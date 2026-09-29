インスタグラム更新

サッカー元日本代表でイングランド2部バーンリーに所属するMF旗手怜央が29日、自身のインスタグラムを更新。結婚を報告すると、ファンから祝福が殺到している。

旗手は29日未明、自身のインスタグラムに「私事ではありますが、この度、結婚したことをご報告させていただきます」とつづり、後ろ向きのモノクロ2ショット写真を公開。「これまで長く、どんな時も変わらずそばで支えてくれた妻には、本当に感謝しています」と続けた。

また「移籍もあり環境が大きく変わる中で、僕たちにとっても新たなスタートになります」と今月発表されたバーンリーへの移籍に言及。「これからも妻と支え合いながら、一日一日を大切に過ごし、サッカー選手としてもより一層精進していきたいと思います」とつづった投稿には、日本代表MF田中碧らがコメントを寄せたほか、ファンからも祝福が殺到した。

「海外で大変だと思いますが、末永くお幸せに」

「れおくんおめでとうございます 夫婦で嬉し泣きです」

「ご結婚おめでとうございます！ 日本から変わらず応援しています」

「笑顔あふれる毎日を末永くお幸せ」

「移籍もでき、これからですね 応援してます」

「早く代表に戻って下さい!! イングランドでの活躍も期待しています」

28歳の旗手はJ1川崎でリーグ連覇に貢献。21年はベストイレブンにも輝いた。同オフにスコットランド1部セルティックへ移籍。セルティックでも5連覇に貢献するなど主力として活躍した。日本代表では11試合に出場している。



（THE ANSWER編集部）