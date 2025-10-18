º§³è¤Ç¡Ö¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤Î½ñ¤Êý£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç¤â¥Í¥Ã¥Èº§³è¤Ç¤â¡¢º§³è¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤Ëºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡×¡£³ØÎò¤äÇ¯Îð¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖÀ³Ê¡×Íó¤Ï½ñ¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ452Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Öº§³è¤Ç¡Ø¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤ï¤»¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤Î½ñ¤Êý¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¶¦¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤Î¤ËÉ¬Í×¤½¤¦¤Ê¡Öº¬¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¹¡×
¡ÖÉâµ¤¤¹¤ë»Ò¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¥¤¥ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤«¤É¤¦¤«¤Ï½ÅÍ×¤Ê¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹ç¥³¥ó¤Ê¤é¾®°Ëâ½÷»Ò¤¬¥â¥Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º§³è¤Ç¤ÏÀ¿¼Â¤µ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û»×¤ï¤º¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¼Â¤Ï¡¢´Å¤¨¤ó¤Ü¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢Íê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢´Å¤¨¾å¼ê¤Ê½÷À¤òÀ¸³¶¤ÎÈ¼Î·¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¤ÃÌÌ¤òÊÂ¤ÙÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼Â¤Ï¡×¤ÈËÜ²»¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¤ª½Ð¤«¤±¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö²¶¤â¹ÔÆ°ÇÉ¤À¤«¤é¡¢Æó¿Í¤Ç¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ä»³ÅÐ¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿ÍÊª¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëµ½Ò¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¡¼¥È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö°ì½ï¤ËÌîµå´ÑÀï¤Ë¹Ô¤±¤ëÃËÀ¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê´õË¾¤òÊäÂ¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¼Â¤Ï¼«Ê¬¤Î¿Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¡×
¡ÖÂ¾¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¿Í¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¡¢Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±¤È¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸À³Ê¤Ç¤â¡Ö´è¸Ç¼Ô¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤È°õ¾Ý¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÌþ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¡Ö¤è¤¯¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤ë¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡ÖÈè¤ì¤Æµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿½÷À¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÀ³Ê¤Ï¡¢º§³è»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÆüÍËÆü¤Î¸áÁ°¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª¤µ¤ó¤Ý¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢½µËö¤Î²á¤´¤·Êý¤ò½ñ¤Åº¤¨¤ë¤È¡¢¿ÍÊªÁü¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¶¦¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤Ê¤é¤³¤¦¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÖÁ°¸þ¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¡×
¡Ö°ìÀ¸¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤È»×¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Àè¡¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤È¤¡¢Á°¸þ¤¤Ê½÷À¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö»ä¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë½ñ¤¯¤È¡¢¼«¸Ê¼çÄ¥¤¬¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È·É±ó¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡ÛËèÆü³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤½¤¦¤Ê¡ÖÌÀ¤ë¤µ¤À¤±¤¬¼è¤êÊÁ¤Ç¤¹¡×
¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¤â³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤½¤¦¤Ê¡ÖÌÀ¤ë¤¤À³Ê¡×¤Ï¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¾Ð¤¤¾å¸Í¤Ç¡¢¤è¤¯¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢·ëº§¸å¤Î³Ú¤·¤¤À¸³è¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¡Ö¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö²ñ¤¦Á°¤«¤é¡¢¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÈ´¤±¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ºîÀï¤Ç¤¹¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥É¥¸¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¥Æ¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡ÛÎÉºÊ¸Êì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¡Ö²È¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö²È»ö¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢º§³èÃË»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Ãµ¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö²ÈÄíÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¤Ï¼«¿®¤¢¤ê¡×¤Ê¤É¡¢ÆÀ°ÕÎÁÍý¤òµó¤²¤ë¤ÈÀâÆÀÎÏ¤¬Áý¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò½ñ¤¯¤È¤¡¢À¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤À¿Í¤Ë¹¥°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¹©É×¤Ï¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê»³ÅÄ¤¦¤ß¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯4·î26Æü¤«¤é5·î3Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×452Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
