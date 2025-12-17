こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Siemens Healthineers、日本のD&I Awardにて3年連続で最上位の「Best Workplace for Diversity & Inclusion」に認定
グローバルに事業を展開するメドテックカンパニーSiemens Healthineers AG（本社：ドイツ）の日本の事業体である、シーメンスヘルスケア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：櫻井 悟郎）、シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：村田 大）株式会社バリアンメディカルシステムズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：渡邉 隆史）は、株式会社JobRainbow主催のダイバーシティ＆インクルージョンに取り組む企業を認定する「D&I Award 2025」において、3年連続で、最上位の「ベストワークプレイス（Best Workplace for Diversity & Inclusion）」に認定されたことをお知らせします。
日本における取り組み
日本においても、多様なバックグラウンドを持つ社員が活躍しています。柔軟な働き方を支える制度として、在宅勤務やコアタイムのないフレックスが定着しているほか、男性の育児休業取得率も着実に向上しています。近年では男性の育児休業取得率がほぼ100%という部門もあり、そのノウハウを横展開するため、取得経験や家族の声を共有するセッションも実施しています。
さらに、超高齢化社会を背景に、介護との両立支援にも注力しています。社員へのヒアリングや管理職へのワークショップを継続的に行い、ライフステージや家庭の状況に応じた柔軟な働き方を可能にする制度導入を進めています。また、当社では、複数のERG（従業員リソースグループ）が活発に活動を展開しており、その自主的な取り組みを会社が積極的に支援することで、共通の属性や課題認識を持つ社員同士が情報共有や相互にサポートし合える環境を提供しています。
2025年度（2024年10月から2025年9月）の主な取り組み
育児・介護と仕事の両立を支援するため、有志社員を集めたフォーカスグループへのインタビューを年に2回開催
障がいを持つ社員の採用や定着・活躍をテーマに、管理職向け・全社員向けの研修を実施
障がいを持つ社員の就労定着を支援する専門家による研修を通して、面接ガイドやテンプレートを整備し、入社前から円滑な就業開始を支援
様々な国や地域からの短期インターンシップを積極的に受け入れ
女性管理職数や女性社員比率の定期的なモニタリング、管理職向けDE&I研修、メンタリングや対話の継続
D&I AWARDについて
D&I AWARDはダイバーシティ&インクルージョンに取り組む企業を認定・表彰する日本最大のアワードです。日本で活動する各種団体（日本国外に本社を置く企業、非営利団体、研究機関等も含む）のダイバーシティ＆インクルージョンの取組みを、ジェンダーギャップ、LGBT、障害、多文化共生、育児・介護の5つの指標を用いた「ダイバーシティスコア」で採点し、スコアに応じて認定を授与します。認定には、ビギナー、スタンダード、アドバンス、ベストワークプレイスの４段階があり、ベストワークプレイス認定は、日本国内だけでなく世界的にも高い水準でダイバーシティ＆インクルージョンの推進に取り組み、企業文化の醸成や社員の積極的な取り組みなどが評価された団体に与えられます。
当社は、「D&Iの企業文化の醸成はもちろんのこと、社員一人ひとりが主体的に推進に関わっていること」、「D&Iの理念を、事業やサービス、企業組織のあらゆる側面に反映し、社外にも波及させている」ことなどが高く評価され、今回の認定に至りました。
シーメンスヘルスケア株式会社、シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社、株式会社バリアン メディカル システムズは、グローバルなメドテックカンパニー、Siemens Healthineersの日本における事業会社です。Siemens Healthineersは、ドイツ・エアランゲンを本拠とし、世界70ヵ国以上に拠点を置き、180カ国以上で事業を展開しています。「We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Sustainably. ヘルスケアを、その先へ。すべての人々へ。」というPurposeのもと、CT、MRI、マンモグラフィなどをはじめとする画像診断装置や、免疫や生化学検査のための体外診断薬・検査装置、画像ガイド下治療や先進的ながん医療のための医療機器を提供しています。また、医療従事者の方々が高品質で効率的なケアを提供できるよう、デジタルヘルスケアサービスや病院経営に関するソリューションも積極的に拡充しています。2025年9月末までの2025年度における全世界の売上は約234億ユーロ。全世界で約7万4千人の社員が活躍しています。詳しい情報はこちらでご覧いただけます。
グローバルサイト：https://www.siemens-healthineers.com
日本のサイト：https://www.siemens-healthineers.com/jp/
関連リンク
グローバルサイト
https://www.siemens-healthineers.com
日本のサイト
https://www.siemens-healthineers.com/jp/