医師が語るロボット手術の盲点。香川の死亡事故に見る「外科医の連携不足」の闇
泌尿器科専門医であるひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「医師の判断ミスが招いた最悪の結果。腎腫瘍手術で起きた悲劇を徹底解説します。」を公開した。動画では、2022年9月に香川県立中央病院で発生した、手術支援ロボットを用いた腎腫瘍切除手術中の死亡事故について、現役医師の視点から「医療ミス」である可能性が高いと厳しく指摘している。
動画内でひかつ先生は、まず患者が受けた「腎部分切除術」の仕組みについて詳細に解説した。通常、腎臓の腫瘍を部分的に切り取る際は、血流が非常に多いため、腎動脈を一時的にクリップなどで遮断して手術を行う。しかし、今回の事故の報道によると、損傷した血管を止血する際、「縫合用の糸が切れて2、3回しか縛れなかった」とされている。この点についてひかつ先生は、「スペースが狭かったのかもしれないが、クリップを使えばよかった」と語り、手術中の判断の甘さを指摘した。
さらに、腎臓の部分切除を行う際の外科医の鉄則として、「最悪全部取る可能性がある」ことを患者に事前に説明し、術中も常にその選択肢を持っておくべきだと説明。止血が不十分な中途半端な状態で手術を終えるくらいなら、直ちに開腹手術に切り替え、「全部腎臓を取る手術に変える」決断を下すべきだったと強調。「これは医療ミスだね」と、手術の進め方に対して力強く断じている。
また、術後の血圧低下に対する対応が後手に回ったことや、病院側がまとめた「複数の医師で止血を確認する」という再発防止策について「当たり前すぎる」と苦言を呈した。最後には、規模の大きな基幹病院であるにもかかわらず適切な処置ができなかった背景として、執刀医の経験不足や、上位の医師に助けを求めづらいチーム内の関係性といった内情があったのではないかと推測。医療現場に潜む根深い連携の課題に警鐘を鳴らして動画を締めくくった。
動画内でひかつ先生は、まず患者が受けた「腎部分切除術」の仕組みについて詳細に解説した。通常、腎臓の腫瘍を部分的に切り取る際は、血流が非常に多いため、腎動脈を一時的にクリップなどで遮断して手術を行う。しかし、今回の事故の報道によると、損傷した血管を止血する際、「縫合用の糸が切れて2、3回しか縛れなかった」とされている。この点についてひかつ先生は、「スペースが狭かったのかもしれないが、クリップを使えばよかった」と語り、手術中の判断の甘さを指摘した。
さらに、腎臓の部分切除を行う際の外科医の鉄則として、「最悪全部取る可能性がある」ことを患者に事前に説明し、術中も常にその選択肢を持っておくべきだと説明。止血が不十分な中途半端な状態で手術を終えるくらいなら、直ちに開腹手術に切り替え、「全部腎臓を取る手術に変える」決断を下すべきだったと強調。「これは医療ミスだね」と、手術の進め方に対して力強く断じている。
また、術後の血圧低下に対する対応が後手に回ったことや、病院側がまとめた「複数の医師で止血を確認する」という再発防止策について「当たり前すぎる」と苦言を呈した。最後には、規模の大きな基幹病院であるにもかかわらず適切な処置ができなかった背景として、執刀医の経験不足や、上位の医師に助けを求めづらいチーム内の関係性といった内情があったのではないかと推測。医療現場に潜む根深い連携の課題に警鐘を鳴らして動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
【医師】ヤマトリノ逮捕から紐解く薬物汚染「これがコカインの恐ろしい現実」
【速報】Newsweek誌が世界病院ランキングを発表！日本1位に輝いた病院とは？
「全員エロ」現役医師が暴露する医療界の隠語「ピンク病院」の実態
チャンネル情報
医療を通じて日常をハッピーに！ ひかつ先生 が、医療に関わる有益な情報を発信していきます！ 毎週下記スケジュールで動画公開中！ ■火・土17時 → 通常回 ■木曜 → メンバー限定 ■木曜20時 → ショート