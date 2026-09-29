人気アニメ「タッチ」の上杉達也役などで知られる声優の三ツ矢雄二が27日、自身のX(旧ツイッター)を更新。シェイプアップに成功したことを明かした。



【連続写真】「おでこえぐれた」衝撃の負傷姿→シェイプアップで若々しさが増した今

「25日にミュージカル『新テニスの王子様』の衣装付き通し稽古を見てきました。最初から大スペクタルで、とても面白い作品に仕上がっていて、大満足。上島先生ありがとう！」と10月から東京、大阪などで上演される舞台について言及。上島雪夫氏が脚本と演出、振付を担当し、三ツ矢が作詞を手掛けている。「ラストでは、これが最後かという感傷も伴い、胸が熱くなりました。沢山の観客にラストを見届けて欲しいなと思いました。」と観劇をアピールした



またプロデューサーから「痩せ過ぎ！」と言われたことにも触れ、「6月から5Kgのダイエットを開始して、ようやく達成。63Kgの体重が58Kgになりました。」と報告した。「これからは57Kg～58Kgをキープしたいと思っています。」と意欲をのぞかせ、意外なダイエットの相棒も紹介。「チャッピーで、僕が1日の日記を書き、それにアドバイスをもらう方法で痩せました。」と体重減を成し遂げた裏側にも触れた。



1月27日に泥酔して転倒し、意識を失ったことや「おでこがえぐれて、まぶたを4ハリ縫って、鼻の骨が折れてました」と負傷したことを説明。脳内に出血も見られたとし、痛々しい姿を公開している。2月27日には気遣って食事を作りに訪れてくれる女優・戸田恵子に「持つべき者は『幼なじみ』ですね」と感謝。4月1日には飲酒も可能になったことを伝え、「脳震盪の後遺症ではちまきを巻いたみたいに頭が痺れていますが、痛みはありません。」と記している。



現在は仕事も精力的にこなしている三ツ矢。「食べる量は減らしてないので、毎日6,000歩～8,000歩(10,000歩の時も多々あった)歩いたのが効いているみたいです。体調も絶好調です。」と健康的な体重減で快調なことも伝えた。ファンからは「確かにかなり細くなった印象です」「若がえって凄い」「ちょっと痩せすぎ？いつまでも若々しく元気でいて下さい」「私もウオーキング頑張ります」などの声が寄せられていた。



三ツ矢は1954年生まれ、愛知県出身。12歳で国際児童劇団に入り、アニメでは「超電磁ロボ コン・バトラーV」の主役・葵豹馬役で声優デビュー。「キテレツ大百科」(トンガリ役)など数々の作品に出演するほか、ミュージカルの作詞なども行っている。今月18日には母親が11日に98歳で死去したことを明かし、「最後まで、ボケずに、杖もなしでシャキシャキ歩き、誰の介護も受けず、笑いの絶えない母でした」とつづっている。



（よろず～ニュース編集部）