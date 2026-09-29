ロバート・パティンソン主演『プライムタイム』来年1月22日公開決定 報道番組の熱狂と倫理を描く
ロバート・パティンソン主演、A24製作の映画『PRIMETIME』が、『プライムタイム』の邦題で、2027年1月22日に公開されることが決定した。日本語字幕付きの米国版本予告も解禁された。
【動画】映画『プライムタイム』日本語字幕付きUS版本予告
舞台は、テレビが全盛期を迎えていた2000年代初頭の米国。パティンソンは、NBCのニュース番組『Dateline NBC（デイトライン エヌビーシー）』内の企画「To Catch a Predator（トゥ・キャッチ・ア・プレデター）」で知られる司会者、クリス・ハンセンを演じる。未成年者を狙う大人をおとりで誘い出し、隠しカメラの前で問い詰める番組が人気を集める一方、クリス・ハンセンは、より高い視聴率とスクープを追い求めて暴走。報道と娯楽の境界が揺らいでいく様子を描く。
公開された予告は、潜入取材のために用意された部屋に入った男性に、ハンセンが「Dateline NBCのクリス・ハンセンだ」と名乗る場面から始まる。番組が視聴者の多い「プライムタイム」へ進出し、制作陣が当時全米で社会現象を巻き起こしたメガヒットドラマを引き合いに「“LOST”よりデカくなる」と勢いづく一方、おとり役に対するハンセンの強引な姿勢や、警察を巻き込む事態も映し出される。
本作は、イタリアで開催された「第83回ベネチア国際映画祭」のコンペティション部門で上映され、大きな注目を集めた。9月25日に全米公開されると、初週末3日間で興行収入約1920万ドルを記録。A24の歴代オープニングとしても『バックルームズ』『シビル・ウォー アメリカ最後の日』に次ぐ歴代3位となるヒットスタートを切っている。
【動画】映画『プライムタイム』日本語字幕付きUS版本予告
舞台は、テレビが全盛期を迎えていた2000年代初頭の米国。パティンソンは、NBCのニュース番組『Dateline NBC（デイトライン エヌビーシー）』内の企画「To Catch a Predator（トゥ・キャッチ・ア・プレデター）」で知られる司会者、クリス・ハンセンを演じる。未成年者を狙う大人をおとりで誘い出し、隠しカメラの前で問い詰める番組が人気を集める一方、クリス・ハンセンは、より高い視聴率とスクープを追い求めて暴走。報道と娯楽の境界が揺らいでいく様子を描く。
本作は、イタリアで開催された「第83回ベネチア国際映画祭」のコンペティション部門で上映され、大きな注目を集めた。9月25日に全米公開されると、初週末3日間で興行収入約1920万ドルを記録。A24の歴代オープニングとしても『バックルームズ』『シビル・ウォー アメリカ最後の日』に次ぐ歴代3位となるヒットスタートを切っている。