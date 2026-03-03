自然界での微生物分解が困難なポリスチレンを分解！ プラスチック添加剤P-Lifeを含有したPSの分解菌を複数発見











図1 T6-1、 S10、 S15によるP-Life含有PSシートの分解痕











図2 T6-1, S10, S15によるP-Life含有PSシートの質量減少率

研究の背景近年、自然環境へのプラスチック流出と蓄積が大きな社会問題となっています。特に、食品容器などで汎用されているポリオレフィン系プラスチックの一種のPSは自然界での微生物分解が非常に困難であることが課題となっています。こうした中、ピーライフ・ジャパン・インク株式会社によりポリオレフィン系プラスチックに生分解性を付与する添加剤P-Lifeが開発されました。P-Lifeによってポリエチレン（PE）やポリプロピレン（PP）は、徐々に官能基を持つ低分子化合物へと変化し、それらが自然環境に生息する微生物によってゆっくりと代謝分解されることは明らかになっています。本研究グループによって分解菌を取得することも成功しています。一方で、P-Lifeを含有したPSについては、自然環境中で分解が進むのかは明らかにはなっていませんでした。そこで、本研究では微生物の探索源や分離条件を工夫することで分解菌の単離に取り組み、その取得に成功しました。研究の内容・成果本研究では、本研究チームがすでに取得していたP-Life含有プラスチック分解菌に着目して、その中からP-Life含有PSシートを分解する菌株を探索しました。その結果、T6-1(Cupriavidussp.)、 S10、 S15(ともにBacillussp.)の3株がP-Life含有PSシートを顕著に分解することを見出しました（図1、2）。また、PSシートを紫外線処理することにより、分解効率が向上することが明らかとなりました。今後の展開本研究により、P-Life含有PSに対して高い分解能力を持つ分解菌を発見し、その有効性を明らかにしました。今回見出した分解菌とP-Lifeを組み合わせることで、PSの分解効率を大幅に向上させることが可能となります。今後、これらの分解菌は、難分解性プラスチック問題の解決に向けて重要な貢献を果たすことが期待されます。本成果を基盤として、プラスチックの環境負荷低減に向けた研究をさらに進めてまいります。「学会発表情報」日本農芸化学会2026年度京都大会、3月10日、同志社大学今出川・室町キャンパス演題：P-Life含有PSの分解菌の探索と評価演者：武井 史織、黄 穎、冨山 績、安倍 義人、内山 修二、橋本 則夫、宮本 憲二「研究費」本研究は、JST共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)JPMJPF2111 の支援により行われました。「用語説明」（注1）P-Life：微生物分解が困難とされる難分解性プラスチックを、微生物分解へと導く画期的な添加剤です。難分解性プラスチックは、P-Lifeにより官能基を持つ低分子化合物へと変化し、微生物により分解されやすくなります。さらにP-Lifeは, 植物油から製造されており、安全性の高いものです。また、P-Lifeは、PPおよびPSの物性や加工性に影響を与えません。（注2）ポリオレフィン系プラスチック：単純なオレフィンをモノマーとして合成された高分子化合物の総称です。代表的なものとして、ポリエチレン（PE）やポリプロピレン（PP）、ポリスチレン（PS）があります。一般的に、微生物による生分解は困難です。（※）安倍義人は、株式会社伊藤園のグループであるSI樹脂産業株式会社で本研究に専念し、その後、事業譲渡先となった同グループの株式会社グリーンバリューを退任しています。