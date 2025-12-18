こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LIXILのビデ専用ノズルが「Femtech Japan Award 2025」において最高位賞の「GOLD」を受賞
ビデの使い方や利便性の啓発活動を通じて、女性がいきいきと輝ける社会へ
株式会社LIXIL（以下、LIXIL）の「ビデ専用ノズル」が、「Femtech Japan Award 2025」において、「GOLD（金賞）」を受賞しましたのでお知らせいたします。
本アワードは、”日本らしい「Femtech」を創り出し、多くの幸せを。”をビジョンに掲げるFemtech Japanが主催しています。
「ビデ専用ノズル」は、トイレのノズルがおしり専用とビデ専用に分かれていることで、「おしりを洗ったノズルで、デリケートゾーンを洗うのは衛生面が心配」といった不安を解消し、安心してデリケートゾーンのケアとしてお使いいただけます。
「Femtech Japan Award」においては、ノミネート初年度である2023年より高く評価いただき、2年連続で「SILVER（銀賞）」を受賞しました。そして今年は、一般の方からデリケートゾーンケアの一つであるビデの使用の際に、女性の気持ちに寄り添い、おしりとビデでノズルを兼用しないという清潔感への不安を解消した点などが特に高く評価され、最高位となる「GOLD（金賞）」を受賞しました。
35年以上前に女性の声から生まれた「ビデ専用ノズル」は、LIXILのシャワートイレ全機種に搭載しています。近年では、ビデの良さを知ってもらえるように、はじめて生理をむかえる世代や、フェムケア関心層、閉経後の方など幅広い層に対して啓発活動を実施しています。
LIXILでは、多様な従業員の英知と視点を活かしたイノベーション、社内外とのさまざまなコラボレーションを促進することで、多様なニーズに応え、全ての人びとの健康で快適な暮らしを支えることを目指します。その取り組みの一つとして、女性特有の健康課題の解決に向けて、フェムケア関連製品の開発にも取り組んでいます。今後もビデの使い方や利便性の啓発活動を通じて、女性がいきいきと輝ける社会の実現に貢献してまいります。
＜参考資料＞
■Femtech Japan Award 2025について
女性特有の健康課題をテクノロジーで解決するフェムテック。巷でも話題に上がることが増えているものの、まだまだ一般的には語られることは少ないため、より多くの人々にご認知いただく為のイベントである「Femtech Japan 2025/Femcare Japan 2025」にて、フェムテックおよびフェムケア分野で優れた商品やサービスに対しておくられます。
HP：https://femtech-japan.com/award/entrylist2025/
■審査員コメント
金賞受賞おめでとうございます！2年連続の銀賞を経て3年目の金賞受賞。投票者から届いた製品、サービス、取り組みに対しての多くの熱意溢れるポジティブコメントを拝見し、選考委員会として金賞に値すると考えました。
今後も女性特有の健康課題解決へ向けた様々な取り組みを検討されていると聞いております。LIXILが日本のフェムテック・フェムケアの牽引役として大活躍されることを期待しています。今回はおめでとうございました！
（選考委員：Femtech Japan 代表 野口俊英）
■担当者コメント
「ビデ専用ノズル」は、35年以上前から搭載された機能でしたが、数年前はあまり多くの人には知られていませんでした。ビデに関する調査※を行った結果、ビデ使用率49％とおしり洗浄の使用率に比べ低い結果になりました。使用しない理由として、「使い方がわからない」「ノズルの衛生面が気になる」という理由に着目し、”ビデ使用率向上”と”ビデ専用ノズルの認知向上”2つの軸で活動をしてきました。使用率向上については、はじめて生理を迎えるタイミングでビデを使ってもらうために、小学生向けの教材を制作し全国の希望団体に対し無償配布や、出前授業を実施しました。その他にも、フェムケア関心層に対してのセミナーや、閉経後でもビデを使用するメリットをお伝えするなど様々な活動を実施しています。また、「おしりを洗ったノズルで、デリケートゾーンを洗いたくない」といった衛生面を気にする方には、「おしり専用」と「ビデ専用」にわかれているので安心してお使いいただけることを伝えています。
今回、「GOLD（金賞）」を受賞でき、「ビデ専用ノズル」の良さを知ってもらえていることを実感できました。これからも様々な活動を通して一人でも多くの方に使っていただきたいです。
（トイレ・タイル事業部 トイレ空間商品部 手原実香）
※2023年8月 1000人を対象に、インターネットで実施。LIXIL調べ
■受賞製品
●ビデ専用ノズル
LIXIL（INAX）のシャワートイレは、全機種に「おしり専用」と「ビデ専用」の2本のノズルを搭載しています。この2本のノズルは、35年以上前である1988年にお客さまのニーズに合わせ、女性従業員が協力し商品開発されました。発売以降、「おしり専用」・「ビデ専用」それぞれのノズルから出てくる水の勢いや範囲などニーズに合わせて改良を重ねたこだわりの機能です。
・隠れている安心感
おしり洗浄とビデ洗浄は、専用ノズルがそれぞれ1本ずつあります。おしり洗浄時にビデ専用ノズルは隠れているため、便のはね返り汚れも気にせず安心してお使いいただけます※。
※ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。
・やわらかな洗い心地
デリケートな部分を洗うので、やさしい洗い心地にこだわりました。たくさんの穴から、空気を含んだやわらかい泡沫水を出すことで、ビデ専用ノズルならではの洗い心地を実現しています。
・広い範囲をすっきり
生理時の経血の洗浄などに便利な、より広い範囲を洗える「スーパーワイドビデ洗浄」も搭載※しています。
※商品により、搭載していない場合もあります。
■女性の「あったらうれしい！」アイテムを搭載した、安心・快適な空間プラン
※詳細はスペシャルサイト（https://www.lixil.co.jp/lineup/toiletroom/s/2nozzle/#sec-plan）をご覧ください。
・手洗いも収納もゆったり！「気持ち晴れやかプラン」
生理用品の収納や、トイレ後の手洗いスペースをしっかり確保。
収納とごみ箱、2つの役目を果たす便利な「カラクリキャビネット」は、生理用品やごみ箱を収納することができ、座ったままでも生理用品を捨てることが可能。また、ごみ箱を隠せるので来客の際にも見られにくいキャビネットです。
・収納たっぷりなのにすっきり！「お手軽快適プラン」
トイレ背面の左右に大容量の収納がついたキャビネット付便器。収納には、掃除用具もごみ箱も生理用品もしまうことが可能で、扉を閉じれば、すっきりとしたトイレ空間に。
大容量の収納で、ストック品もたっぷり収納でき、ごみ箱が外に出ていないので掃除の邪魔にもなりにくいです。
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
関連リンク
Femtech Japan Award 2025
https://femtech-japan.com/award/entrylist2025/
女性の「あったらうれしい!」アイテムを 搭載した、安心・快適な空間プラン
https://www.lixil.co.jp/lineup/toiletroom/s/2nozzle/#sec-plan
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/
