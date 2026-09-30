◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第1戦 カブスーパドレス（2026年9月29日 サンディエゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（32）と今永昇太投手（33）がともに29日（日本時間30日）に開幕するナ・リーグのワイルドカードシリーズ（3回戦制）のロースター26人に入った。パドレスの松井裕樹投手（30）もロースター入り。両球団から発表された。

鈴木は今季143試合に出場して打率・270、26本塁打、86打点をマーク。前日の練習では、フリー打撃23スイングで推定130メートルの特大弾を含む9本の柵越えを放った。「全打席、ホームラン狙いです」と冗談で報道陣を笑わせ「自分の成績は気にせず、勝利だけにフォーカスしてやれるのはご褒美。しっかり楽しみたい」と意気込みを語った。

今永は今季32試合に先発して11勝10敗、防御率3・77。カウンセル監督は28日の会見で今永の起用法について「このシリーズで投げる。そこは間違いない。先発なのか、救援なのかは分からない」と話した。

松井は今季救援で54試合に登板して5勝1敗11ホールド、防御率1・83をマークした。