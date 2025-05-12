オリジナルアニメ『前橋ウィッチーズ』 振り返り映像公開！ABEMAでの第1話～第6話の一挙配信も決定！

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：朝倉成巳）は、株式会社バンダイナムコフィルムワークス（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：浅沼　誠）と共同で、オリジナルアニメ『前橋ウィッチーズ』の振り返り映像公開、ABEMAでの一挙配信の決定など新情報をご案内いたします。



オリジナルアニメ『前橋ウィッチーズ』 振り返り映像公開！


2025年4月より放送中の群馬県前橋市を舞台に、魔女を目指す５人の高校生の成長物語を描くオリジナルアニメーション『前橋ウィッチーズ』。各配信サービスにて好評配信中の第1話～第6話までを振り返る「振り返り映像」が公開中！




https://youtu.be/5JnFRVt2HRY



振り返り映像では挿入歌「夢よ、咲け！」、「シャボン・テンション！」、「You Are My World」、「ハピハピハッピーバースデー」をBGMに第1話から第6話をダイジェストでご紹介。


視聴済の皆さまはこれまでの物語の振り返りに、未視聴の皆さまは本映像をきっかけにぜひ本編をご視聴ください。


今週末5月18日（日）に最速放送・配信される第7話をお楽しみに！








オリジナルアニメ『前橋ウィッチーズ』　ABEMAにて一挙配信が決定！


5月13日（火）からABEMAでの第1話～第6話の一挙放送が決定！この機会にぜひご覧ください。



ABEMA「前橋ウィッチーズ」第1話～第６話 一挙配信


日時１.：5月13日（火）20:00～23:00


https://abema.tv/channels/dailylife-anime/slots/Aku7xPurKFcSWK


日時２.：5月14日（水）14:00～17:00


https://abema.tv/channels/dailylife-anime/slots/Aku7xPvuTuiKqq


日時３.：5月14日（水）19:55～22:55


https://abema.tv/channels/dailylife-anime/slots/Ahe8ComMkujKu1



※放送後1週間、アーカイブ視聴にて無料でお楽しみいただけます。



詳細はABEMA公式サイトにてご確認ください。


https://abema.tv/



「前橋ウィッチーズ」ライブ ～貴方が望むならOPEN～ Chapter2 一般販売受付中


5月31日（土）に池袋harevutai にてTVアニメ「前橋ウィッチーズ」のライブイベント 「前橋ウィッチーズライブ　～貴方が望むならOPEN～ Chapter2」を開催します。ライブのために書き下ろされたオリジナルの朗読劇もあり、第4話・第5話のマイと優愛の物語を皆さんと振り返ります。ライブもあり、朗読もあり、追体験もあり！盛り沢山の内容となっておりますのでぜひご来場ください。




チケットの購入は下記リンク先より受付中です（～2025/5/30(金)23:59まで）


https://eplus.jp/sf/detail/4176820001-P0030008?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/4176820001-P0030008?P6=001&P1=0402&P59=1)



上記を含む最新のライブ情報は下記リンク先にて随時更新中！ぜひチェックしてください。


lit.link/maebashiw(https://lit.link/maebashiw)



作品基本情報




放送情報


TOKYO MX　2025年4月6日（日）より　毎週日曜22:30～


BS11　2025年4月6日（日）より　毎週日曜24:30～


群馬テレビ　2025年4月11日（金）　毎週金曜23:30～



サンテレビ　2025年4月6日（日）より　毎週日曜23:30～


KBS京都　2025年4月6日（日）より　毎週日曜24:00～


テレビ愛知　2025年4月6日（日）より　毎週日曜25:20～


北海道テレビ放送　2025年4月6日（日）より　毎週日曜25:45～


静岡放送　2025年4月6日（日）より　毎週日曜25:50～


RKB毎日放送　2025年4月6日（日）より　毎週日曜25:53～


テレビ愛媛　2025年4月10日（木）より　毎週木曜25:25～


山形テレビ　2025年4月10日（木）より　毎週木曜25:40～


新潟テレビ21　2025年4月10日（木）より　毎週木曜25:45～


北陸朝日放送　2025年4月10日（木）より　毎週木曜26:15～


秋田朝日放送　2025年4月14日（月）より　毎週月曜 25:20～


長崎文化放送　2025年4月23日（水）より　毎週水曜25:18～



AT-X　2025年4月7日（月）より　毎週月曜20:00～


※リピート放送：毎週水曜8:00～／毎週金曜14:00～



※放送日時は編成の都合などにより変更となる場合がございます。



配信情報


2025年4月6日(日)23:00より各配信サービスにて順次配信開始！



■見放題配信


Prime Video、U-NEXT、dアニメストア、ABEMADMM TV、FOD


バンダイチャンネル、アニメ放題、Lemino、TELASA、J:COM STREAM、milplus


Pontaパス、ふらっと動画



■都度課金配信


Prime Video、バンダイチャンネル、TELASA、J:COM STREAM


milplus、HAPPY!動画、ニコニコチャンネル、Hulu、YouTube(レンタル)



■見逃し無料配信


ABEMA



※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。


　詳しくは取扱いの配信サービスにてご確認ください。



あらすじ


地元(まえばし)で魔女ってエモエモじゃない！？



群馬県前橋市。


高校1年生・赤城(あかぎ)ユイナの”普通にまぁ”な物足りない日常は……



「じゃあ君、魔女になってみてよ」



謎のカエル、ケロッペの登場で一変！


部屋のクローゼットは不思議な空間に繋がっていて――



新里(にいさと)アズ「アンタには魔女になる本気度が足りない！」


北原(きたはら)キョウカ「……喧嘩はやめて、お客さんの願い叶えない？」


三俣(みつまた)チョコ「夢が見れるって素敵だよ！　ハピハピチョコちゃんだよ！」


上泉(かみいずみ)マイ「私、長いものには巻かれろタイプなの♪」



うん、5人だとなんか楽しいことが起きる気がする！！



最高に刺激的な魔女、私たち前橋ウィッチーズが、あなたの願いを叶えます。



赤城ユイナ「ここは、あなただけのお花屋さん。


　　　　　　心の奥にある、あなたのお花、咲かせる場所」



歌って踊る、魔法の花屋、ミラクルに本日開店！



STAFF


原作・制作：サンライズ


監督：山元隼一


シリーズ構成/脚本：吉田恵里香


キャラクターデザイン原案：ユウ イナミ


キャラクターデザイン：立花希望


美術監督：阿久澤奈緒


色彩設計：忽那亜実


撮影監督：藤田賢治


音響監督：長崎行男


音楽：羽深由理


音楽制作：バンダイナムコミュージックライブ


アニメーション制作：SUNRISE Studios（サンライズスタジオ）


製作：バンダイナムコフィルムワークス


PROJECT MBW



オープニングテーマ:「スゴすぎ前橋ウィッチーズ！」前橋ウィッチーズ　（作詞：つんく 作曲：TORIENA 編曲：岸田勇気）


エンディングテーマ:「それぞれのドア」前橋ウィッチーズ　（作詞・作曲：雲居ハルカ 編曲：岸田勇気）



CAST


赤城 ユイナ：春日 さくら


新里 アズ：咲川 ひなの


北原 キョウカ：本村 玲奈


三俣 チョコ：三波 春香


上泉 マイ：百瀬 帆南


ケロッペ：杉田 智和



公式サイト・公式SNS


公式サイト：https://maebashi-witches.com/


公式YouTube（再生リスト）：https://www.youtube.com/playlist?list=PLKPsuBIKuejMlN9-fqvfp2Pi9mtDhbaDZ


公式X（旧: Twitter）：@maebashiwitches（https://x.com/maebashiwitches）


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@maebashi_witches


ハッシュタグ「#前橋ウィッチーズ」「#MBW」



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