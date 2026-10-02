倉本聰さん追悼特別番組『北の国から ’83冬』10.9放送決定
フジテレビでは、去る9月18日に逝去した脚本家・倉本聰さんに深い哀悼の意を表し、テレビドラマシリーズ『北の国から』のスペシャル版第1作『北の国から ’83冬』を放送することが決定。連続ドラマ『北の国から』の放送開始から45年の節目の日でもある10月9日21時よりオンエアされる。
【写真】「黒板五郎の遺言」を朗読する脚本家・倉本聰
1958年に脚本家としてデビュー、以降『前略おふくろ様』（1975～76年、日本テレビ系）、『昨日、悲別で』（1984年、日本テレビ系）、『ライスカレー』（1986年、フジテレビ系）、『拝啓、父上様』（2007年、フジテレビ系）、『やすらぎの郷』（2017年、テレビ朝日系）など、半世紀以上にわたり数多くの名作ドラマの脚本を手掛けてきた倉本聰さん。
そんな倉本さんの代表作のひとつである『北の国から』は、奇（く）しくも今回の追悼放送のちょうど45年前、1981年10月9日に、連続ドラマとして放送を開始した。効率や物質的な豊かさを追い求める当時の社会において、電気も水道もない北海道・富良野の大自然の中で主人公・黒板五郎が“知恵と手仕事”で泥臭く生き抜く姿を丁寧に描いた本作は、「便利さと引き換えに人間が失った大切なもの」を浮き彫りにし、放送当時から大きな話題に。単なる一家族の田舎暮らしの物語にとどまらず、「過酷な自然と対峙（たいじ）する人間がいかにして尊厳を取り戻すか」という普遍的なテーマが唯一無二の脚本術と映像美で表現された、哲学的な魅力をもたたえる希少なテレビドラマだ。
さらに、主人公の五郎を演じた故・田中邦衛さんをはじめとする実力派俳優たちの迫真の演技も、このドラマを名作たらしめているゆえん。中でも五郎の子どもたちを演じた吉岡秀隆（黒板純役）、中嶋朋子（黒板蛍役）の熱演は、連続ドラマ放送時から注目を集めた。
そして『北の国から』は、吉岡秀隆、中嶋朋子という二人の俳優の実際の成長に合わせて、連続ドラマから約21年間の長きにわたって黒板一家の人生を描き続けるという、テレビ史上類を見ない一大ドラマシリーズに発展。フィクションでありながら、キャストのリアルな人生の重ね合わせが、ドキュメンタリーのような説得力を生み、多くの共感を集めた。今回放送する『北の国から ’83冬』は、連続ドラマの最終回（1982年3月26日放送）から約1年後の1983年3月24日に放送。その後、『北の国から 2002遺言』（2002年9月6日・7日放送）まで続く壮大なシリーズの端緒となった、記念すべきスペシャルドラマ第1作だ。
登場人物たちが、弱さや愚かさ、無力感を抱えながらも懸命にもがく姿は、厳冬期の北海道の過酷な大自然をも画面に取り込みながら、圧倒的な美しさと残酷さをもって描き出され、そこに生きる人間たちの心情と完全にシンクロしていく--。倉本さん自身が北海道・富良野に移住し、鋭い視点と深い愛情を持って、実際に生きる市井の人々や社会の実像を見つめながら創り上げた『北の国から』は、初回放送から長い年月を経た今もなお、圧巻のエンターテインメント性を誇り、人間の本質は変わらないという普遍性が強く感じられるものとなっている。
倉本聰さん追悼特別番組 『北の国から ’83冬』は、フジテレビ系にて10月9日21時放送。
【写真】「黒板五郎の遺言」を朗読する脚本家・倉本聰
1958年に脚本家としてデビュー、以降『前略おふくろ様』（1975～76年、日本テレビ系）、『昨日、悲別で』（1984年、日本テレビ系）、『ライスカレー』（1986年、フジテレビ系）、『拝啓、父上様』（2007年、フジテレビ系）、『やすらぎの郷』（2017年、テレビ朝日系）など、半世紀以上にわたり数多くの名作ドラマの脚本を手掛けてきた倉本聰さん。
さらに、主人公の五郎を演じた故・田中邦衛さんをはじめとする実力派俳優たちの迫真の演技も、このドラマを名作たらしめているゆえん。中でも五郎の子どもたちを演じた吉岡秀隆（黒板純役）、中嶋朋子（黒板蛍役）の熱演は、連続ドラマ放送時から注目を集めた。
そして『北の国から』は、吉岡秀隆、中嶋朋子という二人の俳優の実際の成長に合わせて、連続ドラマから約21年間の長きにわたって黒板一家の人生を描き続けるという、テレビ史上類を見ない一大ドラマシリーズに発展。フィクションでありながら、キャストのリアルな人生の重ね合わせが、ドキュメンタリーのような説得力を生み、多くの共感を集めた。今回放送する『北の国から ’83冬』は、連続ドラマの最終回（1982年3月26日放送）から約1年後の1983年3月24日に放送。その後、『北の国から 2002遺言』（2002年9月6日・7日放送）まで続く壮大なシリーズの端緒となった、記念すべきスペシャルドラマ第1作だ。
登場人物たちが、弱さや愚かさ、無力感を抱えながらも懸命にもがく姿は、厳冬期の北海道の過酷な大自然をも画面に取り込みながら、圧倒的な美しさと残酷さをもって描き出され、そこに生きる人間たちの心情と完全にシンクロしていく--。倉本さん自身が北海道・富良野に移住し、鋭い視点と深い愛情を持って、実際に生きる市井の人々や社会の実像を見つめながら創り上げた『北の国から』は、初回放送から長い年月を経た今もなお、圧巻のエンターテインメント性を誇り、人間の本質は変わらないという普遍性が強く感じられるものとなっている。
倉本聰さん追悼特別番組 『北の国から ’83冬』は、フジテレビ系にて10月9日21時放送。