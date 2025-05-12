オリジナルアニメ『前橋ウィッチーズ』 振り返り映像公開！ABEMAでの第1話～第6話の一挙配信も決定！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：朝倉成巳）は、株式会社バンダイナムコフィルムワークス（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：浅沼 誠）と共同で、オリジナルアニメ『前橋ウィッチーズ』の振り返り映像公開、ABEMAでの一挙配信の決定など新情報をご案内いたします。
オリジナルアニメ『前橋ウィッチーズ』 振り返り映像公開！
2025年4月より放送中の群馬県前橋市を舞台に、魔女を目指す５人の高校生の成長物語を描くオリジナルアニメーション『前橋ウィッチーズ』。各配信サービスにて好評配信中の第1話～第6話までを振り返る「振り返り映像」が公開中！
https://youtu.be/5JnFRVt2HRY
振り返り映像では挿入歌「夢よ、咲け！」、「シャボン・テンション！」、「You Are My World」、「ハピハピハッピーバースデー」をBGMに第1話から第6話をダイジェストでご紹介。
視聴済の皆さまはこれまでの物語の振り返りに、未視聴の皆さまは本映像をきっかけにぜひ本編をご視聴ください。
今週末5月18日（日）に最速放送・配信される第7話をお楽しみに！
オリジナルアニメ『前橋ウィッチーズ』 ABEMAにて一挙配信が決定！
5月13日（火）からABEMAでの第1話～第6話の一挙放送が決定！この機会にぜひご覧ください。
■ABEMA「前橋ウィッチーズ」第1話～第６話 一挙配信
日時１.：5月13日（火）20:00～23:00
https://abema.tv/channels/dailylife-anime/slots/Aku7xPurKFcSWK
日時２.：5月14日（水）14:00～17:00
https://abema.tv/channels/dailylife-anime/slots/Aku7xPvuTuiKqq
日時３.：5月14日（水）19:55～22:55
https://abema.tv/channels/dailylife-anime/slots/Ahe8ComMkujKu1
※放送後1週間、アーカイブ視聴にて無料でお楽しみいただけます。
詳細はABEMA公式サイトにてご確認ください。
https://abema.tv/
「前橋ウィッチーズ」ライブ ～貴方が望むならOPEN～ Chapter2 一般販売受付中
5月31日（土）に池袋harevutai にてTVアニメ「前橋ウィッチーズ」のライブイベント 「前橋ウィッチーズライブ ～貴方が望むならOPEN～ Chapter2」を開催します。ライブのために書き下ろされたオリジナルの朗読劇もあり、第4話・第5話のマイと優愛の物語を皆さんと振り返ります。ライブもあり、朗読もあり、追体験もあり！盛り沢山の内容となっておりますのでぜひご来場ください。
チケットの購入は下記リンク先より受付中です（～2025/5/30(金)23:59まで）
https://eplus.jp/sf/detail/4176820001-P0030008?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/4176820001-P0030008?P6=001&P1=0402&P59=1)
上記を含む最新のライブ情報は下記リンク先にて随時更新中！ぜひチェックしてください。
lit.link/maebashiw(https://lit.link/maebashiw)
作品基本情報
放送情報
TOKYO MX 2025年4月6日（日）より 毎週日曜22:30～
BS11 2025年4月6日（日）より 毎週日曜24:30～
群馬テレビ 2025年4月11日（金） 毎週金曜23:30～
サンテレビ 2025年4月6日（日）より 毎週日曜23:30～
KBS京都 2025年4月6日（日）より 毎週日曜24:00～
テレビ愛知 2025年4月6日（日）より 毎週日曜25:20～
北海道テレビ放送 2025年4月6日（日）より 毎週日曜25:45～
静岡放送 2025年4月6日（日）より 毎週日曜25:50～
RKB毎日放送 2025年4月6日（日）より 毎週日曜25:53～
テレビ愛媛 2025年4月10日（木）より 毎週木曜25:25～
山形テレビ 2025年4月10日（木）より 毎週木曜25:40～
新潟テレビ21 2025年4月10日（木）より 毎週木曜25:45～
北陸朝日放送 2025年4月10日（木）より 毎週木曜26:15～
秋田朝日放送 2025年4月14日（月）より 毎週月曜 25:20～
長崎文化放送 2025年4月23日（水）より 毎週水曜25:18～
AT-X 2025年4月7日（月）より 毎週月曜20:00～
※リピート放送：毎週水曜8:00～／毎週金曜14:00～
※放送日時は編成の都合などにより変更となる場合がございます。
配信情報
2025年4月6日(日)23:00より各配信サービスにて順次配信開始！
■見放題配信
Prime Video、U-NEXT、dアニメストア、ABEMA、DMM TV、FOD
バンダイチャンネル、アニメ放題、Lemino、TELASA、J:COM STREAM、milplus
Pontaパス、ふらっと動画
■都度課金配信
Prime Video、バンダイチャンネル、TELASA、J:COM STREAM
milplus、HAPPY!動画、ニコニコチャンネル、Hulu、YouTube(レンタル)
■見逃し無料配信
※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。
詳しくは取扱いの配信サービスにてご確認ください。
あらすじ
地元(まえばし)で魔女ってエモエモじゃない！？
群馬県前橋市。
高校1年生・赤城(あかぎ)ユイナの”普通にまぁ”な物足りない日常は……
「じゃあ君、魔女になってみてよ」
謎のカエル、ケロッペの登場で一変！
部屋のクローゼットは不思議な空間に繋がっていて――
新里(にいさと)アズ「アンタには魔女になる本気度が足りない！」
北原(きたはら)キョウカ「……喧嘩はやめて、お客さんの願い叶えない？」
三俣(みつまた)チョコ「夢が見れるって素敵だよ！ ハピハピチョコちゃんだよ！」
上泉(かみいずみ)マイ「私、長いものには巻かれろタイプなの♪」
うん、5人だとなんか楽しいことが起きる気がする！！
最高に刺激的な魔女、私たち前橋ウィッチーズが、あなたの願いを叶えます。
赤城ユイナ「ここは、あなただけのお花屋さん。
心の奥にある、あなたのお花、咲かせる場所」
歌って踊る、魔法の花屋、ミラクルに本日開店！
STAFF
原作・制作：サンライズ
監督：山元隼一
シリーズ構成/脚本：吉田恵里香
キャラクターデザイン原案：ユウ イナミ
キャラクターデザイン：立花希望
美術監督：阿久澤奈緒子
色彩設計：忽那亜実
撮影監督：藤田賢治
音響監督：長崎行男
音楽：羽深由理
音楽制作：バンダイナムコミュージックライブ
アニメーション制作：SUNRISE Studios（サンライズスタジオ）
製作：バンダイナムコフィルムワークス
PROJECT MBW
オープニングテーマ:「スゴすぎ前橋ウィッチーズ！」前橋ウィッチーズ （作詞：つんく 作曲：TORIENA 編曲：岸田勇気）
エンディングテーマ:「それぞれのドア」前橋ウィッチーズ （作詞・作曲：雲居ハルカ 編曲：岸田勇気）
CAST
赤城 ユイナ：春日 さくら
新里 アズ：咲川 ひなの
北原 キョウカ：本村 玲奈
三俣 チョコ：三波 春香
上泉 マイ：百瀬 帆南
ケロッペ：杉田 智和
公式サイト・公式SNS
公式サイト：https://maebashi-witches.com/
公式YouTube（再生リスト）：https://www.youtube.com/playlist?list=PLKPsuBIKuejMlN9-fqvfp2Pi9mtDhbaDZ
公式X（旧: Twitter）：@maebashiwitches（https://x.com/maebashiwitches）
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@maebashi_witches
ハッシュタグ「#前橋ウィッチーズ」「#MBW」
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(C)PROJECT MBW