さらに深化したマツダのフラッグシップ3列シートSUV「CX-80」 マツダは、大型の3列シートミニバンである「CX-80」（KL系）を改良し発売を開始した。マツダCX-80（KL系）は、2024年10月に登場した新型車。全長4,990mmというビッグサイズで、国内マツダのフラッグシップSUVでもある。このCX-80（KL系）は、CX-60と同じくロングホイールベース化された後輪駆動ベースのラージと呼ばれるプラットフォームを採用。エンジンや