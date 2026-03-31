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「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」のラインアップを拡充。まるで、おうちにプロのバリスタがいるような毎日を実現
プレミアムカラーのコーヒーメーカーとオリジナルキャニスターで楽しむ「おうちでスターバックス セット」や、新メニュー4種類を追加
（※1）1杯分のコーヒーを密閉した容器のこと
「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」は、ボタンひとつで3種類の抽出方法（ドリップスタイル、アメリカーノスタイル、高圧エスプレッソ）を自動で実現できるコーヒーメーカーです。2025年9月の日本での発売以来、着実に販売台数を伸ばし、「まるで、おうちにプロのバリスタがいるような毎日を実現できる」と好評を博しています。日本で一番売れているカプセル／ポッド式コーヒーメーカーブランド（※2）「ネスカフェ ドルチェ グスト」の最先端機種として、多くのコーヒー愛好家の心を捉えています。
（※2）ネスレ日本調べ、2025年1月から2025年12月の出荷台数
このたび新たにラインアップを拡充することで、時間帯や気分、ライフスタイルに合わせたより幅広いコーヒーの楽しみ方が可能となり、「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」とともに楽しむコーヒータイムがより豊かで充実したものになります。
＜セット品＞
おうちで味わう、スターバックスの一杯と心地よいカフェ気分「ネオ カフェ シェア おうちでスターバックス セット」
ブロンズカラーをあしらった新色のコーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ カフェシェア」に、スターバックス® のロゴ入りアクセサリー（キャニスター、マグカップ）や「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」専用コーヒーポッド「スターバックス® ハウス ブレンド」を組み合わせたセットです。家族や友人と共有（シェア）するコーヒー時間をより豊かにし、特別感のある“おうちカフェ”を演出します。
＜「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」専用コーヒーポッドの新メニュー＞
奥行きがある味わいを、カフェインレスで。初のカフェインレスメニュー「ルンゴ カフェインレス」
近年、健康意識の高まりやライフスタイルの多様化により、カフェインレスへの需要が増加しています。「ルンゴ カフェインレス」は、「高圧エスプレッソ抽出」に対応したメニューのため、デカフェでありながらしっかりとしたボディ感と余韻を楽しめます。夜のリラックスタイムやカフェイン摂取を控えたい方にも、
満足感のある味わいを提供します。
まろやかな味わいのコーヒーが人気の日本および韓国向けに新たに開発された「アメリカーノ リッチブレンド」
「アメリカーノ リッチブレンド」は、エスプレッソのコクを活かしながら、澄んだお湯で仕上げる「アメリカーノスタイル抽出」に対応したメニューです。すっきりとした飲み口はそのままに、より深いコクを感じられる味わいを実現しました。香ばしさの中に広がるやさしい甘みの本格アメリカーノは、朝の一杯から気分転換のひとときまで、幅広いシーンで楽しめます。
ヨーロッパで人気のエスプレッソメニュー2種類も、「ネスカフェ ドルチェ グスト」公式店限定で発売
エスプレッソの本場・イタリアで楽しまれる抽出量45ml、「高圧エスプレッソ抽出」に対応した製品です。
「エスプレッソ」 甘さとフルーツのニュアンスが調和した味わい。
「エスプレッソ シグニチュア」 アラビカ豆100％使用、果実味あふれる華やかさと香ばしさで、エスプレッソの神髄を楽しめる。
■体験イベントを全国で開催中
次世代コーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」の魅力を実際に体感できるイベントを、全国各地のイベント会場や家電量販店で開催中です。スタッフに相談しながら、自分好みの一杯を見つけることができます。
「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」が体験できるお店や会場について：
https://nestle.jp/home/brands/dolce-gusto/taiken
関連リンク
「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」公式サイト
https://www.dolce-gusto.jp/landing-page-neo-cafe
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、今春、ポッド式次世代コーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」のラインアップを拡充し、ブロンズカラーのアクセントを加えたプレミアムカラーのコーヒーメーカーに、スターバックス®のロゴ入りキャニスターとマグカップや「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」専用コーヒーポッド「スターバックス® ハウス ブレンド」を組み合わせた「ネスカフェドルチェ グスト ネオ カフェ シェア おうちでスターバックス セット」と、新メニューの専用コーヒーポッド（※1）4種類を新たに発売します。
（※1）1杯分のコーヒーを密閉した容器のこと
「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」は、ボタンひとつで3種類の抽出方法（ドリップスタイル、アメリカーノスタイル、高圧エスプレッソ）を自動で実現できるコーヒーメーカーです。2025年9月の日本での発売以来、着実に販売台数を伸ばし、「まるで、おうちにプロのバリスタがいるような毎日を実現できる」と好評を博しています。日本で一番売れているカプセル／ポッド式コーヒーメーカーブランド（※2）「ネスカフェ ドルチェ グスト」の最先端機種として、多くのコーヒー愛好家の心を捉えています。
（※2）ネスレ日本調べ、2025年1月から2025年12月の出荷台数
このたび新たにラインアップを拡充することで、時間帯や気分、ライフスタイルに合わせたより幅広いコーヒーの楽しみ方が可能となり、「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」とともに楽しむコーヒータイムがより豊かで充実したものになります。
＜セット品＞
おうちで味わう、スターバックスの一杯と心地よいカフェ気分「ネオ カフェ シェア おうちでスターバックス セット」
ブロンズカラーをあしらった新色のコーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ カフェシェア」に、スターバックス® のロゴ入りアクセサリー（キャニスター、マグカップ）や「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」専用コーヒーポッド「スターバックス® ハウス ブレンド」を組み合わせたセットです。家族や友人と共有（シェア）するコーヒー時間をより豊かにし、特別感のある“おうちカフェ”を演出します。
＜「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」専用コーヒーポッドの新メニュー＞
奥行きがある味わいを、カフェインレスで。初のカフェインレスメニュー「ルンゴ カフェインレス」
近年、健康意識の高まりやライフスタイルの多様化により、カフェインレスへの需要が増加しています。「ルンゴ カフェインレス」は、「高圧エスプレッソ抽出」に対応したメニューのため、デカフェでありながらしっかりとしたボディ感と余韻を楽しめます。夜のリラックスタイムやカフェイン摂取を控えたい方にも、
満足感のある味わいを提供します。
まろやかな味わいのコーヒーが人気の日本および韓国向けに新たに開発された「アメリカーノ リッチブレンド」
「アメリカーノ リッチブレンド」は、エスプレッソのコクを活かしながら、澄んだお湯で仕上げる「アメリカーノスタイル抽出」に対応したメニューです。すっきりとした飲み口はそのままに、より深いコクを感じられる味わいを実現しました。香ばしさの中に広がるやさしい甘みの本格アメリカーノは、朝の一杯から気分転換のひとときまで、幅広いシーンで楽しめます。
ヨーロッパで人気のエスプレッソメニュー2種類も、「ネスカフェ ドルチェ グスト」公式店限定で発売
エスプレッソの本場・イタリアで楽しまれる抽出量45ml、「高圧エスプレッソ抽出」に対応した製品です。
「エスプレッソ」 甘さとフルーツのニュアンスが調和した味わい。
「エスプレッソ シグニチュア」 アラビカ豆100％使用、果実味あふれる華やかさと香ばしさで、エスプレッソの神髄を楽しめる。
■体験イベントを全国で開催中
次世代コーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」の魅力を実際に体感できるイベントを、全国各地のイベント会場や家電量販店で開催中です。スタッフに相談しながら、自分好みの一杯を見つけることができます。
「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」が体験できるお店や会場について：
https://nestle.jp/home/brands/dolce-gusto/taiken
以上
関連リンク
「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」公式サイト
https://www.dolce-gusto.jp/landing-page-neo-cafe