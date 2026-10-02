赤ちゃん犬を予防接種のために初めて動物病院へ連れて行った飼い主さん。しかし、いざ診察台で注射を打とうとすると、予想以上に大暴れ！あまりの元気の良さに、その様子は記事執筆時点で105万回も再生されており、「可愛すぎる暴れん坊将軍♡」「やんちゃで可愛いですねw」といった声が寄せられました！

【動画：赤ちゃん犬が初めて動物病院へ→診察台で注射を打とうとしたら、獣医師さんに…可愛すぎる光景】

️注射を打とうとすると…

Instagramアカウント「yox(@joseandjillnokainushi)」さまに投稿されたのは、赤ちゃん犬「アビー」ちゃんが初めて動物病院へ訪れた日の様子です。

初めて動物病院で予防接種を受けることがあったアビーちゃん。「嫌がるだろうな～」と思いつつも診察台の上に乗せると……

なんと、予想を遥かに超える暴れっぷり！先生に向かって突進したり逃げたり、さらにはジャンプして先生のマスクを引っ張る様子まで！

狭い診察台の上なのに、最大限、暴れ回るアビーちゃん。さすがビーグル、と言わんばかりのエネルギッシュな動きです（笑）

️とにかく暴れる、暴れる！

その後もよほど予防接種が嫌なのか、診察台の上で暴れまくったというアビーちゃん。

ぴょんぴょん飛び跳ねてみたり、後ずさってみたり、先生の手の中から抜け出そうとバタバタと暴れてみたり……。

終始元気よく動き回るアビーちゃんには、先生ひとりでは注射を打てないと判断。

️最後は3人がかりで…

最終的に、飼い主さんを含めて3人がかりでアビーちゃんの動きを止めて、注射を打つことになったそうですよ！

無事に予防接種が終わってひと安心ですね！

アビーちゃんの注射に大暴れして抵抗する様子は、Instagramでも大きな話題に！

コメント欄には「なんてかわいいのかしら」「元気いっぱいでいいですねー！」「たまんないです♡」といった声が寄せられました。

Instagramアカウント「yox(@joseandjillnokainushi)」さまは、普段イングリッシュスプリンガースパニエルの「じったん」の様子を紹介しているアカウントです。時々アビーちゃんも登場していますよ！

アビーちゃん、投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「yox(@joseandjillnokainushi)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。