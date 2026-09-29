女の子と柴犬が仲良くなるまでの物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で91万回再生を突破し、「泣けてきます」「優しさの結果ですね」「気持ちは伝わるよね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2歳の女の子を『家族』として受け入れていない犬→4年後…あまりにも違いすぎる『態度と表情』】

子どもを受け入れられない犬

YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」で紹介されたのは、柴犬『ロック』ちゃんのエピソードです。

ロックちゃんの暮らす家に、女の子が生まれたのは今から数年前のことでした。家族が増えたことを喜ぶ一方で、ロックちゃんは女の子に対して、なかなか心を開いてくれなかったそうです。

女の子が2歳になり、ロックちゃんに興味を持って触ろうとしても、なかなか受け入れてくれません。手を伸ばされると、牙をむいて威嚇することも。

家族として一緒に暮らしているものの、2人の間には大きな距離がありました。

4年後のロックちゃんは…？

そして、それから4年後。女の子は6歳になりました。すると、驚きの変化が起きました。なんと女の子に優しくなでられたロックちゃんが、満面の笑みを浮かべたのです。

以前は手を伸ばされるだけで警戒していたとは思えないほど、穏やかな表情に。しかも、女の子がなでてくれるのを待っているかのような態度まで見せるようになったのだとか。

まるで「もっとなでて」とお願いしているような、甘えた姿です。2歳の頃には想像もできなかった変化に、家族も驚いたことでしょう。

子ども嫌いを克服したコツ

実は、この間に特別なしつけをしたわけではありません。ご家族はロックちゃんを女の子のお兄ちゃんのように大切にし、女の子と同じように愛情を注いできました。女の子もロックちゃんをお兄ちゃんのように敬い、大切にしてきたそうです。

そんな日々を重ねた結果、今では2人で追いかけっこをするほど仲良しに。かつては近づくことさえ難しかった2人が、今では楽しそうに遊んでいるのです。

長い時間をかけて育まれた家族の絆。その変化に、心が温まりますね。

この投稿には「2人ともえらい！」「素敵なご両親…」「温かい気持ちになれました」などのコメントが寄せられています。

現在、ロックちゃんには「ボブ」ちゃんという弟犬もできたそうです。ご家族の賑やかな日常は、YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。