事故の背景にある執刀医のレベルと内情の推測

「2、3回しか縛れなかった」止血処置への疑問

香川県の病院で起きたロボット手術での死亡事故

「全員エロ」現役医師が暴露する医療界の隠語「ピンク病院」の実態

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【医師】ヤマトリノ逮捕から紐解く薬物汚染「これがコカインの恐ろしい現実」

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