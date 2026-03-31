「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」のラインアップを拡充。まるで、おうちにプロのバリスタがいるような毎日を実現















































ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、今春、ポッド式次世代コーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」のラインアップを拡充し、ブロンズカラーのアクセントを加えたプレミアムカラーのコーヒーメーカーに、スターバックス®のロゴ入りキャニスターとマグカップや「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」専用コーヒーポッド「スターバックス® ハウス ブレンド」を組み合わせた「ネスカフェドルチェ グスト ネオ カフェ シェア おうちでスターバックス セット」と、新メニューの専用コーヒーポッド（※1）4種類を新たに発売します。