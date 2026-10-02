【キリンカップサッカー2026】日本代表 0－0（PK：5－4） エクアドル代表（10月1日／横浜国際総合競技場）

【映像】吸い込むようなシュートストップ

サッカー日本代表のGK鈴木彩艶が、PKを読み切ってストップ。日本を勝利へと導いた完璧すぎるセービングがファンの間で話題になっている。

キリンカップサッカー2026に臨む日本代表は10月1日、横浜国際総合競技場でエクアドル代表と対戦。ゴールレスで90分を戦い終え、PK戦で決着をつけることに。先攻のエクアドルと後攻の日本がそれぞれ2人ずつ成功させる中、エクアドルの3人目に順番が回ってくると、日本の守護神が本領を発揮してみせた。

エクアドルのMFデニル・カスティージョが深呼吸をしてから助走を始めると、鈴木もゴールラインの中央で軽い足踏みをしてから細かなステップを刻む。カスティージョが右足でシュートを放つタイミングに合わせ、鈴木が左足で踏み切って左側へ身体を倒すと、ボールを両手で弾いてかき出した。まるでシュートを吸い込むような、タイミングもコースも完璧に読んだセービングだった。

シュートを止められたカスティージョは、頭を抱えて悔しさを隠せない。一方の鈴木は、右手を力強く握りしめるガッツポーズで喜びを表現した。

このPKストップにはファンもリアクション。SNSでは、「神彩艶」「やっぱ彩艶の190cmは威圧感すごいわ」「彩艶しか勝たんよな」「神セーブ」「残念、そこは彩艶」と興奮の声を寄せていた。

その後、日本代表のキッカー全員がPKを成功させ、日本はPKスコア5－4で勝利。鈴木はチームを勝利へと導く立役者となった。試合後、フラッシュインタビューに登場した鈴木は「このスタジアムを味方につけて、皆さんが後押ししてくれたので1本を止めることができた。あとはチームメートが決めてくれたので、勝ちきれてよかった」とスタジアムに駆けつけたファン・サポーターや、チームメートへの感謝を述べた。

さらに、5日に行われるニュージーランドとの決勝戦に向けては、「僕たちはこの大会で優勝を考えている。今日は厳しい戦いに勝ちきれた。次は国立でしっかりと勝って、タイトルを勝ち取りたい」と誓った。

（ABEMA／サッカー日本代表）