
照明技術別：市場は従来の白熱電球とLEDライトに区分され、低消費電力、長寿命、スマート機能によりLEDが大きなシェアを獲得している。
使用場所別：屋内装飾と屋外装飾に分かれ、SNSの影響や近隣での装飾トレンドにより屋外装飾の人気が高まっている。
用途別：市場は住宅（最大セグメント）、商業施設（ショッピングモール、ホテル、レストラン、オフィスビル）、公共施設（空港、交通ハブ、自治体装飾）に対応している。
流通チャネル別：オンライン販売（ECプラットフォーム、D2Cサイト）とオフライン販売（スーパーマーケット、専門店、百貨店、クラフトショップ）に分かれ、利便性や商品多様性、価格競争力によりオンライン販売が急速に拡大している。