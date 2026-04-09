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HDI-Japanが認定する「クオリティ格付け（センター評価）」で事故初動対応部門が5年連続最高評価の三つ星を獲得
チューリッヒ保険会社（東京都中野区、日本における代表者および最高経営責任者：西浦 正親）は、HDI-Japan（運営会社：シンクサービス株式会社、神奈川県川崎市、代表取締役：山下 辰巳）が実施した2025年「クオリティ格付け（センター評価）」において、事故初動対応部門が5年連続で最高評価の三つ星を獲得しました。
HDI-Japanのクオリティ格付けでは、一般審査員と格付け経験豊富なHDI格付け専門審査員が顧客視点でクオリティの5項目について対応を評価し、評価結果の分析を受けます。
当社の事故初動対応部門への評価
https://digitalpr.jp/table_img/2959/132612/132612_web_1.png
当社はお客さまとのあらゆる接点において、お客さまの期待を超えるカスタマー・エクスペリエンス（顧客体験）を提供するため、サービスの向上に取り組んでいます。今後もお客さまにとってより価値のある魅力的な商品やサービスの提供に努めてまいります。
HDI-Japanのクオリティ格付けでは、一般審査員と格付け経験豊富なHDI格付け専門審査員が顧客視点でクオリティの5項目について対応を評価し、評価結果の分析を受けます。
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当社はお客さまとのあらゆる接点において、お客さまの期待を超えるカスタマー・エクスペリエンス（顧客体験）を提供するため、サービスの向上に取り組んでいます。今後もお客さまにとってより価値のある魅力的な商品やサービスの提供に努めてまいります。