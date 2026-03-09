札幌大学が6月4日まで学生企画展「文化人類学者 山口昌男に会いに行こう！ 〜札幌大学元学長が見つめた世界〜」を開催中

札幌大学が6月4日まで学生企画展「文化人類学者 山口昌男に会いに行こう！ 〜札幌大学元学長が見つめた世界〜」を開催中