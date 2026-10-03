三重県津市の住宅火災で4人が死亡し、警察は、4歳から13歳の子どもとみて、確認を急いでいます。

【写真を見る】「ママ、火事になっている」「早く逃げて」住宅火災で4人死亡…爆発音も 4歳・10歳・12歳・13歳子ども4人か 三重・津市

黒煙が上がる中、爆発音とともに炎が見えます。

(近隣住民)「地震かと思うくらい揺れた」

きのう午後2時ごろ、三重県津市香良洲町にあるブラジル国籍のウリュウ・マルセロさん(38)の住宅から火が出ました。

火はおよそ2時間後に消し止められましたが、木造平屋の住宅が全焼し、焼け跡から4人が遺体で見つかりました。

(近隣住民)「窓ガラスが割れてしまった。爆風の影響かな」

出火当時、ウリュウさんは外出中だったとみられ、住宅内には、ウリュウさんの4歳の娘と、知人女性（43）の10歳の娘、12歳と13歳の息子がいたということです。

ウリュウさんはやけど、知人女性は右手にけがをしていて、火事に気付いて助けに入ろうとしたとみられます。

(女性の知り合い)「『ママ、家の中が火事になっている』と中にいた子どもが電話した（と聞いた）。ママ（女性）は『早く逃げて』と言った」

（近隣住民）「親御さんが中に入ろうとしていた」

警察は見つかった遺体が子ども4人とみて、身元の確認を急いでいます。