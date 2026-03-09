こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
札幌大学が6月4日まで学生企画展「文化人類学者 山口昌男に会いに行こう！ 〜札幌大学元学長が見つめた世界〜」を開催中
札幌大学（札幌市豊平区）では歴史文化財展示室において6月4日（木）まで、2025年度博物館実習学生企画展「文化人類学者 山口昌男に会いに行こう！ 〜札幌大学元学長が見つめた世界〜」を開催。同大の元学長である文化人類学者の山口昌男について、「趣味の世界」「書物の世界」「アフリカの世界」の3つの視点からその多彩な業績と思想の広がりを紹介している。一般の観覧も可。観覧料無料、要事前申し込み。
札幌大学では例年、学芸員資格課程「博物館実習」の一環として、学生たちが企画・設営を手がける展覧会を開催。今年度は、同大の元学長である文化人類学者の山口昌男（1931年-2013年）を取り上げ、その多彩な業績と思想の広がりを紹介している。
展示は3つの視点で構成。「趣味の世界」では、山口昌男と交流のあった漫画家たちを紹介し、文化人類学の枠を超えた創造的なネットワークに迫っている。「書物の世界」では、その著書や実際に所蔵していた書籍の一部を展示し、思索の軌跡をたどる。また、「アフリカの世界」では、現地で収集されたひょうたんなどの資料を通して、フィールドワークの成果とアフリカへのまなざしを浮かび上がらせる。
さらに、会場内では山口昌男が札幌大学で構想していた「劇場」を模型で再現。同大において描いていた文化構想の一端を体感できる内容となっている。
学生の視点で再構成されたこのたびの企画展は、山口昌男の世界観に新たな光を当て、その魅力を感じることができる試みとなっている。
■2025年度博物館実習学生企画展
「文化人類学者 山口昌男に会いに行こう！ 〜札幌大学元学長が見つめた世界〜」概要
【会期】2月12日（木）〜6月4日（木）
・開館時間：9:30〜14:30
・開館日：月曜日・木曜日
【会場】札幌大学 歴史文化財展示室（札幌大学1号館1階）
・札幌市豊平区西岡3条7-3-1
【観覧】無料
【申込】
学外の見学希望者は、見学希望日時および見学希望者全員の氏名、年齢等を記入のうえ、見学希望日の1週間前までに下記アドレスまでメールにて連絡。
・E-mail（札幌大学歴史文化財展示室）： sumaibun@ofc.sapporo-u.ac.jp
●札幌大学歴史文化財展示室
https://www.sapporo-u.ac.jp/univ-guide/campus/museum.html
▼本件に関する問い合わせ先
札幌大学歴史文化財展示室
TEL：011-852-9182
メール：sumaibun@ofc.sapporo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
