今井翼が独立 ジャニーズ→松竹エンタ 「これからは自分の足で歩んで参ります」【コメント全文】
タレント・俳優の今井翼が1日、松竹エンタテインメントとのマネージメント契約を終了し、独立することを発表した。
【写真】独立を発表した今井翼
「松竹エンタテインメントとのマネージメント契約を終了しましたことをご報告いたします」と報告し、「本日から新しく立ち上げた会社での活動となりますが、初心を忘れずに皆様からいただくご理解やご協力、また応援に応えていけるよう精進して参りますので、よろしくお願い申し上げます」と独立することを明かしている。
今井翼は1981年10月17日生まれの44歳。ジャニーズJr.として活動を開始し、2002年からは滝沢秀明とのデュオ、タッキー＆翼としても活躍し、人気を博した。2018年9月にデュオの解散とともにジャニーズ事務所を退所を発表。2020年4月より松竹エンタテインメントに所属していた。
【コメント全文】
ご報告。
これまでお世話になった、松竹エンタテインメントとのマネージメント契約を終了しましたことをご報告いたします。
この場をお借りして、ご理解くださった事務所の社長をはじめ、これまでサポートをしてくださった関係者の皆様に感謝申し上げます。
事務所を通じて、様々なご縁や機会をいただけたことは僕の財産です。
芸能界に入ってから、これまでお世話になった全ての恩を忘れずに、これからは自分の足で歩んで参ります。
本日から新しく立ち上げた会社での活動となりますが、初心を忘れずに皆様からいただくご理解やご協力、また応援に応えていけるよう精進して参りますので、よろしくお願い申し上げます。
今井翼
引用：「今井翼」Instagram（＠tsubasaimai_official）
【写真】独立を発表した今井翼
「松竹エンタテインメントとのマネージメント契約を終了しましたことをご報告いたします」と報告し、「本日から新しく立ち上げた会社での活動となりますが、初心を忘れずに皆様からいただくご理解やご協力、また応援に応えていけるよう精進して参りますので、よろしくお願い申し上げます」と独立することを明かしている。
【コメント全文】
ご報告。
これまでお世話になった、松竹エンタテインメントとのマネージメント契約を終了しましたことをご報告いたします。
この場をお借りして、ご理解くださった事務所の社長をはじめ、これまでサポートをしてくださった関係者の皆様に感謝申し上げます。
事務所を通じて、様々なご縁や機会をいただけたことは僕の財産です。
芸能界に入ってから、これまでお世話になった全ての恩を忘れずに、これからは自分の足で歩んで参ります。
本日から新しく立ち上げた会社での活動となりますが、初心を忘れずに皆様からいただくご理解やご協力、また応援に応えていけるよう精進して参りますので、よろしくお願い申し上げます。
今井翼
引用：「今井翼」Instagram（＠tsubasaimai_official）