ママとパパで反応が違いすぎる赤ちゃんの動画がInstagramで話題になりました。動画に出てくるのは、生後半年の男の子、りょうくん。ママとパパでがらりと変わる、りょうくんの表情の変化に「おもしろい（笑）」「パパさん、落ち込まないで！」と反響が寄せられています。【動画5秒】ママとパパで反応が違いすぎる赤ちゃんうつ伏せの状態で、腕立て伏せのような姿勢をとり、体を前後に揺らしてご機嫌な様子のりょうくん。ハイハイに