ビジネスAIプラットフォーム「NuraGrid」、11月14日より最新モデル「GLM-4.6」の提供を開始
ビジネスAIプラットフォーム「NuraGrid（ニューラグリッド）」を提供する株式会社APOLLO11（本社：愛知県名古屋市昭和区、代表取締役：吉丸 彰）は、2025年11月14日より、NuraGrid上で利用可能な新たな生成AIモデルとして「GLM-4.6」の提供を開始したことをお知らせいたします。
これにより、ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、DeepSeek、Grokなどの主要モデルに加えて「GLM-4.6」が新たにラインナップに加わり、ユーザーは1つのアカウントから、より多様な特性を持つ生成AIモデルを業務に応じて使い分けることが可能になります。
■発表の背景
生成AIの高度化と多様化が進むなか、企業の現場では「どのモデルが自社の業務に最も適しているのか」を見極めることが重要なテーマとなっています。文章生成・要約・翻訳・コード生成・データ分析など、業務ごとに求められる特性は異なり、単一モデルだけでは全てのニーズを満たしきれないケースも増えています。
NuraGridは、ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、DeepSeek、Grokなど複数の生成AIモデルを1つのプラットフォームに統合し、「業務内容に応じて最適なAIを選び、使い分けられる環境」を提供してきました。今回、新たに「GLM-4.6」を追加することで、特に多言語対応や高度な文章生成が求められるシーンにおいて、選択肢の幅をさらに広げることを目指しています。
■「GLM-4.6」提供開始のポイント
1．多様な業務ニーズに対応するモデルラインナップの拡充
GLM-4.6は、高精度な文章生成・要約・翻訳などに強みを持つ大規模言語モデルであり、レポート作成、企画書・提案書のドラフト、ナレッジ整理、多言語コミュニケーション支援など、幅広いビジネスシーンへの活用が期待できます。NuraGrid上で他モデルと並列して利用できることで、「どの業務でどのモデルが最適か」を現場で検証しながら導入を進めることが可能です。
2．既存のNuraGrid環境から、追加設定なしで利用開始
NuraGridの既存ユーザーは、新たなアカウント開設や個別のAPI設定を行う必要はありません。NuraGridのモデル選択画面から「GLM-4.6」を選ぶだけで、チャット、プロンプトライブラリ、各種エージェント機能からシームレスに利用を開始できます。これにより、運用負荷を増やすことなく、現場のワークフローに新モデルを自然に組み込むことができます。
3．複数モデルの同時比較で「最適な1本」を選べる環境
NuraGridでは、同じ質問を複数のAIモデルに投げ、回答を横並びで比較することが可能です。これにより、ユーザーはGLM-4.6と他モデルの回答を比較しながら、「精度」「表現力」「多言語対応」「応答スピード」などの観点で、自社のユースケースに最も適したモデルを選択できます。モデルの追加に伴い、この「比較しながら使い分ける」体験価値はさらに高まります。
4．ノーコードで「GLM-4.6搭載の専用ビジネスAI」を構築
NuraGridには、調査・文章作成・コード生成・SEO・画像制作など、業務現場でそのまま使える10種類のコアエージェント（専門ビジネスAI）が標準搭載されています。さらに、ノーコードで業務専用エージェントを設計できる機能や、議事録作成・メール下書き・資料作成・データ分析などをワンクリックで自動化できるプロンプトライブラリも備えています。
