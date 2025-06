【SHIRO】NEW PERFUME

株式会社シロ

このシリーズでは、テーマやコンセプトを設けず、世界各地のパフューマーが自身のアイデンティティと向き合い、その世界観を自由に表現することで、心を魅了する香りを生み出しています。12種の香りによって構成されたPERFUMEシリーズが誕生したのは、2019年。それから時代の流れとともに、自分のために香りを選び、まとう人が増えたように感じます。

この度、新たにラインナップに加わるのは、エネルギッシュな情熱を表現した魅惑的なフローラルや力強さとやわらかさが共存するウッディなど、より多くのスタイルをつくり出す香り。その中でも自然と惹かれる香りや、その日その時の気分など、本能や直感で手に取ってしまうものこそが、最もあなたらしいはず。香りという見えないものこそ、自分らしさという美しさを表すことができるのかもしれません。

もっと自由に、より自分らしく。個性を彩るSHIRO PERFUMEをお楽しみください。

SCHEDULE[表: https://prtimes.jp/data/corp/32936/table/281_1_8ce0f70387d0c4b124d02dcf85e979a1.jpg?v=202506260955 ]

FRAGRANCE & PERFUME CHART

SHIROが提案する香りのチャート図では、香りの特徴だけでなく、それぞれがもたらす印象から、お気に入りの1本を見つけていただけます。サークル状にしているのは、その香りをまとうことで生まれる“個性”を想像しやすくするためです。隣同士や近くにある香りは、それぞれが醸し出すキャラクターやムードが似ているもの。向かいにあるものを選べば、対照的な香りに出会うことができます。

HOW TO CHOOSE

SHIROが提案する香りの選び方は、“自由”です。その時々に良いなと思った香りを試したり、香調から好みのものを選んだり、自分がなりたい印象の香りをチャートから見つけてみたり。あるいは、パフューマーのアイデンティティが詰まったストーリーや、それらをイメージしたビジュアルに惹かれるところからスタートしてもいいのです。新たに加わる7種と既存の香りから、自由に、心の赴くまま、自分のための香りを選んでみてください。

INGREDIENTS

パフューマーたちが生み出した香りを引き立てるのは、水の代わりに配合した植物です。SHIROのスキンケア製品などにも使用している、徳島県の木頭ゆず*1と北海道愛別町のヨモギ*2、北海道江丹別町の白樺*3が、香りをより魅力的なものに仕上げてくれます。

NEW LINEUP

全7種 100mL /16,005円(税込)、50mL/11,203円(税込)

PEONY BLISS

凛としたピオニーをイメージした華やかなフローラルの香り

蕾に秘めた美しさが花開き、透明感あるフローラルが香るピオニー。優美な花びらに青々しいグリーンがアクセントとなり、凛とした涼やかな印象に仕上げます。みずみずしい甘さのあるアップルとペアー、ピオニーの華やかさを後押しするジャスミンなどの花々が、大人っぽくもピュアで可愛らしいオーラをまとわせます。

INGREDIENT:白樺*3

TOP:グリーン、アップル、ペアー

MIDDLE:ピオニー、ジャスミン、マグノリア、ミュゲ

LAST:アンバー、ムスク、サンダルウッド

SU NNY MORNING

爽やかな朝の目覚めをイメージしたフレッシュフローラルの香り

イランイランやチュベローズなどの濃厚なリッチフローラルを包み込むのは、軽やかな果実たち。明るくフレッシュなグレープフルーツやブラックカラントに、落ち着きのある甘さが特徴的なサンダルウッドやムスク、アンバーが溶け合っていきます。

INGREDIENT:木頭ゆず*1

TOP:グレープフルーツ、ブラックカラント

MIDDLE:イランイラン、チュベローズ、ジャスミン

LAST:サンダルウッド、ムスク、アンバー

BE LIKE YOU

軽やかにまとうことのできるウッディアンバーの香り

柑橘ならではの爽やかさとフローラルな甘さがほのかに広がり、温かみのあるサンダルウッドとカシミヤウッドがアクセントを添えてくれます。上品なアーモンドとムスクを加えれば、奥行きのあるウッディアンバーが全体を包み込みます。

INGREDIENT:白樺*3

TOP:ベルガモット、レモン

MIDDLE:サンダルウッド、ローズ、ミュゲ

LAST:アーモンド、ムスク、カシミヤウッド

BLACK FOREST BLESSING

力強さとやわらかさが共存するウッディの香り

スパイシーさの中に清涼感あるシトラスをも感じさせるカルダモンが、鬱蒼とした森の中に差し込む陽光を思わせる。フローラルが鼻をくすぐると同時に、バルサムファーやシダーウッド、サンダルウッドが木々の深い香りを漂わせる。ディープなウッディにトンカビーンを添えれば、上品な甘さが明るさを与えてくれます。

INGREDIENT:白樺*3

TOP:ベルガモット、ナツメグ、カルダモン

MIDDLE:ブラックローズ、ジャスミン、バルサムファー

LAST:シダーウッド、サンダルウッド、ウード、トンカビーン

JOY WITH YOU

喜びあふれる上品で可憐な花畑をイメージした香り

ヒヤシンスやミュゲ、ジャスミンなどの幸福感をもたらすフローラルブーケを中心に、爽やかな柑橘とフレッシュなアプリコットが上品に重なっていきます。華やかなだけじゃないのは、ムスクやアンバーが落ち着いた印象を与えていくから。

INGREDIENT:木頭ゆず*1

TOP:ベルガモット、レモン、アプリコット

MIDDLE:ヒヤシンス、ジャスミン、ミュゲ、イランイラン

LAST:ムスク、アンバー、サンダルウッド

CHERISH MY LOVE

思わず心ときめくような明るいフルーティーフローラルの香り

ペアーやベルガモット、ライチのはじけるようなフレッシュさあふれる果実のトップノートにはじまり、ミドルノートではスパイスをまとった華やかなローズが洗練されたフローラルに色を添えます。そしてムスクやスウィートの甘さと、シダーウッドやアンバーが、ラストノートの優雅なコントラストを生み出します。

INGREDIENT:木頭ゆず*1

TOP:ペアー、ベルガモット、ライチ

MIDDLE:ローズ、ピオニー、ジャスミン

LAST:シダーウッド、ムスク、スウィート、アンバー

LIVING MY STORY

エネルギッシュな情熱を表現した魅惑的なフローラルの香り

フレッシュな柑橘と甘美なフローラルの中に咲く、白い花のオレンジフラワーがキーとなり、豊かなラベンダーやジャスミンなどの花々も束ねて、マンダリンの軽やかなフレッシュさが包み込みます。トップの明るい印象から始まり、重厚感のあるバニラが香り立つ頃には、そのドラマティックな変化に心奪われるはず。

INGREDIENT:白樺*3

TOP:マンダリン、ブラックカラント

MIDDLE:オレンジフラワー、ラベンダー、ジャスミン

LAST:バニラ、ムスク、アンバー

PRODUCT LINEUP

「SHIRO PERFUME」定番12種の香りをご紹介。

FREESIA MIST フラワーマーケットをイメージした、清潔感のある華やかな 香り SPICE OF LIFE 現代向けに調香された、普遍的に愛されるローズの 香り PARISIAN SHIRT つける人を選ばない、ジェンダーニュートラルな 香り SMOKED LEATHER スモーキーで温かみのある、セクシーな 香り INTRODUCTION やわらかくあたたかな朝をイメージした、グリーンフローラルの 香り POMEGRANATE 女性らしさが際立つ、ザクロの官能的な 香り PARISIENNE FAVOURITE パリジェンヌに愛される、オリエンタルフローラルの 香り BON WOOD 甘さと スパイ スをアクセントにした、力強い 香り TAKE IT EASY 軽やかな気分にさせてくれる、天然香料100%の 香り SPICES AND TEASE ペッパーを効かせた、ドライで凛とした 香り MARVELLOUS STAR 神秘的な感動を表現した、グルマン スパイ シーの 香り INCENSE CLEAR 瞑想をしているような、落ち着きをもたらす癒やしの 香り

SHIRO PERFUMEシリーズ「TAKE IT EASY」、「SPICES AND TEASE」、「MARVELLOUS STAR」、「INCENSE CLEAR」の香りは、ラインナップ見直しに伴い、現在ご用意しているオードパルファンの在庫がなくなり次第、販売を終了することとなりました。「MARVELLOUS STAR」につきましては、パフュームディフューザー リキッドの取り扱いも同様に、現在ご用意している在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。

*1 ユズ果皮水/保湿・芳香成分、*2 ヤマヨモギ葉水/保湿・芳香成分、*3 シラカンバ樹液/保湿成分

SHIROについて

「自分たちが毎日使いたいものをつくる」というシンプルな想いからスタートしたコスメティックブランド。自社内に開発から販売まですべての機能を持ち、創業当初からエシカルな信念に基づくものづくりを続けている。厳しい自然が育んだ素材を国内外から見つけ出し、そのちからを最大限に引き出すスキンケア、メイクアップ、フレグランスアイテムを提案。日本全国に直営店舗を展開するほか、ロンドンや台湾、韓国に実店舗を構え、米国では自社EC、中国では越境ECでの販売を行う。製品に使う素材同様、厳選した食材を届ける食のセレクト[SHIRO LIFE]、素材のおいしさを料理で伝えるカフェ[SHIRO CAFE]、SHIRO が提案する美しさを最大限体感できるサロン[SHIRO BEAUTY]などの業態も展開。

2021年6月から、SHIROの創業地である北海道砂川市にて、工場の移転新設と市全体の活性化を目指すまちづくり「みんなのすながわプロジェクト」を推進。2023年4月に新工場と付帯施設を含む「みんなの工場」をオープン。

2024年4月、従来の方法とは異なる、森林環境に配慮した“森の都合に合わせた設計建築”を進め、一棟貸しの宿泊施設「MAISON SHIRO(メゾンシロ)」を北海道長沼町にオープン。ブランド誕生から15周年を迎えた2024年には、ものづくりとお店づくりの2つにおいて、すべての資源の価値を見つめ直す「SHIRO 15年目の宣言」を表明し、地球の未来のために廃棄物ゼロを目指すことに取り組む。また、「SHIRO リユースプロジェクト」が始動。社会の新しい標準を創出するため、使用済みガラス容器と衣類を回収する。

2025年4月、韓国・聖水でフィールドワークを行い、歴史的背景をリスペクトしながら、既存の資源に少しのクリエイティブを加えたお店づくりを実現。

会社概要

企業名: 株式会社シロ

所在地: 〒107-0061 東京都港区北青山 3-6-7 青山パラシオタワー 8F

設立: 1989年10月23日

代表取締役: 福永 敬弘 (ふくなが たかひろ)

事業内容: 自社ブランド「SHIRO」の企画、開発、製造、販売、店舗運営(「SHIRO / 化粧品、雑貨」「SHIRO LIFE / 食物販」「SHIRO CAFE / 飲食」「SHIRO BEAUTY / サロン」)、SHIRO オフィシャルサイト / オンラインストアの運営、通販事業運営、直営ホテルの運営(「MAISON SHIRO」「砂川パークホテル」)、北欧インテリア雑貨の輸入、販売代理(「biotope」)

公式オンラインストア:https://shiro-shiro.jp/

公式Instagram:https://www.instagram.com/shiro_japan?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==