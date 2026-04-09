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シンガポールにおけるプラント・メンテナンス会社への出資について
山九株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中村 公大、以下「当社」）は、伊藤忠商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長COO：石井敬太、以下「伊藤忠商事」）と共同で、東南アジアでプラント機器メンテナンス事業を展開するSWTS Asia Pte. Ltd.（本社：シンガポール、以下「SWTS社」）の全株式を同社マネジメント及び従業員から取得することで合意しました。
SWTS社は、製油所・石油化学プラント・発電所・船舶等の主要な構成機器のメンテナンスを主力事業とする、東南アジア最大手の企業です。シンガポールを拠点にタイ、ベトナム、インドネシア、マレーシアなどにもワークショップを展開しており、約700名の技術者を擁しています。高度な技術力、幅広い機器への対応力、そして50年以上にわたる実績と顧客からの厚い信頼を強みに、東南アジアで事業を拡大してきました。また、近年では従来の重工プラント分野に加え、データセンターや半導体関連設備向けのメンテナンスサービスにも事業領域を拡大しており、今後も更なる成長が期待されています。
当社は、基本理念である「人を大切にすること」のもと、これまで培ってきた技術・技能とノウハウを活かし、国内外で事業を展開しておりますが、現場管理・監督者や技能者の不足といった課題にも直面しています。今後は、山九の強みである技能・動員力といった現場力と長年培ったメンテナンスの知見に、伊藤忠商事の経営ノウハウや国内外の幅広いネットワークを結集し、SWTS社の経営基盤と競争力をさらに強化し、顧客への提供価値を一層高めるとともに、事業の拡大と持続的成長の実現を推進してまいります。
お客様の事業環境の変化に対応するうえで、協力会社をはじめとするパートナーとの事業・資本提携が今後ますます重要になると考えております。『中期経営計画2026』に基づき、パートナーとの連携を強化し、協調・協創を通じて機能の補完・拡充を図り、競争力の強化に繋げてまいります。
【SWTS社について】
会社名 ：SWTS Asia Pte. Ltd.
本社所在地：10 Gul Avenue, Singapore 629654
創業 ：1973年
事業内容 ：プラント関連機器の保守・修繕・供給
URL ：https://swts.com/
【伊藤忠商事について】
会社名 ：伊藤忠商事株式会社
本社所在地：東京都港区北青山2丁目5番1号
創業 ：1858年（安政5年）
事業内容 ：繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活、情報、金融の各分野において、国内、輸出入および三国間取引を行うほか、国内外における事業投資など、幅広いビジネスを展開。
URL ：https://www.itochu.co.jp/ja/
本件に関するお問合わせ先
コーポレート・コミュニケーション部 03-4334-1050
当社は、基本理念である「人を大切にすること」のもと、これまで培ってきた技術・技能とノウハウを活かし、国内外で事業を展開しておりますが、現場管理・監督者や技能者の不足といった課題にも直面しています。今後は、山九の強みである技能・動員力といった現場力と長年培ったメンテナンスの知見に、伊藤忠商事の経営ノウハウや国内外の幅広いネットワークを結集し、SWTS社の経営基盤と競争力をさらに強化し、顧客への提供価値を一層高めるとともに、事業の拡大と持続的成長の実現を推進してまいります。
お客様の事業環境の変化に対応するうえで、協力会社をはじめとするパートナーとの事業・資本提携が今後ますます重要になると考えております。『中期経営計画2026』に基づき、パートナーとの連携を強化し、協調・協創を通じて機能の補完・拡充を図り、競争力の強化に繋げてまいります。
【SWTS社について】
会社名 ：SWTS Asia Pte. Ltd.
本社所在地：10 Gul Avenue, Singapore 629654
創業 ：1973年
事業内容 ：プラント関連機器の保守・修繕・供給
URL ：https://swts.com/
【伊藤忠商事について】
会社名 ：伊藤忠商事株式会社
本社所在地：東京都港区北青山2丁目5番1号
創業 ：1858年（安政5年）
事業内容 ：繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活、情報、金融の各分野において、国内、輸出入および三国間取引を行うほか、国内外における事業投資など、幅広いビジネスを展開。
URL ：https://www.itochu.co.jp/ja/
本件に関するお問合わせ先
コーポレート・コミュニケーション部 03-4334-1050