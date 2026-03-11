卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」 海外で人気の「日本のハンコ」 日本最大規模の品揃えで特集を開催

株式会社ラクーンホールディングス

株式会社ラクーンコマース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：和久井 岳）が運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」は、国内外のバイヤーに向けて日本のスタンプ・ハンコを一堂に集めたスタンプ特集を開催します。

本特集では、2026年3月3日（火）より台湾・台北のショールームにてリアル展示を開始するほか、3月11日（水）からスーパーデリバリー内で、特集および国内外の全会員を対象としたオンラインセールを同時開催します。

■特集URL

https://www.superdelivery.com/p/contents/event/stamps_2603.jsp

■企画開催の背景 日本の「作家系ハンコ」を世界へ

スーパーデリバリーは、国内メーカーと小売店やサービス業などの事業者が取引する卸・仕入れサイトです。日本の事業者を対象とした国内版に加え、世界134か国への卸販売が可能な越境版も展開しています。アパレルや雑貨を中心に、家具、生活家電、食品など幅広いジャンルの商品が200万点以上掲載されています。

昨今、日本のステーショナリー全般に加えて、スタンプ（ハンコ）が海外の一部地域でジャンル別売上ランキングの上位に入るなど、高い需要を獲得しています。特定の作家やイラストレーターが手掛ける独自性の高い商品は入手が難しく、日本最大級の品揃えを誇るスーパーデリバリーの強みが最も発揮されるジャンルの一つです。

この優位性を活かし、今回は「リアル（ショールーム）」と「ネット（EC特集）」を融合させたハイブリッド型のプロモーションを実施します。実際に商品を手に取れる体験を提供することで、海外バイヤーの仕入れ意欲を高め、国内メーカーおよびハンコ作家の国際的な認知度向上と販売強化を目指します。

■特集概要

1. オンライン特集・セール「日本最大規模の品揃え スタンプ・ハンコ特集」

期間：2026年3月11日(水)～3月24日(火) ※特集ページは期間終了後も継続掲載

対象：国内および海外の全会員

特集URL：https://www.superdelivery.com/p/contents/event/stamps_2603.jsp

内容：老舗メーカーから注目の作家ブランドまで、厳選されたハンコ関連企業が参加。最大手からホビー系まで、幅広いラインナップを特別価格で提供します。

主な掲載企業（一部）：スタンプマルシェ、アルテ、WOODPEPE、ワールドクラフト、4legs、ハイモジモジ、スタンプ工房愛、サンビー等

2. 台湾・台北ショールーム「特設コーナー」

展示期間：2026年3月3日(火) ～ 3月31日(火)

場所：SD台湾ショールーム（台北市大同區太原路11巷29號）

内容：SNS等でも話題の作家系ブランドを中心に商品をリアル展示。現地バイヤーが実際に印影や質感を確かめ、その場でQRコードから仕入れ注文が可能です。

■今後の展望

スーパーデリバリーは、今後さらに作家系ブランドの獲得を強化し、国内外の小売店バイヤーやライフスタイルショップ、文具専門店といった多様な事業者の「他店にはないユニークな一品を仕入れたい」「老舗から最新トレンドまで網羅したい」という高度なニーズに応えることで、唯一無二のプラットフォームとしての地位を確立してまいります。こうした圧倒的な品揃えと独自のポジショニングを通じ、国内メーカーや作家の海外進出をトータルでサポートし、日本の「ハンコ文化」の魅力を世界へと発信し続けてまいります。

■参照

SD export https://www.superdelivery.com/en/(https://www.superdelivery.com/en/)

「スーパーデリバリー」の越境EC版として2015年に開始。輸出作業や手続き、代金回収はすべてSD exportが代行するため、出展企業は国内販売方法と変わらない作業で手間やリスクなく海外への販売が行えます。世界134か国を対象に、マッチングから受注、決済、貿易事務、物流のすべてをオールインワンで提供しています。



スーパーデリバリー https://www.superdelivery.com(https://www.superdelivery.com)

メーカーと小売店やサービス業などの事業者が取引する卸・仕入れサイトです。商品掲載数は200万点超。メーカーにとっては、地域を超えた50万店舗への販路拡大ツールとして効果を発揮し、小売店にとっては3,300社を超える出展企業とインターネットを通して取引でき、仕入先を大幅に拡大することが可能です。またコストや手間、リスク等を解消し効率的な取引を実現します。第1回日本サービス大賞にて地方創生大臣賞を受賞。（数字は全て2026年1月末時点）

■会社概要

株式会社ラクーンコマース https://www.raccoon.ne.jp/commerce(https://www.raccoon.ne.jp/commerce)

代表者：代表取締役社長 和久井 岳

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目14番14号

設立：2018年11月

資本金：300,000千円

株主：株式会社ラクーンホールディングス100％

（東京証券取引所プライム市場上場 証券コード3031）

